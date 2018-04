TEZAUR isi continua dezvoltarea pe piata locala prin deschiderea unei noi agentii in Sectorul 1 din Capitala

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Naționala, Poliția Locala a sectorului 1, Jandarmeria și Pompierii au intrat in stare de alarma dupa ce, sambata, dupa ora 23.00, au primit mai multe apeluri telefonice care semnalau incendierea unor autoturisme in zona Bd. Ion Mihalache (fostul 1 Mai) - Calea Griviței.

- Un barbat banuit ca ar fi incendiat mai multe masini in sectorul 1 al Capitalei a fost depistat de jandarmi, in noaptea de sambata spre duminica, si predat politistilor, anunta Jandarmeria Capitalei. "O persoana banuita de incendierea mai multor masini in Capitala a fost depistata de jandarmi.…

- Primul incendiu a fost anuntat sambata noapte la ora 23 la 112, informeaza Romania TV. Pompierii au ajuns undeva in sectorul 1, unde 3 masini ardeau cu flacara, iar o a patra masina era afectata de caldura degajata de la celelalte autoturisme. Citeste si Un bucurestean a reclamat la Politie…

- In luna noiembrie 2017, Telekom a fost primul operator de pe piața romaneasca care a introdus oferta nelimitata de trafic de date mobil 4G la abonament, precum și trafic de date nelimitat pentru streaming video, fara costuri suplimentare, la cartela. Incepand de luni, 26 martie, Telekom Romania extinde…

- Numarul treanzactiilor prin aplicatiile de internet si mobile banking a ajuns anul trecut la 16 milioane. Numarul clientilor persoane fizice care utilizeaza Raiffeisen Smart Mobile, aplicatia de mobile banking a Raiffeisen Bank, a crescut cu aproape 100% in 2017, la 475.000, Romania inregistrand…

- Reteaua de dealeri autorizati ai Opel s-a extins cu un nou partener, MHS Motors din Targu Mures, membra a Grupului Automobile Bavaria, in conditiile in care marca auto a inregistrat in primele doua luni ale anului o crestere de 55% pe piata romaneasca. “Decizia de a adauga un…

- In capitala pe carosabil se inregistreaza zapada și ghețuș. La aceasta ora flux majorat de transport, se stabilește: Sectorul BUIUCANI: str.V.Lupu, direcția spre str.C Stere; intersecția cu sens giratoriu: str.C.Ieșilor - I.Creanga - Ștefan cel Mare. Sectorul CENTRU: șos.Hincești – str.Sihastrului,…

- Un accident rutier a avut loc duminica dupa-amiaza in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp. Trei persoane au fost ranite, intre acestea fiind si soferul, care a ramas blocat intre fiarele autoturismului.

- Incepand de vineri, 16.03.2018, ora 20:00 si pana duminica, 18.03.2018, ora 21:00,CEC Bank va derula operatiuni de modernizare a sistemelor informatice, interval in care nu vor fi disponibile serviciile de Internet Banking si Mobile Banking. In aceasta perioada, retelele de ATM-uri si POS-uri ale CEC…

- S-au auzit focuri de arma, miercuri dupa-amiaza, in sectorul 2 din București. Doi tineri urmeaza sa fie audiați.Incidentul a pornit de la o șicanare intre doi soferi, in sectorul 2 din Capitala, in jurul orei 16:00.

- Un cadavru dezmembrat a fost descoperit pe strada Sucevița din Capitala. Parțile corpului uman, cel mai probabil de femeie, se aflau intr-o geanta aruncata intr-un tomberon. Descoperirea a fost facuta de un angajat de la salubritate, care matura strada. "In geanta se afla corpul dezmembrat al unei…

- "O fetița in varsta de 13 ani a vrut sa iși viziteze bunicii, insa nu a mai apucat sa urce pana la etajul 9 in blocul din Sectorul 2 al Capitalei. Știți de ce? Pentru ca un barbat in varsta de 41 de ani a agresat-o in fața liftului. Acest individ a fost condamnat anterior pentru viol, dar in octombrie…

