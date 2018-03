Testul zilei. Alege o culoare ca sa-ti spun cum o sa iti mearga in viata! O sa fii surprins cat e de real!

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai ales libertatea: Ești o persoana vesela! Ai o intuiție bine dezvoltata care te ajuta sa gasești calea cea buna in orice situație. Incerci intotdeauna sa faci tot ce iți place și nu depinzi niciodata de opinia celor din jur. Cine sunt ei sa-ți spuna cum ar trebui sa traiești? Ai suficienta…

- LEACUL ZILEI: Alimentul romanilor care iti poate salva viata. Ai nevoie de doar un kilogram, apa si foc Lidia Fecioru a prezentat la ”Adevaruri ascunse” un leac pentru ficat și rinichi, dar care imbunatațește și calitatea sangelui. LEACUL ZILEI. „Se ia un kilogram de cartofi, se curața, se pune intr-o…

- BERBEC: Astazi vei incepe un nou capitol in viața. Ai grija sa nu ii lași pe ceilalți sa iți umbreasca fericirea. Numarul norocos al zilei: 8. TAUR: Știi ce se spune: "Ai grija ce iți dorești, ca se poate indeplini!". Ei bine, ai visat, ți-ai dorit și acum se intampla! Incearca sa nu te simți…

- Horoscopul zilei de 25 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Donna a suferit un atac cerebral la doar cinci luni dupa ce a nascut. O scanare a creierului a dezvaluit ca Donnei i s-au format doua cheaguri de sange in sistemul circulator. S-a trezit din coma captiva in propriul sau corp, neputand sa vorbeasca, sa mearga, sa inghita si sa se miste. Medicii le-au…

- In data de 22.03.2018, patru deținuți din cadrul Penitenciarului Gherla, proveniți din centre de plasament sau case de tip familial, iși vor prezenta poveștile de viața in fața a 24 de adolescenți, rezidenți ai unitatilor de tip familial din Municipiul Gherla. Activitatea este organizata cu ocazia Zilei…

- Cartile de tarot au scopul de a te informa in legatura cu ce te-a marcat din trecut, dar si ce goluri ai in prezent. In acest sens, alege o singura carte si afla ce ii lipseste sufletului tau.

- Expozitia despre Egiptul Antic pana in 21 iunie, la Biblioteca Nationala Reporter: O sectiune a expozitiei este dedicata faraonului Tutankhamon. Care sunt informatiile pe care le vor afla cei care o vor vizita? Catalin Catana: Este o copie în marime naturala a mastii…

- Horoscopul zilei de 19 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Daca te muți in casa noua, nu lua matura veche cu tine O veche superstiție spune ca pentru a nu avea dezordine in viața, nu trebuie sa iei cu tine o matura veche, scrie secretele.com. Aceasta se arunca și se cumpara una noua! Mai mult decat atat, niciodata nu trebuie sa imprumuți matura cuiva…

- Jocurile de tip puzzle sunt foarte antrenante pentru minte, de aceea gasirea unor diferențe, dar și rezolvarea unor intrebari logice iți dezvolta capacitatea de asimilare a informațiilor. Fa testul de mai jos pentru a afla ce fel de personalitate ai.

- Iata 20 de mesaje urari de Ziua Mamei, pe care le poti trimite rapid, prin SMS, Facebook sau e-mail. Alege-l pe cel mai potrivit pentru tine din lista de mai jos. Felicitari de 8 martie pentru mameO mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mama!***Mama!…

- Horoscopul zilei de 4 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Jocurile de tip puzzle sunt foarte antrenante pentru minte, de aceea gasirea unor diferențe, dar și rezolvarea unor intrebari logice iți dezvolta capacitatea de asimilare a informațiilor. Fa testul de mai jos pentru a afla ce fel de personalitate ai.

- Trezirea la viata Prin puntea curcubeului deschis descoperi infinitul. Ca pe o comoara, in tine am ascuns, prin impletirea numelui nostru, aroma inocentei, acorduri intre corzi si vibratii, mirari, intrebari, chemari si taceri din linistea inimii, adanci inspiratii si zambetul fiecarei expiratii, ziua…

- Un barbat de 24 de ani din Marea Britanie risca sa moara din cauza faptului ca a refuzat sa mearga la toaleta 40 de zile. Tot incidentul a aparut in urma suspiciunii ca tanarul ar fi ingerat droguri in momentul in care a fost oprit de politisti, el fiind un presupus traficant de droguri.

