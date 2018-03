Texas: O femeie a fost ucisa si un tanar ranit, dupa explozia unui colet capcana in Austin

Stiri pe aceeasi tema

- Un colet cu exploziv a ranit luni o persoana la Austin, in statul american Texas, unde politia stabilise deja o legatura intre alte doua incidente similare, informeaza AFP.Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan.…

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava va putea efectua…

- O femeie din comuna Pogana a fost ucisa sambata de concubinul sau, barbatul aplicandu-i acesteia mai multe lovituri cu toporul in zona capului, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Cei doi parteneri, care aveau impreuna doi copii, se certau frecvent, potrivit anchetatorilor, iar…

- Crima s-a petrecut in localitatea Pogana, din judetul Vaslui. Barbatul a venit acasa și, pe fondul unui conflict mai vechi, s-a luat la cearta cu concubina lui. "Intre cei doi concubini existau nenumarate conflicte cu agresiune, de mai mult timp. Victima a facut plangeri la poliție dar și…

- SOCANT… O femeie din comuna Pogana, Stan Lenuța, a fost ucisa cu toporul, in aceasta dupa-amiaza, de catre concubinul sau, la scurt timp dupa ce Poliția intervenise pentru aplanarea conflictului din familie. Solicitat prin 112, un echipaj s-a deplasat in jurul orelor 15,00 la casa celor doi și l-a luat…

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Crima care a ingrozit toata suflarea din Solont s-a petrecut in plina zi si chiar in centrul comunei. Biata femeie, in varsta de 50 de ani, a iesit din Posta, de unde luase o adeverinta si urma sa mearga la Postul de Politie ca sa-i faca baiatului buletin, pentru ca implinise 14 ani. Cand a […] Articolul…

- O crima oribila a avut loc duminica noaptea in municipiul Satu Mare, la localul Casablanca din zona Garii de Nord. Femeia care vindea la bar, in varsta de 43 de ani, a fost omorata cu brutalitate de un barbat care a vrut sa fure banii.Crima a avut loc in jurul orei 03.00 noaptea. Un barbat…

- Crima oribila in localitatea Amara. O femeie de 46 de ani a fost injunghiata, sambata dupa amiaza, de sotul ei, in urma unui conflict in timpul careuia victima l-a anuntat ca il paraseste si urmeaza sa se mute la Slobozia la fiica cea mare.

- Gripa a mai facut o victima, a 54-a de la inceputul sezonului rece. Este vorba despre o femeie de 77 de ani din judetul Bihor, la care s-a confirmat prezenta virusului gripal de tip B. Potrivit oficialilor din Ministerul Sanatatii, femeia nu era vaccinata. In prezent, in tara exista trei mari focare…

- O femeie, in varta de 71 de ani, din judetul Ialomita, a fost rapusa de gripa. Desi Ministerul Sanatatii a anuntat ca nu este epidemie, acesta este cel de-al 48-lea deces confirmat de autoritati.

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden s-a folosit duminica de un discurs rostit in Texas pentru a-l critica pe presedintele Donald Trump pentru lipsa de angajament fata de stiinta si cercetare, a informat presa locala, relateaza luni dpa, scrie agerpres.ro. Joe Biden s-a exprimat la Austin…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden s-a folosit duminica de un discurs rostit in Texas pentru a-l critica pe presedintele Donald Trump pentru lipsa de angajament fata de stiinta si cercetare, a informat presa locala, relateaza luni dpa. Joe Biden s-a exprimat la Austin la intalnirea…

- Un tanar de 20 de ani, fara permis de conducere si baut, s-a urcat la volanul unei masini si a intrat cu intr-un autoturism condus de o femeie. Atat el, cat si femeia au fost transportati la spitalPotrivit politistilor din Sibiu, in localitatea Daia a avut loc un eveniment rutier, duminica…

- Un barbat din Dej, pasager intr-un autoturism condus de o femeie de 33 de ani din Șimișna, a ajuns in aceasta dimineața la spital dupa ce a fost ranit intr-un accident produs pe raza localitații salajene Glod.

- Explozie intr-un bloc din Deva, duminica dimineața. O femeie in varsta de 86 de ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a suferit arsuri la nivelul mainilor și feței. Angajații companiei de gaz fac masuratori privind concentratia gazelor si spun ca probabil explozia s-a produs ca urmare…

- Un sofer de 46 de ani, din Galati, este retinut pe ordonanta si va fi prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva, dupa ce s-a urcat beat rupt la volan si a accidentat o femeie. Barbatul conducea autoturismul pe strada 1 Decembrie 1918 si a patruns in intersectia cu strada Aurel Vlaicu…

- Un barbat din Neamt a fost ranit grav dupa explozia unei butelii, miercuri, ajungand la spital cu arsuri grave la nivelul mainilor. Explozia a avut loc miercuri seara, in satul Sagna, din judetul Neamt, si nu a fost urmata de incendiu, scrie Mediafax. Proprietarul casei a suferit, insa, arsuri grave…

- Un tanar in varsta de 22 de ani din Alba a fost ranit intr-un accident produs in noaptea de marti spre miercuri, la Sibiu. Se afla intr-o masina alaturi de alti doi tineri, iar soferul a pierdut controlul volanului si s-a oprit in parapetul de pe marginea carosabilului. In noaptea de marti spre miercuri,…

- Un autoturism condus de o femeie din Galati a fost implicat intr-un accident de circulatie. In urma impactului, o femei si-a pierdut viata. Accidentul a avut loc pe strada din municipiu unde masina in care se afla femeia a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, informeaza agentia de stiri Mediafax.

