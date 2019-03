Compania franceza de software Thales a inaugurat, joi, un centru de excelenta in inginerie in Bucuresti, unde vor fi angajati peste 750 de ingineri in urmatorii trei ani, a declarat directorul general al companiei pentru Romania, Silviu Agapi. Compania are acum peste 250 de ingineri angajati. "Thales are deja o prezenta solida in Romania, ca partener al Fortelor Armate Romane, de mai bine de 40 de ani si cu operatiuni industriale stabilite aici din 2007. Grupul a investit semnificativ in echipamente si dotari pentru dezvoltarea centrului de excelenta in inginerie, dar si in pregatire profesionala…