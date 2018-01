Thailanda: Trei morţi în explozia unei bombe într-o piaţă din sudul ţării Trei persoane si-au pierdut viata luni in explozia unei bombe intr-o piata din sudul Thailandei, prada unei rebeliuni musulmane separatiste, a anuntat politia, potrivit AFP.



Bomba, ascunsa intr-o motoreta, a explodat in piata Pimonchai din centrul orasului Yala, facand trei morti si 19 raniti", a declarat pentru AFP, sub acoperirea anonimatului, responsabilul politiei insarcinat cu ancheta.



"Martorii au explicat ca suspectii au oprit motoreta in fata unui stand in care se vindea carne de porc, cu 10 minute inaintea exploziei", a precizat politistul. Acest detaliu duce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca la sfarșit de saptamana drumarii au avut de lucru cu ninsorile din zona de munte a Moldovei, conform avertizarilor meteorologice, incepand cu dimineața de luni, 22 ianuarie 2018, frontul atmosferic se muta spre sudul regiunii, unde se așteapta intensificari ale vantului și ninsori viscolite. Pe…

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de nisnori și viscol, iar in Bucuresști e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. E adevarat ca a nins și in București, spre bucuria copiilor, chiar daca stratul de nea a fost relativ subțire, dar au…

- Mai mulți atentatori sinucigași au detonat, miercuri, bombe într-o piața aglomerata din orașul Maiduguri din Nigeria. Primul bilanț comunicat de autoritați este de 10 morți și 60 de raniți.

- Mai multi atentatori sinucigasi au detonat miercuri bombe intr-o piata aglomerata din orasul Maiduguri din Nigeria, informeaza DPA. Primul bilant comunicat de autoritati este de 10 morti si 60 de raniti. Alte informatii despre atac sunt contradictorii. Un comisar de politie al statului…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marți, in centrul orașului belgian Anvers, relateza RTL.be. Cauza deflagrației este inca neclara, insa autoritațile exclud orice legatura cu terorismul. Explozia, care a avut loc…

- Cel putin 20 de persoane au decedat, iar patru sunt in continuare date disparute, in urma alunecarilor de teren de saptamana trecuta care au distrus zeci de case si au blocat o autostrada majora in sudul statului american California, au anuntat duminica autoritatile informeaza agentia de stiri The Associated…

- O barca de mare viteza a explodat în Thailanda. Ambarcațiunea. în care se aflau 31 de pasageri, a explodat, duminica, în fata insulei Phi Phi Le, din Thailanda. 14 turisti si doi membri ai echipajului au fost raniți. Sase dintre raniti sunt în stare grava, conform Reuters.…

- Cel putin 17 persoane au murit in urma ploilor abudente din sudul Californiei care au dus la inundatii si aluncari de teren, a anuntat, miercuri, seriful din Santa Barbara, Bill Brown, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Cel putin 17 persoane au murit in urma ploilor abudente din sudul Californiei care au dus la inundatii si aluncari de teren, a anuntat, miercuri, seriful din Santa Barbara, Bill Brown, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Patru politisti au fost ucisi sambata in Casmirul indian in explozia unei bombe plasate de presupusi militanti islamisti, a anuntat politia, la numai sase zile dupa un alt atac al rebelilor in regiune soldat cu moartea a patru militari, informeaza AFP si dpa. Politistii se aflau in patrulare…

- Parcarea auto din Piața 700 are un nou proprietar, de la sfarșitul anului trecut. Grupul Interparking, unul dintre cei mai importanți operatori de parcari din Europa, prezent in noua țari și 360 de orașe, a achiziționat compania care administreaza Parcarea 700 de la Constructim SA. Parcarea auto are…

- O femeie nevazatoare din Thailanda a aflat joi ca își va petrece un an și jumatate dupa gratii fiindca a postat un mesaj de Facebook al carui conținut este considerat jignitor la adrsa Casei Regale. Femeia de 23 de ani, Nuruhayati Masoe, a scris mesajul cu ajutorul unei aplicații…

- O femeie nevazatoare din Thailanda a fost condamnata joi la un an si jumatate de inchisoare pentru ca a postat pe Facebook, prin intermediul unei aplicatii pentru persoanele nevazatoare, continut considerat jignitor la adresa casei regale, informeaza joi DPA. Nuruhayati Masoe, in varsta…

- Patru persoane au fost ranite in Torino, din cauza exploziei unei bombe artizanale, imediat dupa miezul nopții. S-a intamplat in via delle Querce, potrivit agenției naționale de presa din Italia.Bomba a distrus patru mașini parcate și a spulberat ferestrele a treizeci de case. Carabinierii…

- Sarbatorile au adus noi prilejuri de bucurie pentru vedeta de televiziune, care incheie anul iubind din nou si sarbatorindu-si noua viata pe plajele exotice ale Thailandei. Roxana Ciuhulescu a inceput anul 2017 cu inima franta, dar il va incheia mai fericita ca oricand. Si asta gratie lui Silviu Bulugioiu,…