- Cel mai recent raport al Comisiei Europene arata ca oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul de saracie e in crestere, iar inegalitatea in materie de venituri se mentine la un nivel inalt in Romania. "Cresterea economica…

- Primaria Municipiului Bucuresti: Se lucreaza la astuparea gropilor aparute in carosabil in vederea asigurarii circulatiei in conditii de siguranta si fluenta a traficului Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Strazilor Bucuresti, a demarat o ampla actiune de inventariere a deficientelor…

- Flux majorat de transport se inregistreaza:Sectorul BUIUCANI:· intersecția cu sens giratoriu: Calea Ieșilor – I.Creanga - bd.Ștefan cel Mare.Sectorul CENTRU:· bd.Ștefan cel Mare, de la str.V.Alecsandri pina la str.Ismail, direcția str.Ciuflea;· str.

- Cursurile ar putea fi suspendate și miercuri, in Capitala. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit in seara zilei de luni, 26 februarie, despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe din aceasta perioada. ”Noi am terminat ciar acum inca un comandament de iarna…

- UPS (NYSE: UPS) extinde serviciile UPS Worldwide ExpressTM în 124 de țari și teritorii, oferind clienților opțiunea de livrare mai rapida, catre mai multe locații. Cu serviciul pentru livrari la prânz, UPS ajunge acum în mai multe țari și teritorii decât orice alt caraus.…

- Circulatia rutiera pe strada Ion Creanga din Capitala, pe tronsonul cuprins intre strazile Eugen Coca si Vissarion Belinski, va fi suspendata astazi pana la ora 16:00.In zona vor avea loc lucrari de curatare si taiere a copacilor.

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza:La aceasta ora flux majorat de transport, se stabilește:Sectorul BUIUCANI:V.Lupu, direcția spre str.C Stere;intersecția cu sens giratoriu: str.C.Ieșilor - I.Creanga - Ștefan cel Mare;M. Viteazul, direcția de deplasare bd. Ștefan cel Mare.

- Depanero a incheiat un parteneriat cu Vodafone, prin care ofera clienților Vodafone servicii de reparații atat pentru telefoane mobile, cat și pentru echipamente electro-IT. Serviciile sunt disponibile clienților care acceseaza programul de loializare Happy Mall din aplicația MyVodafone pentru Android.…

- Incendiu in Capitala! Etajul sase al unei cladiri de pe strada Moscovei din Chișinau a fost cuprins de fum puternic. Potrivit martorilor la fața locului au intervenit 4 autospeciale pentru a localiza incendiul.Stirea este in curs de actualizare.

- evoMAG organizeaza, in perioada 16-25 februarie, Winter Black Friday, un eveniment dedicat reducerilor in care peste 18.000 de produse, din toate categoriile listate in site, vor beneficia de discounturi de pana la 70%. Clientii din Bucuresti pot opta pentru ridicarea comenzilor din showroom-ul evoMAG…

- Pe drumurile din Capitala se circula in conditii de iarna, iar in sectorul Ciocana, la intersectia strazilor Mircea cel Batrin si Ion Dumeniuc, a fost inregistrat un accident. Un troleibuz s-a lovit violent cu un automobile. Deocamdata, cauza producerii incidentului nu se cunoaște, nici daca sint victime. La…

- Pe drumurile din Capitala se circula in conditii de iarna, iar in sectorul Ciocana, la intersectia strazilor Mircea cel Batran si Ion Dumeniuc, a fost inregistrat un accident. Un troleibuz s-a lovit violent cu un automobile.

- O femeie de 37 de ani, din Bucuresti, care ameninta, marti seara, ca se arunca de la etajul sase al blocului din Sectorul 4 in care locuia a fost salvata de angajatii ISU dupa o interventie de 12 ore, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie din Capitala au identificat si retinut un barbat de 66 de ani, banuit de comiterea furtului de la un magazin de bijuterii din sectorul 1, din data de 29 ianuarie. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES sambata de catre Directia Generala de Politie…

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza: Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește:Sectorul BUIUCANI:V.Lupu, direcția spre str.C Stere;intersecția cu sens giratoriu strazilor:C.Ieșilor-I.Creanga-Ștefan cel Mare;M.Viteazul direcția spre bd.Ștefan cel Mare.

