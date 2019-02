That was Quick transmite numai zâmbete și vibe-uri bune odată cu lansarea piesei Karaka O piesa care trezește instantaneu cheful de mers in club, asta se poate spune ca este, pe scurt, Karaka! De fapt, asta a fost și intenția lui Quick, producatorul ei: „Karaka s-a nascut din prea multa oboseala sau poate prea multa distracție”, declara el. Pasionat de ceea ce face, Quick e de parere ca toate lucrurile ies mai bine atunci cand ele reușesc sa se imbine firesc și cu momentele amuzante. „Asta ar trebui sa insemne pana la urma munca in studio – distracție. Uneori poate e bine sa te detașezi de tot și sa lași pur și simplu vocea interioara sa vorbeasca, adica vibe-ul. Pentru noi, Karaka… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

