Thailanda: Atentate cu bombă la Bangkok în plin summit ASEAN, soldate cu trei răniţi Sase explozii au fost confirmate intr-o prima etapa. Trei persoane au fost ranite usor in aceste atacuri in care se presupune ca au fost folosite asa-zise bombe 'ping pong' (artizanale, numite astfel pentru ca sar ca niste mingi de ping pong), conform autoritatilor. Thailanda, o tara unde violenta politica si loviturile de stat nu sunt un lucru iesit din comun, ramane divizata dupa controversatele alegeri din luna martie care l-au propulsat pe fostul lider al juntei militare, Prayut Chan-O-Cha, la conducerea unui guvern civil. Motivele acestor ultime atacuri nu sunt cunoscute in acest… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o interventie la Fox Business, Bolton a confirmat o informatie din Washington Post, potrivit careia SUA va extinde scutirile pentru cinci programe. 'Urmarim acele activitati nucleare foarte foarte indeaproape, raman sub monitorizare zilnica', a declarat Bolton la Fox Business. 'Nu vom permite…

- Rusia si China au efectuat marti primul zbor comun de patrulare in regiunea Asia-Pacific, a anuntat Ministerul rus al Apararii, mentionand ca aceasta prima misiune aeriana comuna a avut ca scop o mai buna interactiune intre cele doua armate ale aerului si consolidarea stabilitatii globale si nu a fost…

- Uigurii reprezinta o minoritate musulmana turca din nord-vestul regiunii chineze Xingjiang. Limba vorbita de ei este apropiata limbii turce si, in ultimii ani, o mare parte dintre ei au plecat din China in Turcia.

- Franta si Germania sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal feminin din Hexagon, dupa ce China a invins Africa de Sud cu scorul de 1-0, joi, la Paris, in Grupa B, relateaza AFP.

- Serbia trebuie sa accepte ca a pierdut controlul asupra provinciei Kosovo si sa caute un compromis pentru a normaliza relatiile cu Pristina, a declarat luni presedintele Aleksandar Vucic, in parlamentul de la Belgrad. "Trebuie să recunoaştem că am fost înfrânţi... Am…

- Djukanovic, pro-european, este politicianul cu cea mai mare vechime din Muntenegru si a contribuit la aderarea tarii la NATO, in 2017. In prezent, el depune eforturi pentru succesul candidaturii muntenegrene la UE, in ciuda opozitiei Rusiei, remarca Reuters.Presedintele a explicat ca mijloacele…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat luni ca topirea gheții din Oceanul Arctic este un lucru favorabil comerțului, în ciuda avertismentelor cu privire la efectele catastrofale ale schimbarii climatice, potrivit CNN. "Regiunea arctica este în prim plan când…

- Statele Unite au acordat vineri derogari care sa permita Marii Britanii, Chinei, Franței și Rusiei sa continue activitatea de neproliferare cu Iranul, permițându-le sa mențina proiectele menite sa îngreuneze construirea de arme atomice de catre Teheran, a declarat Secretarul de stat adjunct…