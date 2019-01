Insulele, populare printre turisti in special in perioada sarbatorilor de iarna, au fost golite treptat incepand de miercuri, turistii fiind transportati cu feriboturile catre restul Thailandei, inotul fiind interzis.



Pabuk, prima furtuna tropicala care loveste Thailanda in afara sezonului musonilor in ultimi 30 de ani, este asteptata sa loveasca cele doua insule precum si Koh Samui vineri noaptea, pentru ca apoi sa se indrepte catre restul tarii.



Nu a fost emis oficial un ordin de evacuare, insa turistii au parasit insula. „Cred ca insulele sunt aproape goale ... intre 30.000…