The 1975 lanseaza albumul “A Brief Inquiry into Online Relationships”

Stiri pe aceeasi tema

- Amy MacDonald lanseaza „Woman Of The World: The Best Of 2007 – 2018″, o colectie ce va contine 14 dintre cele mai frumoase piese extrase de pe albumele ei anterioare, dar si doua noi materiale „Woman Of The World” si „Come Home”. Persoanele care vor achizitiona albumul in varianta super deluxe, vor…

- La scurt timp dupa ce trupa a emotionat o lume intreaga odata cu lansarea videoclipului „Pray (Odyssey Version)”, Take That nu se opreste aici si isi bucura fanii cu materialul „Odyssey”, album ce reuneste 14 dintre cele mai cunoscute piese ale trupei. Lansarea materialului „Odyssey” celebreaza cea…

- Pe 25 februarie, de la ora 20:00, la Sala Palatului, Mihai Margineanu prezinta „Zarita”, coloana muzicala a „Las Fierbinti”, unul dintre cele mai iubite seriale de televiziune din Romania. In plus, artistul canta in premiera piesele extrase de pe noul sau album, „Fum de taverna”. „Pentru ca nu ne plac…

- Trupa Bucium lanseaza piesa „Drumul robilor”, ce face parte de pe urmatorul album al trupei – Zimbrul Alb, a carui lansare este programata pentru iarna lui 2019. Albumul „Zimbrul alb” este un album conceptual, avand ca tema principala astronomia populara. Toate piesele de pe album sunt inspirate din…

- Bazandu-se pe o viziune care nu include notiunea de limite, „Unlimited” de la David Garrett este primul album de Greatest Hits al artistului. Materialul, care cuprinde 21 de piese, vine la pachet cu promisiunea unei calatorii de neuitat, care sa treaca in revista toate hit-urile lansate vreodata de…

- Aurora, o artista cuceritoare prin natura sa si felul sau de a se prezenta pe scena, lanseaza albumul “Infections Of A Different Kind – Step 1”, in colaborare cu Decca Records. Acest album, conform declaratiei artistei, vine ca o confirmare a intoarcerii artistei si marcheaza intrarea sa in liga marilor…

- La un an de la concertul aniversar #IRIS40, legendara trupa rock iși respecta promisiunea facuta fanilor și lanseaza un nou material discografic, in cadrul unui concert de amploare. „Lumea toata e un circ” este titlul noului album IRIS, ce va fi lansat marți, 23 octombrie, la Hard Rock Cafe, din București.…

- Rod Stewart a transmis un mesaj fanilor romani, chiar inainte de concertul pe care il va susține la București. Ce le-a spus artistul britanic. Rod Stewart, unul dintre cei mai buni artiști din toata lumea, cu peste 100 de milioane de discuri vandute, va concerta in Romania, in cadrul Zilelor Bucureștiului…