- Deputatul PSD Tudor Ciuhodaru a depus un proiect prin care vrea modificarea Codului penal, astfel incat violatorii sa fie condamnati la mai multi ani de inchisoare, in cazuri grave ajungandu-se chiar la detentia pe viata. Concluzia deputatului: „Pedeapsa pentru viol devine similara celei pentru crima“.

- Fluturii sunt cele mai fermecatoare creaturi si de fiecare data cand ai unul in fata ta nu iti poti lua privirea. Ei bine, acestia sunt asociati cu sufletul tau. Testul fluturelui te va ajuta sa descoperi cele mai ascunse secrete ale sufletului tau.

- Reputatul om de cultura, Printul Serban Cantacuzino s-a stins din viata la 90 de ani. Acesta a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat activ in restaurarea monumentelor istorice din Romania.

- Jocurile de tip puzzle sunt foarte antrenante pentru minte, de aceea gasirea unor diferențe, dar și rezolvarea unor intrebari logice iți dezvolta capacitatea de asimilare a informațiilor. Fa testul de mai jos pentru a afla ce fel de personalitate ai.

- Politia Romana recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cuviteza redusa, in condiții de vreme rea, sa adopte o maniera preventiva de condus și sa respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați in trafic. Read More...

- Berbec – Cleaning House O perioada potrivita pentru a-ti pune viata in ordine si a face putina curatenie. Poti incepe cu lucruri mici, cum ar fi sa-ti faci curat prin casa, renuntand la toate acele obiecte care nu-ti mai sunt de folos. Apoi iti poti pune ordine in ganduri, eliberand amintirile…

- Politia Romana recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza redusa, in conditii de vreme rea, sa adopte o maniera preventiva de condus si sa respecte indicatiile politistilor rutieri aflati in trafic.Avand in vedere faptul ca in aceasta perioada este posibil ca partea carosabila…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate…

- Mancarea noastra cea de toate zilele inseamna mai mult decat hrana vitala pentru supravietuire. Fiecare zodie are saptamanal aspecte astrologice predominante care influenteaza anumite situatii de viata, fie ca este vorba de bani, sanatate, colegi, familie, iubire, dezvoltare personala. Iar mancarea…

- Jocurile de tip puzzle sunt foarte antrenante pentru minte, de aceea gasirea unor diferențe, dar și rezolvarea unor intrebari logice iți dezvolta capacitatea de asimilare a informațiilor. Fa testul de mai jos pentru a afla ce fel de personalitate ai.

- Iți vom oferi un test care te va ajuta sa iți dai seama de varsta ta psihica, scrie estisuperba.ro. Tot ceea ce trebuie sa faci aici este sa alegi raspunsul și sa vezi cate puncte are varianta pe care ai ales-o. Aduna toate punctele pentru a afla despre varsta ta mentala. Citeste si Planta…

- Iti prezentam un test cu ajutorul caruia iti poti descoperi scopul in viata. Prima etapa a testului consta in vizualizarea celor trei imagini. Dupa ce acest pas a fost dus la indeplinire, alege o imagine si apoi citeste descriera sa.

- De mai bine de patru ani, fanii lui Michael Schumacher din intreaga lume spera la o minune in ceea ce-l privește pe multiplul campion mondial al Fomulei 1, ce a suferit, in decembrie 2013 un grav accident la schi.

- Horoscopul lunii Februarie aduce o multime de surprize pentru toate zodiile. Cine va avea probleme de sanatate, cine castiga multi bani, dar si cine se va casatori vezi mai jos, in horoscopul realizat de astrologul Remus Ionescu.

