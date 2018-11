Americanii sarbatoresc azi Thanksgiving sau Ziua Recunoștinței și, așa cum era de așteptat, momentul e bine marcat și pe internet. De la cozi infernale in trafic, și pana la celebritați care s-au pozat alaturi de tradiționalul curcan, Thanksgiving este o sarbatoare care se petrece in familie, la masa, și care marcheaza in mod oficial inceputul sarbatorilor de iarna. Ce este Thanksgiving – Ziua Recunoștinței la americani Thanksgiving sau Ziua Recunoștinței este o sarbatoare anuala, in care oamenii ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru recolta din acel an. Sarbatoarea este una importanta atat in America…