Stiri pe aceeasi tema

- Firmele care comercializeaza produse sau furnizeaza servicii de calitate mai proasta in Romania, comparativ cu alte state din Uniunea Europeana, risca amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri. Proiectul este la aprobat in Senat. Inițiativa legislativa a primit raport favorabil de adoptare din partea…

- O noua zi libera pentru romani! Despre ce data este vorba. Deputatul PSD Adrian Solomon a inaintat un proiect legislativ prin care doreste ca data de 1 Martie sa devina sarbatoare nationala, ceea ce ar insemna, fireste, o noua zi libera pentru romani. Deputatul PSD vorbeste in proiectul sau de “oficializarea…

- Șase strazi din comuna Cricau, in lungime totala de 1.190 de metri, vor fi modernizate și asfaltate printr-o investiție in valoare de aproape 850.000 de lei. Administrația locala din Cricau a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație privind modernizarea unor drumuri…

- Data de 1 Martie ar putea deveni zi de sarbatoare naționala. Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect de lege in acest sens, pentru promovarea sarbatorilor populare romanești. Marțișorul reprezinta o marca distinctiva si un element specific de autenticitate a expresiei culturale tradiționale romanești,…

- Primarul Cristian Matei a fost prezent ieri dupa-amiaza la o noua intalnire cu cetațenii, pentru a le explica ce reprezinta Proiectele Urbane demarate de administrația locala, dar și piedicile care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Guvernul a avizat pozitiv un proiect de lege care prevede ca posesorii de permis de conducere categoria B pot obține permisul pentru categoria A1, pentru motociclete ușoare și tricicluri, doar cu vechimea primei categorii, o varsta minima și un curs practic. Propunerea legislativa pentru modificarea…

- In varsta de 86 de ani, regina fusese internata in spitalul Chulalongkorn pe 22 iulie pentru o infectie respiratorie. Medicii au precizat marti ca febra lui Sirikit a scazut, permitandu-i sa se intoarca la Vila Regala Chitralada. Sirikit a fost casatorita cu regele Bhumibol Adulyadej,…

- Oksana Veovodina, fosta Miss Rusia, și fostul rege al Malaesyei, Muhammad V au divorțat la doar cateva luni dupa casatorie și venirea pe lume a primului lor copil, scrie presa locala care a publicat certificatul de divorț al celor doi. Deși in toata presa din Malaysia se scrie despre divorțul celor…