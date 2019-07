Zeci de legi adoptate dupa lovitura de stat din 2014 de seful juntei militare din Thailanda, au fost anulate la ordinul generalului Prayut Chan-O-Cha, fost sef al juntei militare devenit prim-ministru dupa controversatele alegeri legislative din martie. Printre aceste legi se numara si cea in baza careia civilii erau judecati in tribunale militare. "Cazurile in curs de examinare la un tribunal militar trebuie sa fie transferate catre un tribunal civil", a anuntat jurnalul oficial marti seara, relateaza miercuri AFP. Dupa lovitura de stat din 2014, circa 2.000 de persoane au fost judecate de tribunale…