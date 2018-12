Stiri pe aceeasi tema

- Poliția greaca a intrat in ciocniri violente cu protestatari in centrul Atenei dupa ce mii de persoane au fost la un marș ce aniverseaza reprimarea violenta a revoltei studențești din 1973 ce a ajutat la daramarea juntei militare, transmite Reuters.

- Viorel Catarama, cel care si-a anunta demisia din PNL si lansarea unei noi platforme politice a avut o interventie telefonica la Romania TV in cadrul careia a explicat care sunt motivele care au stat la baza deciziei sale si care sunt planurile sale politice. "Eu incerc de mai multi ani sa…

- In clipul publicat pe Youtube, trupa Rap Against Dictatorship critica in mod deschis junta militara thailandeza care a ajuns la putere printr-o lovitura de stat in 2014, potrivit Le Monde. Cu toate ca au amenințat atat trupa de rap cat și pe cei care au distribuit clipul, militarii nu au putut impiedica…

- (update 13:15) Maia Sandu: „Noi am pregatiti o scrisoare catre CEC. Vom cere sa remedieze problema și sa gaseasca o soluție. Nerezolvarea acestei probleme va reduce și mai mult desfașurarea unor alegeri corecte in Republica Moldova”

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale. Acest lucru nu ar fi in interesul national'', a spus…

- Wim Kok, prim-ministru al Olandei in perioada 1994-2002, a murit sambata la varsta de 80 de ani in urma unui stop cardiac, a anuntat formatiunea sa politica, Partidul Laburist, intr-un comunicat de presa citat de Reuters. Citește și: NEBUNIE la Romania TV, in direct: Ecaterina Andronescu a…

- Premierul armean, Nikol Pashinyan, si-a anuntat marti demisia, cu obiectivul de a fi convocate alegeri legislative anticipate, transmit agentiile EFE si Reuters. Fost lider al opozitiei armene, Pashinyan a devenit premier in luna mai printr-un vot al parlamentului de la Erevan, dupa mai multe saptamani…

- Comisia Electorala Regionala din Rusia a votat joi anularea rezultatelor unor alegeri locale din estul tarii, dupa ce sefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, si-a manifestat miercuri suspiciunea de fraudare a voturilor, relateaza Reuters.