- O scena desprinsa dintr-un film de groaza a avut loc ieri in municipiul Balți! O femeie in varsta de 46 de ani a fost gasita moarta in WC-ul din curte.Corpul victimei avea semne evidente de violența, aceasta avea plagi taiate in regiunea pieptului și a gatului.

- Un accident rutier a fost anunțat miercuri, in jurul orei 17.00, pe drumul european E85, pe raza comunei Garoafa. La volan s-a aflat o femeie, medic in București. Ea se deplasa, fiind in mașina cu un copil de 10 ani, spre Barlad, unde trebuia sa ajunga la parinții sai.…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Un tanat in varsta de 19 ani originar din raionul Hancești, a fost reținut de poliție pentru ca a atacat și jefuit o doamna in sectorul Rașcani al capitalei. Incidentul a avut loc pe strada Kiev.

- Un tanar an varsta de 33 de ani din Alba a fost ranit intr-un accident rutier petrecut sambata, la Hunedoara. Masina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism al carui sofer nu i-a dat prioritate, in intersectie. Potrivit IPJ Hunedoara, in 27 ianuarie, in jurul orei 18.30, un tanar in varsta…

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana comis sambata in capitala afgana, Kabul, si revendicat de talibani a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, transmit agentiile internationale de presa, citand un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Sanatatii. ‘Bilantul este acum de 95 de morti si 158…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Atentat la sediul organizatiei "Salvati Copiii" din localitatea afgana Jalalabad. Cel putin 11 oameni au fost raniti dupa explozia unei masini capcana si a mai multor grenade. Armata locala a intervenit pentru eliminarea teroristilor, care s-au refugiat in cladire.

- Un tanar de 20 de ani a murit, iar altul in varsta de 24 de ani a fost ranit grav, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman.

- Duminica noapte, la ora 22.45, in timp ce conducea un autoturism pe DC 65 din comuna Verești, in zona pasajului CFR, un localnic de 25 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers si masina a intrat in coliziune cu parapetul metalic situat dupa sinele de cale ferata.Din accident a rezultat ...

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, au identificat la scurt timp de la comiterea faptei, principalii banuiti de comiterea unei talharii, pe raza municipiului Buzau. Fapta a fost sesizata Politiei la data de 10 ianuarie a.c. de persoana vatamata, o buzoianca in…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud a dispus trimiterea in judecata a tanarului de 23 de ani din localitatea Ciumbrud care, aflat sub influenta alcoolului la volan, a omorat o femeie care traversa trecerea de pietoni.

- Barbatul si-ar fi pierdut cumpatul dupa ce sora i-a reprosat ca bea prea mult. Si a aruncat spre ea cu ce i-a cazut in mana. Insarcinata in 35 de saptamani si cu probleme psihice, femeia a ajuns de urgenta la spital.

- O femeie a avut parte de un sfarsit tragic cu doar trei minute inainte de trecerea in noul an. Un sofer cu permisul retinut a calcat-o cu masina in Motca si a fugit de la locul accidentului. Era ora 23:57 pe data de 31 decembrie. O femeie se afla pe DN 28A, cand o masina a lovit-o in plin, curmandu-i…

- O soba pe gaz a explodat la Brașov, de Revelion 2018. Un barbat de 58 de ani din Brasov a fost ranit, in noaptea de Anul Nou, dupa ce soba pe gaz din locuința sa, situata pe strada Avram Iancu, a explodat. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar victima a suferit o fractura deschisa la un picior…

- Scandalul dintre cei doi a pornit pe fondul geloziei excesive. Sotia s-a intors tarziu acasa, iar barbatul, nervos, a inceput sa o loveasca cu picioarele in abdomen. A doua zi, femeia a fost luata de ambulanta si transportata la spital cu dureri groaznice. Medicii au dus-o direct in sala de operatie,…

- O femeie in varsta de 54 de ani, din Buzau, a fost ucisa cu brutalitate de soț. Crima s-a petrecut in urma cu puțin timp pe strada Maraști din municipiul Buzau. Intre cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Crima in Buzau! Femeie ucisa cu brutalitate apare…

- Un sistem solar cu opt planete, similar celui din care face parte Pamantul, a fost descoperit de Agentia spatiala americana (NASA) cu ajutorul telescopului spatial Kepler si inteligentei artificiale, informeaza AFP. NASA informeaza ca, totusi, niciuna dintre cele opt planete nu ar putea gazdui forme…

- Tanara ucisa la metrou era din Craiova, iar in luna septembrie anunta ca este insarcinata. Femeia suspectata ca ar fi ucis-o a fost gasita de politisti marti noapte, in zona Piata Unirii . Ea va fi trimisa in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile si urmeaza sa fie…

- E alerta in tot Bucureștiului! Conform poliției și Metrorex, o femeie e cautata, dupa ce a ucis o alta femeie, pe care a aruncat-o in fața metroului, in stația Dristor 1, și pe o alta, care a scapat, in alta stație de metrou.știre in curs de actualizare