- Thailanda are un nou monarh. Incoronarea regelui Rama al X-lea s-a incheiat dupa trei zile de ceremonii fastuoase. Noul suveran, cu numele real Maha Vajiralongkorn, s-a adresat multimii de la balconul regal din Bangkok si a facut apel la unitatea natiunii sale, divizate intre

- Noul rege al Thailandei, Maha Vajiralongkorn, a insistat ieri asupra importantei „unitatii” regatului sau, foarte divizat intre conservatorii ultra-regalisti si reformatori, adresandu-se publicului din balconul Palatului Regal din Bangkok, in ultima dintre cele trei zile de ceremonii organizate pentru…

- Regele proaspat incoronat al Thailandei, Maha Vajiralongkorn, a laudat dovada de „unitate“ in primul sau discurs public, din timpul ultimei zile a ceremoniei de incoronare, vorbind in fata unei multimi impresionante.

- Regele proaspat incoronat al Thailandei, Maha Vajiralongkorn, a fost purtat de soldati intr-o lectica poleita pe strazile din Bangkok, duminica, in fata multimilor care s-au inghesuit sa ia parte la evenimentul istoric.

- Maha Vajiralongkorn a fost încoronat, sâmbata dimineata, la vârsta de 66 de ani, rege al Thailandei în cadrul unei ceremonii desfasurate la Marele Palat din Bangkok si transmise de televiziunile thailandeze, informeaza AFP, preluata de Agerpres.La ora locala 12:09 (05:09…

- Poveste parca desprinsa dintr-un scenariu de film de la Hollywood în Thailanda. Regele tarii a anuntat ascensiunea pe tron a concubinei lui oficiale, o femeie care în urma cu cinci ani lucra ca stewardesa, noteaza Realitatea TV.

- Noua regina a Thailandei, a carei casatorie surpriza cu regele a fost anuntata miercuri seara, cu doar cateva zile inainte de incoronare, si-a facut prima aparitie oficiala joi, informeaza AFP. Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya s-a inclinat in fata statuilor regilor dinastiei Chakri, alaturi de regele…

