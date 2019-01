Primele alegeri legislative din Thailanda de dupa lovitura de stat din mai 2014 vor avea loc la 24 martie, a anuntat miercuri Comisia electorala, transmit AFP, Reuters si dpa. "Am luat in considerare toti factorii relevanti si am decis cu majoritate de voturi ca 24 martie este data cea mai potrivita, care ar fi in avantajul cat mai multor oameni", a afirmat presedintele comisiei, Ittiporn Boonpracong. Scrutinul a fost amanat de cel putin cinci ori de junta aflata la putere. Ultima data, in decembrie, s-a anuntat ca alegerile ar putea avea loc pe 24 februarie a.c., dar ulterior guvernul militar…