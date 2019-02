That was Quick lansează videoclipul-animație pentru Karaka O piesa care trezește instantaneu cheful de mers in club, asta se poate spune ca este, pe scurt, Karaka! De fapt, asta a fost și intenția lui Quick, producatorul ei: „Karaka s-a nascut din prea multa oboseala sau poate prea multa distracție”, declara el. Astazi, artistul lanseaza și videoclipul-animație al piesei, realizat de MOPI Studio și NGM Creative. Povestea clipului este inspirata de o realitate cat se poate de clara: relația dificila pe care pisicile o au cu castraveții. Animația surprinde aventura interplanetara a unei pisici-cosmonaut, care danseaza ferindu-se de castraveți spațiali.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Bucium lanseaza videoclipul piesei „Zorile”, care incheie trilogia vizuala a albumului Miorița.Cele trei videoclipuri alcatuiesc o poveste ce poate fi vizionata aici: https://youtu.be/mevJXHpNzXQ „Zorile este o piesa țesuta in jurul mitului marii treceri. Este o piesa despre desparțire, despre…

- Odata cu lansarea materialului video ce insoteste piesa „11 minutes”, Yungblud si Halsey ne angajeaza intr-un maraton disperat al uitarii, cu traseu care ne trece treptat prin toate etapele durerii si mizeriei afective. Actiunea de a pleca ia proportii colosale, fortandu-i pe ambii protagonisti ai povestii…

- Sean Norvis lanseaza un nou single, „Suga Suga High”, alaturi de MC Steliano la casa sa de discuri Norvis Music. Single-ul contine o variata radio edit, o varianta extended pentru djs, o varianta instrumetala si un remix realizat de catre DJ Lucian & Geo si va fi disponibil in toate magazinele online…

- Videoclipul pentru “Sin Ti” a fost filmat cu echipa NGM Creative (Bogdan Paun regizor și Alex Mureșan DoP) și produs de Loops Production. De imaginea INNEI s-au ocupat RDStyling pentru ținute, Sorin Stratulat (Beauty District) par și make-up Andra Manea (Make-up and Beauty Studio). Piesa a fost compusa…

- Cata emoție incape intr-o piesa? O mare intreaga de sentimente atunci cand versurile sunt semnate de The Motans. Noul lyric video „Saint Loneliness” se inscrie in seria pieselor cu versuri emoționante cu care The Motans și-a obișnuit deja fanii. Videoclipul piesei este o animație realizata de la zero…

- Cata emoție incape intr-o piesa? O mare intreaga de sentimente atunci cand versurile sunt semnate de The Motans. Noul lyric video „Saint Loneliness” se inscrie in seria pieselor cu versuri emoționante cu care The Motans și-a obișnuit deja fanii. Videoclipul piesei este o animație realizata de la zero…

- Cel mai tare live e cel pe care il traiești. Intr-o lume in care viața se deruleaza pe ecranele telefoanelor, in care zambetele și discuțiile sunt tot mai mult inlocuite de filtrele aplicațiilor, piesa „Traiește frumos” a fost foarte bine primita de public și intens distribuita in mediul online. Videoclipul…