- Asistentele medicale de la maternitatea unui spital din capitala Thailandei i-au costumat, joi, pe nou-nascuti in catelusi pentru a celebra, cu doua luni inainte, inceperea Anului Cainelui, relateaza Reuters. Asistentele din cadrul Paolo Memorial Hospital au imbracat bebelusii cu scutece…

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Explozia dintr un supermarket miercuri in Sankt Petersburg, care a facut 13 raniti, a fost provocata de o bomba artizanala lasata in zona de depozitare a bagajelor, a anuntat Comitetul national antiterorist, informeaza joi AFP, preluat de Agerpres.Treisprezece persoane au fost ranite in explozia produsa…

- Cel puțin zece persoane au fost ranite intr-o explozie care a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg. Autoritațile ruse au anunțat ca deflagrația a fost provocata de o bomba artizanala, care a fost echivalenta cu puterea a 200 de grame de TNT, relateaza Russia Today și AFP. Explozia a avut…

- Politia turca a arestat marti 12 persoane presupuse a avea legaturi cu gruparea Statul Islamic, in cursul unor operatiuni antiteroriste desfasurate in provincia Adana, in sudul tarii, transmite EFE, citand agentia Dogan. Potrivit Anadolu, fortele antiteroriste au intreprins perchezitii…

- O explozie uriașa a izbucnit la un centru comercial din Melbourne. Martorii au spus ca au vazut bile de foc la centrul comercial Frankston din Australia. Un oficial a spus ca persoanele care faceau cumparaturi au fost lasate sa intre iar în centru, dupa ce inițial fusesera evacuate.…

- Piata neagra a tigaretelor a crescut in luna noiembrie la 18,3% din totalul consumului, cu 3,3 p.p. mai mult decat in septembrie. Este cea mai importanta crestere inregistrata, in ultimul an. Media anuala a comertului ilegal in 2017 este de 16%, mult peste media europeana care se situeaza la 10%. „Este…

- Autoritatile din Romania dau asigurari ca explozia la nodul de gaze din Austria nu se va resimti in pretul gazelor naturale din tara, insa analistii cred ca pe termen lung exista aceasta posibilitate.

- Pretul lemnului de foc a crescut cu circa 150% in perioada 2011-2017, de la 120 lei metru cub in 2011, la o medie de 300 lei pe metru cub in prezent, in depozitele firmelor de exploatare. In 2017, in sudul tarii lemnul de foc s-a vandut la un pret maxim de 550-600 lei metrul cub, potrivit datelor…

- Inundatiile puternice au ucis 15 persoane si au afectat peste 900.000 de oameni care traiesc in provinciile din sudul Thailandei, au anuntat marti reprezentantii Departamentului de Prevenire si Atenuare a Dezastrelor Naturale, citati de agentia de presa Xinhua. Chayapol Thitisak, directorul general…

- Ceremonii militare, retrageri cu torte si spectacole de muzica populara si pop-rock vor avea loc in orasele din zona de sud a tarii, de Ziua Nationala. In unele localitati, autoritatile le vor servi oamenilor fasole cu ciolan. La Constanta, manifestarile sunt organizate exclusiv de Marina Militara.

- Ministrul Muncii a gasit o 'explicație' pentru saracia din județele din sudul și nord-estul țarii și pentru ratele mari ale șomajului in aceste zone: mulținaționalele. Ministrul Muncii a afirmat ca multe companii și-au construit fabricile in apropiere de granița vestica a Romaniei, unde aveau aproape…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat ca șomajul este mare în Moldova si sudul tarii din cauza multinationalelor care si-au facut fabrici în zona de vest a tarii, mai aproape de autostrazile Uniunii Europene. ”Ce am mai constatat în…

- O puternica explozie, care a fost urmata de un incendiu, a cauzat moartea a cel puțin trei persoane și ranirea altor cinci intr-un imobil din apropiere de Tel Aviv, in noaptea de luni spre marți, a indicat poliția israeliana, citata de AFP și dpa. Explozia a avut loc într-o vopsitorie…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineața, o serie de atenționari nowcasting Cod galben de ceața și burnița in București și noua județe din sudul și centrul...

- Un atentat cu bomba a fost comis in interiorul unei moschei din peninsula Sinai, in Egipt in timpul rugaciunii de vineri. Potrivit realitatea.net, un bilanț al oficialilor egipteni citați de BBC arata 155 de morți și 100 de raniți.

- Un atentat cu bomba a fost comis in interiorul unei moschei din peninsula Sinai, in Egipt in timpul rugaciunii de vineri. Potrivit realitatea.net, un bilanț al oficialilor egipteni citați de BBC arata 155 de morți și 100 de raniți.

