Thailanda, Malaezia: Cursa legalizării marijuanei medicale Asia are cele mai dure sancțiuni impotriva consumului de droguri și a traficului de droguri, dar peisajul juridic se schimba in mai multe țari in care canabisul sau marijuana, nu demult considerate ca dand naștere unor practici inacceptabile, devin o industrie lucrativa, transmite scmp.com . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Indonezia, in varsta de 45 de ani, a trait coșmarul vieții sale, dupa ce a fost la una din toaletele din locuința sa din Bangkok. Un piton de trei metri l-a muscat de penis, fiind transportat de urgenta la spital, unde s-a ales cu 15 copci, relateaza cotidianul local Daily News, citat…

- Peste 26 de deputați, au depus un proiect de lege, prin care propun inființarea unor centre de tip camera de consiliere, pentru dependenții de droguri injectabile. In cadrul acestor centre consumatorii iși vor putea lua dozele sub supraveghere medicala. Personalul il va consilia si, in cazurile cronice,…

- Umanitatea evolueaza sau involueaza? Exista cicluri de inflorire și decadere a civilizațiilor sau acestea sunt produsul imaginației istoricilor? Cert este ca vremurile pe care le traim incep sa arate diferit fața de momentul la care ne-am facut intrarea in aceasta lume.

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției municipiului Zalau s-au sesizat din oficiu, zilele trecute, cu privire la faptul ca un barbat a sustras din locuința unei persoane domiciliate pe raza județului Salaj, cheile unui autoturism marca Daewoo, pe care l-a condus de pe strada Razboieni pana…

- O noua cursa aeriana care leaga Republica Moldova de Romania a fost inaugurata luni, 17 septembrie, la Chișinau. Este vorba despre cursa Chișinau-Timișoara, operata de compania Tarom. Primul zbor de pe aceasta ruta a fost efectuat in seara zilei de duminica, 16 septembrie.

- Cele cinci firme care s-au inscris la licitatia organizata de Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava pentru achizitia angiografului oferteaza aparate produse de gigantii internationali de pe piata echipamentelor medicale.Managerul spitalului, Vasile Rimbu, a declarat, ...

- ​Astra TransCarpatic a realizat sambata trecuta cursa inaugurala de prezentare pe relația Arad- Baia Mare - Arad cu automotoarele aduse din Danemarca și fabricate de Ansaldo Breda intre anii 2005-2013, scrie Jurnal Feroviar. Automotoarele au fost in centrul unei controverse despre care puteți citi in…

- Un avion care efectua cursa Sibiu – Nurnberg s-a intors, duminica, pe Aeroportul International Sibiu dupa 40 de minute de zbor, din cauza unei urgente medicale, aeronava urmand sa plece imediat ce va fi posibil acest lucru, transmite corespondentul MEDIAFAX.