Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii pregateste un nou set de reguli, care sa reduca riscul de greseli umane in interventiile chirurgicale, dar si sa previna patrunderea unor intrusi in spital. In sala de operatie, pacientul va fi rugat sa isi confirme identitatea si grupa de sange. Ii vor fi prezentati membrii echipei…

- O delegație formata din 12 oficiali nord-coreeni au calatorit la Beijing inainte de cel de al doilea summit intre președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, a informat vineri presa sud-coreean, relateaza France 24 preluat de mediafax. Delegația nord-coreeana este…

- S-a aflat ce s-ar intampla in cazul unui divorț intre regele Felipe al Spaniei și consoarta sa, regina Letizia. Totul este stabilit in contractul prenupțial semnat de aceștia. In ultima perioada de timp s-a discutat despre relația dintre soția regelui Felipe, regina Letizia, și rudele monarhului spaniol.…

- Antonia și Alex Velea se pregatesc de nunta, astfel ca, cei doi pot in sfarșit sa-și treaca baieții pe numele Velea. Cei doi parinți au vorbit despre cum vor decurge lucrurile in familia lor, dar și cum se va incheia divorțul dintre Antonia și Vicenzo Castellano, potrivit click.ro. „Suntem pe cale de…

- Cristi Dulca a povestit in direct la GSP LIVE 3 episoade cu el și Gica Hagi. Recunoaște ca a greșit ca nu l-a chemat pe Ianis la naționala, apoi a povestit cum a incercat „Regele" sa-l ajute cand avea cancer și cum a tot sperat sa ramana cu o amintire alaturi de Hagi pe cand era la naționala Romaniei. …

- Lynk&Co, brandul dezvoltat de producatorul chinez Geely, a inceput testele cu primele prototipuri ale unui hatchback pe care il va lansa pe piața europeana in 2020. Cel mai probabil, noul model va pastra tradiția și va primi numele oficial Lynk&Co 04, dupa ce precedentele trei modele au fost numite…

- Monarhia din Malaezia se afla luni intr-o stare de tranzitie dupa ce regele sau a abdicat de la tron in weekend, o decizie istorica fara precedent, relateaza dpa. Sultanul Muhammad al V-lea, din Kelantan, a demisionat din pozitia de al 15-lea Agong, sau suprem conducator al federatiei, a anuntat duminica…