- Thailanda ar putea fi urmatoarea țara din Asia de sud-est care își muta capitala dupa ce premierul Prayut Chan-o-cha a spus ca este ”posibil” ca guvernul sau sa o realizeze, scrie Guardian. Inspirat de planurile similare din Myanmar și Indonezia, premierul thailandez a declarat…

- Departamentul de Sanatate (DOH) din Filipine a confirmat joi ca poliomielita a reaparut pe teritoriul national filipinez, la aproape doua decenii dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anuntase eradicarea bolii in aceasta tara in anul 2000, informeaza Xinhua.

- O femeie din Thailanda face senzatie pe internet dupa ce o imagine cu ea carându-si câinele în spate în timp ce matura strazile capitalei thailandeze a devenit virala, relateaza miercuri Reuters, citata de Agerpres.Mazda, un metis între pudel si shih-tzu în…

- Guvernul american a anuntat miercuri ca va aboli regula ce limita perioada de timp in care un copil migrant putea fi retinut in custodie federala dupa ce intra pe teritoriul SUA impreuna cu adulti care solicitau azil, transmit dpa, Xinhua si AFP. Departamentul pentru Securitate Interna a informat ca…

- Statele Unite ale Americii au reinstaurat pedeapsa cu moartea la nivel federal. Procurorul general William Barr a luat aceasta decizie dupa o pauza de 16 ani, a anuntat Departamentul de Justitie al SUA.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo va incepe saptamana viitoare un turneu in Thailanda, Australia si Micronezia, informeaza AFP. In perioada 1-2 august, secretarul de stat american va participa, la Bangkok, la reuniunile ministeriale ale Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN),…

- Pentru a obisnui oamenii cu ideea mortii si a vietii de dupa moarte, o cafenea din Thailanda îsi închide, pentru câteva minute, clientii în sicrie. Denumit „Death Awеarness” (Constientizarea mortii), localul din capitala Bangkok are un decor funebru…