Stiri pe aceeasi tema

- O copie semnata a tezei de doctorat a celebrului astrofizician britanic Stephen Hawking, scrisa în 1965, s-ar putea vinde luna aceasta cu peste 100.000 de lire (113.000 de euro), la o licitatie online organizata de casa Christie's din Londra.

- O copie semnata a tezei de doctorat a celebrului astrofizician britanic Stephen Hawking, scrisa in 1965, s-ar putea vinde luna aceasta cu peste 100.000 de lire (113.000 de euro), la o licitatie online organizata de casa Christie's din Londra, relateaza marti EFE. Potrivit unui comunicat…

- O copie semnata a tezei de doctorat a celebrului astrofizician britanic Stephen Hawking, scrisa in 1965, s-ar putea vinde luna aceasta cu peste 100.000 de lire (113.000 de euro), la o licitatie online organizata de casa Christie's din Londra, relateaza marti EFE preluata de Agerpres. Potrivit…

- O vila neobrancoveneasca cu accente bizantine, situata in cartierul Cotroceni si estimata intre 2.000.000 si 2.500.000 de milioane de euro, este pusa in vanzare de Artmark Historical Estate. Licitatia va incepe de la 1,9 milioane de euro.

- Premierul Spaniei a decis sa-si publice pe internet lucrarea de doctorat, dupa ce presa l-a acuzat ca ar fi plagiat. Pedro Sanchez este doar unul dintre personajele politice din Spania acuzate acum ca ar fi plagiat sau ca ar fi fost ajutate sa primeasca diplome universitare.

- Sute de articole emblematice din universul cinematografic si al televiziunii, precum celebra palarie purtata de Harrison Ford in "Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark" si skateboardul din '"Back to the Future: Part II", vor fi scoase la licitatie pe 20 septembrie la Londra.

- O caligrafie aproape milenara, realizata de intelectualul chinez Su Shi, ar putea sa fie adjudecata cu 51 de milioane de dolari (43,6 milioane de euro) la licitatia organizata la sfarsitul lunii noiembrie, a estimat casa Christie's, potrivit AFP, preluata de News.ro.

- Casa Christie's a anunțat ca la sfarșitul lunii noiembrie va organiza o licitație istorica. O caligrafie aproape milenara, realizata de intelectualul chinez Su Shi, va putea fi achiziționata de un cumparator cu buzunare groase. Se așteapta ca opera sa fie adjudecata cu 51 de milioane de dolari.