- Cinci oameni au fost raniti, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru masini, pe Calea Grivitei din Capitala. Soferul uneia dintre masinile avariate consumase cocaina si se certa cu iubita sa in momentul producerii accidentului

- (update) Pompierii au intervenit la fața locului și lupta cu flacarile. O mașina de model Volkswagen a luat foc in plina strada. Incidentul s-a intamplat pe str.Lev Tolstoi din sectorul Botanica al capitalei.

- Incident groaznic in Capitala. O mașina a luat foc pe strada Lev Tolstoi, sectorul Centru.La fața locului au sosit pompierii, ambulanța și poliția. Nu se știe daca sunt vicime.Cauza producerii incidentului nu se cunoaște.Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- In capitala pe alocuri suprafața carosabila este acoperita cu ghețuș. Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește:Sectorul BUIUCANI:V.Lupu direcția spre str.C Stere;intersecția cu sens giratoriu strazilor:C.Ieșilor-I.Creanga-Ștefan cel Mare;M.

- Totul s-a petrecut in apropiere de Aeroportul Otopeni. Taximetristul a fost surprins in timp ce arunca cu o doza de suc in capul unuia dintre clienții cu care se certa, iar apoi se duce la portbagaj și scoate un pistol pe care il pune la spate. Dupa ce s-a inarmat, șoferul i-a provocat pe…

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- Nicoleta Botan, directoarea unei gradinite private din Capitala, care a fost injunghiata de fostul sau sot in biroul ei din unitatea de invatamant a murit la spital. Femeia, care in urma incidentului a fost gasita in stop cardio-respirator, a murit la Spitalul...

- Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei, in noaptea de duminica spre luni, cele mai multe, 138, fiind in Sectorul 4, informeaza Primaria...

- „Apa- Canal Chișinau"(ACC) lanseaza un nou proiect pilot in cadrul caruia vor fi deschise conturi personale pentru facturarea apei potabile, direct cu consumatorii a 12 blocuri locative din municipiul Chișinau, care sunt cele mai problematice.

- O fabrica de haine contrafacute, ce erau inscriptionate cu diverse marci cunoscute, precum si un depozit in care erau tinute articolele vestimentare aduse din Turcia, au fost gasite de politistii ilfoveni in Orasul Pantelimon, respectiv in Sectorul 2 al Capitalei. Hainele erau apoi vandute in mai…

- Intre proiectele de dezvoltare turistica din orașul Alba Iulia se numara și complexul acvatic de agrement pe care Hotel Astoria și-a propus sa il inaugureze in acest an. Piscina va avea o suprafața de 336 mp și va corespunde celor mai noi dotari din domeniu. De la arhitectura piscinei pana la sistemele…

- PMB, amenzi dupa prima ninsoare din București in 2018. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare prin care anunta ca pana miercuri seara (17 ianuarie) se va abate asupra Romaniei un val de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploie, care va favoriza formarea poleiului,…

- Trei barbati din Bucuresti au fost prinsi de politisti dupa ce au furat dintr-un magazin aproape 500 de pachete de tigari in valoare de aproape 10.000 de lei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Kelemen Hunor continua ATACUL dupa declaratiile lui Tudose: 'Luptam pentru apararea identitatii, speram…

- "Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in infrastructura medicala, in aparatura moderna, in personalul de specialitate. Sistemul public de sanatate are nevoie de 'tratament soc' administrat in cel putin trei directii", a scris Tudose, pe Facebook. Potrivit sefului…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online. Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa…

- Globecast, furnizor global de soluții pentru media, a extins parteneriatul cu SES pentru servicii premiu de distribuție TV pe care le ofera Orange România. Aceasta din urma utilizeaza capacitatea de satelit a SES. Globecast va închiria mai multe transpondere pe satelitul ASTRA…

- ♦ Sectorul de servicii medicale private se va mentine efervescent prin investitiile anuntate de jucatorii privati in extindere organica sau prin achizitii, in timp ce sectorul public se va confrunta cu vechile provocari - lipsa de medicamente, dar si deficitul de personal medical si de echipamente pentru…