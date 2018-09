Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Thailandei ia in calcul aplicarea pedepsei cu inchisoarea in cazul persoanelor care hranesc porumbei in spatiile publice in incercarea de a elimina riscul de gripa aviara si de raspandire a altor boli, au anuntat miercuri autoritatile citate de Reuters. Administratia metropolitana din Bangkok…

- Poliția din China a reținut 46 de persoane care protestau violent in orașul Leiyang in cadrul unei manifestații impotriva sistemului educațional din țara, la care au participat peste 600 de persoane, relateaza Reuters.Protestatarii au auncat sticle, caramizi și pocnitori in polițiștii care…

- Statele Unite ale Americii au facut marți publice noile sancțiuni impuse impotriva unor persoane fizice si juridice din Rusia dar si alte tari. Restricțiile economice si personale sunt aprobate in cadrul programului american indreptat impotriva activitații cibernetice rauvoitoare, dar si pentru incalcarea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un, preocupat si de situatia din sectorul sanatatii, a criticat lipsa de progrese in domeniu, atitudine ce survine in cadrul campaniei sale de a lansa un proces de dezvoltare economica a tarii, relateaza Reuters preluata de Agerpres. De la summitul din iunie cu…

- Prima inregistrare video cu tinerii fotbaliști salvați dupa 17 zile din peștera inundata din Thailanda a fost facuta publica miercuri. Videoul ii arata pe baieți pe paturile de spital și vizibil slabiți și sub influența sedativelor, dar gasesc puterea sa iși fluture mainile in semn de salut, relateaza…

- Seful Biroului ONU pentru operatiuni umanitare a atras atentia asupra necesitatilor de asistenta umanitara din Coreea de Nord, dupa prima vizita la acest nivel din 2011 in statul izolat din Asia, relateaza miercuri agentia Reuters, informeaza Agerpres.Coordonatorul ONU pentru operatiuni umanitare,…

- Echipele de interventie din Thailanda i au gasit pe cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal, blocati intr un complex de pesteri inundate, si care prezinta semne de viata la noua zile dupa disparitia lor, a anuntat luni guvernatorul provinciei Chiang Rai, citat de Reuters si AFP citat de Agerpres.ro.…

- Retailerul francez Carrefour si rivalul sau britanic Tesco au anuntat luni crearea unei aliante globale de achizitii pe termen lung, in incercarea de a-si reduce costurile, transmite Reuters. Este cel mai recent parteneriat din industria europeană de retail, afectată de sporirea concurenţei…