Thailanda trece la guvernarea civilă Prayuth va ocupa functia de prim-ministru cu sustinerea partidelor pro-armata din Camera Reprezentantilor si a camerei superioare numite de armata in baza unei constitutii despre care criticii sustin ca sufoca democratia si sprijina rolul politic al armatei.



Intr-un discurs televizat catre natiune, Prayuth a spus ca armata a avut succes in multe domenii, de la rezolvarea problemelor pescuitului ilegal si traficului de fiinte umane, pana la salvarea a 12 copii si a antrenorului lor blocati intr-o pestera inundata anul trecut, potrivit Agerpres.



Fostul sef al armatei care a…

Sursa articol si foto: rtv.net

