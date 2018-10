Stiri pe aceeasi tema

- Thalia și-a ingrijorat fanii dupa ce a anunțat pe o rețea de socializare ca nu se simte deloc bine in ultima perioada. Cantareața a ajuns de urgența la spital dupa ce a leșinat acasa. Medicii...

- Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ilie Balaci a fost depus, luni, la stadionul Ion Oblemenco, unde are loc o slujba oficiata de un sobor de preoti de la Mitropolia Olteniei, scrie Romania TV.Lui Aurica Beldeanu, fost component al Craiovei Maxima, i s a facut rau si a avut nevoie urgenta de medici.Starea…

- O femeie din SUA, Ashley Walden, a ajuns de urgența la spital zilele trecute. Ea arata ca o femeie gravida, dar nu era deloc așa. Doctorii au ramas uimiți de ceea ce au scos din adomenul femeii. Aceștia au indepartat un chist ovarian car continua sa creasca și care ajunsese la incredibila greutate de…

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu, senior editor al publicatiei ziare.com, afirma ca in sistemul judiciar urmeaza sa aiba loc arestari. Aceasta citeaza doi magistrati, fara sa ofere si numele acestora."Dragilor, fiti pregatiti! Se va intampla ceva foarte rau in sistemul judiciar. O judecatoare…

- Liviu Varciu a ajuns astazi, la spital, pe mainile medicilor. Anesteziat, cu branula in mana, Liviu Varciu a fost filmat la scurt timp dupa interventia suferita. Din fericire, Liviu Varciu a anunțat ca este bine! Acesta este și motivul pentru care s-a filmat. El a vrut sa afle toata lumea ca se simte…

- In anul 2010, Aretha Franklin a fost diagnosticata cu cancer, dar chiar și așa a continuat sa cante și sa-și susțina concertele. Artista internaționala a urcat pe scena pana in momentul in care medicii i-au interzis sa mai faca asta și i-au recomandat sa se odihneasca. Aretha Franklin este…

- Cateva sute de noi ambulante vor intra in dotarea serviciului de specialitate si a SMURD-ului pana in decembrie, urmand ca pana la finele lui 2019 totalul vehiculelor de acest tip luate pe fonduri europene sa atinga 1.250, a declarat, sambata, la Alba Iulia, seful Departamentului pentru Situatii…