- Andra se pregatește intens de noul sezon „Romanii au talent“ și de spectacolele pe care le va susține la Sala Palatului, pe 23 și 24 februarie. In acest context, ea ne-a dezvaluit așteptarile in legatura cu evenimentele importante ce o așteapta, dar și cele mai mari temeri ale ei. Andra, incepe…

- Ilinca Vandici revine de astazi pe sticla la carma emisiunii “Bravo, ai stil! All Stars”. Cu aceasta ocazie am aflat secrete din garderoba vedetei Kanal D și pentru ce lucruri a facut economii la inceputul carierei sale in televiziune. Spre deosebire de alte vedete care iși fac stoc de haine și incalțaminte…

- Gandurile iti sangereaza, zidurile te despart,in tacere pleci spre spatii goale,incercisa curmi trecutul tulburator.Pierdut in salbaticie, casa ti e drumul,loviturile aspre te fac mai puternic,in aur transformi greselile.Un far aprins.Dincolo de ape vrei sa ajungi.Intr un ocean nestrabatut de nimeni,coloane…

- Este randul vostru sa iesiti din tipare Nativi Leu! Chiar daca cei din jur va pot acuza ca sunteti putin egoisti, va comportati exact asa cum simtiti si faceti doar ceea ce va face fericiti.

- BERBEC: Din punct de vedere amoros aceasta zi incepe bine pentru tine. Ai discuții importate in legatura cu o vacanța cu persoana iubita și cu familia. Trebuie sa eviți certurile pentru ca riști sa strici relațiile. TAUR: Ar trebui sa te ocupi mai mult de familie. Ai discuții…

- „Andrei n-a fost niciodata un bun mincios, asa ca n-a fost nevoie de multa perspicacitate ca sa-mi dau seama ca are pe alta. Se purta ca un indragostit, iar o femeie simte imediat cand nu mai e ea subiectul pasiunii unui barbat. Asa ca la inceput l-am intrebat direct daca are pe cineva. Mi-a…

- Turistul surprins de o avalansa produsa sambata dupa-amiaza in Masivul Bucegi facea parte dintr-un grup de cinci persoane si se afla intr-o zona foarte dificila. Salvatorii montani au dubii ca ar mai fi in viata, in conditiile in care valul de zapada care a venit peste el l-a dus intr-o vale adanca…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de…

- O casa nu inseamna doar un acoperiș sub care te reunești zilnic cu familia. Este un loc care trebuie sa te ajute sa te reincarci atunci cand simți nevoia, sa iți ofere siguranța pe care de multe ori nu o vei gasi in exterior și trebuie sa iți ofere caldura de care tu și familia ta aveți nevoie pentru…

- ”Așteapta-te la ce e mai bun; transforma problemele in oportunitați; nu te mulțumi cu starea actuala. Concentreaza-te asupra locului in care vrei sa ajungi, nu asupra starii din care pleci. Și, cel mai important, alege sa fii fericit știind ca aceasta este o atitudine, un obicei care se dobandește…

- Iata cele mai frumoase urari de Sfantul Ion 2018. Alege ce mesaje cu urari de Sfantul Ion vei trimite prietenilor sau rudelor. Ai urari de Sfantul Ion amuzante, serioase, pentru colegi sau cunoscuți, urari pe care le poți trimite pe Facebook sau prin SMS. Urari de Sfantul Ion pentru rude (frați, surori,…

- Exista un test simplu care promite ca in mai putin de un minut vei afla cum sa-ti echilibrezi viata. Vietile noastre sunt facute din mai multe elemente importante pentru fiecare dintre noi, familie, prieteni, munca, afaceri sau hobby-uri, dar este esential pentru toata lumea sa gaseasca un echilibru,…

- Personalitatea fiecaruia dintre noi poate fi dezvaluita prin anumite trasaturi fizice, dar si prin cifrele marcante ale vietii noastre. Oricat de greu ar parea de crezut, ultima cifra a anului in care te-ai nascut poate dezvalui multe despre tine si despre personalitatea ta. Testul acesta este mai simplu…

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…

- Dupa divorțul de omul de afaceri Mihai Ivanescu, așa cum era de așteptat, Roxana Ciuhulescu a obținut custodia fiicei sale, Ana. Nici nu ar fi acceptat un alt verdict, mai ales ca de aproape 10 ani, Roxana Ciuhulescu face totul cu fiica ei. In timp ce mulți parinți aleg ca, atunci cand copiii lor sunt…

- Au iesit la iveala noi detalii importante din viata familiei Maleon. Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Maleon, a vorbit despre ce crede acesta ca s-a intamplat in acea noapte fatidica, in casa celor doi soti.