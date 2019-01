Thailanda - Autorităţile cer ajutor în lupta cu valul de smog care a învăluit Bangkok Guvernatorul capitalei Thailandei a lansat joi un apel la ajutor in lupta cu un val persistent de poluare atmosferica, dupa ce o operatiune desfasurata cu zeci de drone nu i-a convins pe cei aproape 12 milioane de locuitori ai capitalei thailandeze, din ce in ce mai ingrijorati pentru sanatatea lor, relateaza AFP.



Orasul este invaluit de cateva saptamani de o ceata tulbure, iar populatia critica din ce in ce mai intens raspunsul autoritatilor, care au minimizat initial amploarea problemei si apoi au dispus inchiderea scolilor pana vineri, o decizie fara precedent in istoria metropolei.

Sursa articol: agerpres.ro