- Un atentat cu bomba a fost comis in interiorul unei moschei din peninsula Sinai, in Egipt in timpul rugaciunii de vineri. Un bilanț inițial al oficialilor egipteni citați de alarabiya.net arata 75 de morți și 100 de raniți. Ulterior, bilanțul a fost revizuit la 54 de morți, transmite realitatea.net.…

- Un atentat cu bomba a fost comis in interiorul unei moschei din peninsula Sinai, in Egipt in timpul rugaciunii de vineri. Un bilanț inițial al oficialilor egipteni citați de alarabiya.net arata 75 de morți și 100 de raniți. Ulterior, bilanțul a fost revizuit la 54 de morți, transmite realitatea.net.…

- Un atac cu bomba a lovit marți dimineața un oraș din nord-estul Nigeriei, iar bilanțul este sumbru.Cel puțin 50 de oameni au murit dupa un atac cu bomba care a avut loc la primele ore ale dimineții la o moschee din orașul Mubi, statul Adamawa, scrie Realitatea.net.

- O tanara din Thailanda s-a casatorit cu iubitul ei mort, in ziua in care acesta a fost inmormantat. Nan Thippharat a refuzat sa accepte faptul ca moartea o poate impiedica sa devina soția celui pe care l-a iubit toata viața ei. Nan Thippharat, din provincia Chachoengsao din centrul Thailandei, a ales…

- Simona Halep, numarul unu mondial, va participa la turneul demonstrativ Intercontinental World Tennis Thailand Championship, care va avea loc în zilele de 23 și 24 decembrie, la True Arena Hua Hin din Thailanda.

- Administratia Nationala de Meteorologie avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu un alt ciclon, Numa, care vine din sudul continentului si are o masa de aer cald. Acesta din urma…

- Rupert Murdoch l-a sunat pe Randall Stephenson, directorul executiv al AT&T, de doua ori in ultimele sase luni, si au discutat despre cumpararea postului de televiziune CNN, au declarat vineri surse pentru Reuters.Potrivit acestora, directorul executiv al companiei Fox, in varsta de 86…

- Accidentul de la mina Uricani, din 30 octombrie, a mai facut o victima. Daca initial bilantul era de un mort si trei raniti, vineri, 9 noiembrie, a mai incetat din viata unul dintre minerii surprinsi de explozie.

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost ranite in explozia survenita la o fabrica de vopseluri din sud-vestul Turciei, au anunțat oficiali, in timp ce media de stat au indicat ca este vorba de explozia unui boiler, relateaza agenția Reuters, scrie agerpres.ro.

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost ranite in explozia survenita miercuri la o fabrica de vopseluri din sud-vestul Turciei, au anunțat oficiali, in timp ce media de stat au indicat ca este vorba de explozia unui boiler, relateaza agenția Reuters. Suflul exploziei a provocat…

- UPADTE ora 21.40 Sunt avansate primele cifre ale carnagiului. Se pare ca ar exista cel putin 15 persoane impuscate, sase dintre ele fiind deja decedate. Din informatii neconfirmate inca, ucigasul este un emigrant mexican ilegal, Ernesto San Colin, convertit la islam. STIREA INITIALA.…

- "Impuscaturi la Walmart, 9900 Grant St. Mai multe persoane au fost ranite. Va rugam sa stati departe de zona", a transmis politia din Thornton prin intermediul contului de Twitter. Politia a incercuit zona, iar cel putin 12 ambulante au fost trimise la fata locului. Martorii povestesc…

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 27 ranite in explozia unui camion-cisterna transportand combustibili miercuri in orașul Charikar, la nord-vest de capitala afgana Kabul, distrugand de asemenea un autobuz in apropiere, informeaza Reuters și dpa, citand locuitori și oficiali locali. …

- Cel putin zece persoane au fost ucise si alte zeci ranite miercuri intr-o explozie care s-a produs intr-o centrala electrica de carbune in nordul Indiei, a anuntat politia, care se teme ca bilantul ar putea creste, potrivit AFP. Explozia, a carei cauza nu a fost stabilita inca, s-a produs intr-o…

- O puternica explozie a zguduit marți cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și Reuters. Explozia…

- Trenul de calatori plecase din Quetta, captala Balucistanului si se indrepta spre orasul Lahore cand a fost detonata bomba, informeaza Reuters. Trenul a afost avariat in urma exploziei si o portiune din calea ferata a sarit in aer, au informat autoritatile pakistaneze, potrivit rt.com.…

- O explozie la o fabrica de artificii deschisa in urma cu doua luni in apropierea capitalei indoneziene, Jakarta, a dus la moartea a cel puțin 47 de persoane si ranirea a cel puțin 46 de persoane, potrivit autoritaților citate de The Guardian . In momentul exploziei, in fabrica se aflau 103 muncitori…

- Un numar de 14 oameni au fost ucisi in explozia unor mine lasate de gruparea Stat Islamic intre ruinele orasului Raqqa dupa ce acesta a fost recucerit in urma cu o saptamana, a indicat marti un purtator de cuvant citat de AFP. "La finalul saptamanii trecute, noua civili au fost ucisi", a declarat,…