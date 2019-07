Stiri pe aceeasi tema

- Doi civili au fost ucisi luni seara in explozia unei bombe intr-o piata din sudul Thailandei, pentru a razbuna moartea unui sef al rebelilor separatisti musulmani in cursul unui raid efectuat in dimineata aceleiasi zile, a anuntat marti armata, citata de AFP, informeaza Agerpres.Citește și: …

- Acesta ar fi fost abandonat de mama sa, in varsta de 15 ani, pentru a-și ascunde sarcina fața de parinții sai. Cainele, denumit Ping-Pong, și-a anunțat imediat stapanul in momentul cand a gasit bebelușul intr-un camp, din satul Ban Nong Kham, din nordul Thailandei. Acesta a venit la locul descoperirii…

- Thailanda are un nou monarh. Incoronarea regelui Rama al X-lea s-a incheiat dupa trei zile de ceremonii fastuoase. Noul suveran, cu numele real Maha Vajiralongkorn, s-a adresat multimii de la balconul regal din Bangkok si a facut apel la unitatea natiunii sale, divizate intre

- Ceremoniile de incoronare a regelui Maha Vajiralongkorn al Thailandei, prevazute sa se desfasoare in perioada 4-6 mai, vor fi primele din aceasta tara din sud-estul Asiei dupa 69 de ani, ultimul astfel de...

- Cladirea cu 90 de etaje din Manhattan, parte a imperiului imobiliar al lui Donald Trump, a gazduit diplomati si oficiali straini inainte ca dezvoltatorul de proprietati sa devina presedinte. Dar acum, cand este presedinte, astfel de tranzactii trebuie sa fi aprobate de Congres, sustin unii experti…

- Un hotel și o cladire comerciala de 57 de etaje au Izbucnit in flacari, in Bangkok, Thailanda. O persoana a decedat, sarind de la etajul al șaselea, in incercarea de a se salva, iar alte...