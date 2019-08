The 1975 lansează single-ul „People” Dupa ce a susținut unul dintre cele mai frumoase concerte pe care publicul festivalului Summer Well le-a putut admira pana acum, trupa The 1975 lanseaza primul single de pe urmatorul și cel de-al patrulea album de studio, „Notes on a Conditional Form”, care va fi disponibil incepand cu 21 februarie 2020. „People” este numele noii piese semnate The 1975, a carei premiera a avut loc in cadrul ediției din 22 august a BBC Radio 1. Pe langa linia melodica hipnotica, single-ul „People” are și un mesaj social puternic. Pentru ca povestea conturata de piesa este una atat de profunda, artwork-ul a venit… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

