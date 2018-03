Stiri pe aceeasi tema

- Problemele continua pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea. Numele acestuia apare intr-un nou dosar cu iz penal, de data aceasta toate belele liderului PSD venind din Statele Unite ale Americii. Intr-un material dedicat afacerilor derulate de lobbyistul american Elliott Broidy, jurnalistii…

- Un fenomen geologic va duce la separarea estului Africii, de la nivelul Vaii Riftului, de restul continentului, insa geologii avertizeaza ca acest lucru se intampla cu o viteza mult mai mare decat ar fi normal, dupa cum arata acest studiu.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul evenimentului prilejuit de aniversarea Camerei de Comert Americane din Romania (AmCham Romania), ca a atras atenția Guvernului asupra impredictibilitații masurilor...

- Razvan Burleanu, pus la zid de administratorul SEG: ”Prezint faptele care demonstreaza caracterul duplicitar, manipulator și denigrator al președintelui FRF”. Implicat cu firma sa SEG in razboiul declarațiilor declanșat de președintele FRF, Razvan Burleanu, impotriva principalului sau contracandidat…

- Bianca are toate motivele sa fie geloasa! Liviu este fost concurent la ”Insula Iubirii” și, recent, a facut un compliment periculos, pe rețeaua de socializare, tocmai unei foste concurente a reality-show-ului. Este vorba chiar de Alexandra, o concurenta controversata a show-ului. Liviu i-a scris tinerei…

- Primaria Capitalei sustine ca Pasajul Basarab a fost deschis circulatiei in 2011, fara receptie la terminarea lucrarilor, mentionand ca la preluarea mandatului de catre Gabriela Firea procedura nu era demarata. Lucrarile au fost expertizate, iar dupa analiza expertizei vor fi anuntare masuri.

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale, a declarat ca se va ocupa personal de foaia de parcurs privind realizarea celor patru arene de fotbal - 'Steaua', 'Arcul de Triumf', 'Rapid' si 'Dinamo' - in vederea desfasurarii unor meciuri de la Campionatul European 2020, iar finalizarea…

- "Domnul Dragnea nu mi-a spus daca se casatorește. Cred ca este un subiect privat, dar daca ne va face un astfel de anunț și ne va invita, vom onora invitația, mai ales ca suntem nași de profesie", a zis Gabriela Firea. "Mi s-a parut ceva absolut normal sa stea in primul rand, la Congresul…

- Raul Costin Raul Costin este alaturi de noul proiect al galben-verzilor. Raul Costin, fost mijlocaș central al echipei FC Vaslui in perioada 2009-2013, a venit cu un mesaj de susținere pentru proiectul ”galben-verde” al suporterilor vasluieni. ”In primul rand, țin sa va urez multa bafta și sper sa ajungeți…

- Este o veste mare, care onoreaza atat mica noastra urbe, cat si intreg sportul romanesc. Tocmai de aceea, ca primar al Blajului, va invit, pe toti iubitorii sportului, sa ne bucuram impreuna de unul dintre cele mai mari evenimente sportive organizate in Romania! Cred ca banuiti cu totii ca in spatele…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la emisiunea "Exces de putere" ca va simplifica procedurile pentru depunerea de declarații. Potrivit ministrului, "oamenii nu vor mai fi pe drumuri". "Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau sa…

- CEFC China Energy spune ca functioneaza in mod normal chiar daca actiunile grupului au inregistrat scaderi semnificative dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora presedintele companiei este investigat de autoritatile chineze pentru presupuse infractiuni economice, transmite Reuters.

- Levigatul curge de jumatate de an, statia de epurare inca nu functioneaza FOTO/VIDEO Levigatul de la Pata Rat curge deja pe o lungime de 150 m, intre Muntele de Gunoi și Centura de Diamant, arata activistii de mediu. Conform activistilor, levgatul este de patru ori mai mult decât în…

- Activitatea din unitatile de invatamant din judetul Ialomita se va desfasura marti dupa programul normal, a decis luni dupa-amiaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Ialomita.

- Testul de verificare dintre FC Aninoasa si colega de serie Petrolul Ploiesti a picat. Disputa care trebuia sa aiba loc sambata, pe terenul echipei dambovitene, a fost anulata pentru a nu se ajunge la degradarea gazonului cu putin timp inainte de reluarea campionatului. Cum conditiile meteo au fost nefavorabile…

- Compania britanica Qwest a construit un break pe baza modelului Tesla Model S P90D. Modificarea mașinii electrice a fost comandata de unul dintre clienții sai, care a avut nevoie de un loc suplimentar pentru transportarea cainilor, scrie Autocar.

- Tiroida, glanda raspunzatoare de producerea hormonilor care accelereaza metabolismul uman, da semnale vizibile atunci cand inregistreaza dereglari. Pe seama acestora pot fi puse o serie de simptome, de la cresteri in greutate, caderi ale parului, frisoane, ameteli sau numai moleseala, sau, din contra,…

- Tudor Chirila i-a taxat din noi pe guvernanți și a laudat protestul mamicilor, din Piața Victoriei. Zeci de persoane au participat, duminica, la un protest in fata Guvernului, nemultumite de scaderea indemnizatiilor de concediu medical, inclusiv prenatal. Oamenii au aratat cartonase rosii guvernantilor.Citește…

- Bacauanul Ronald Gavril (31 de ani) a ratat și a doua șansa de a deveni campion mondial WBC la categoria supermijlocie. Gavril a fost invins din nou de David Benavidez (21 de ani), dupa un meci controlat de la un capat la celalalt de campionul mondial. Ronald nu a mai reușit sa-i puna probleme lui…

- Marian Dragulescu face scandal: ”De ce mi-ați taiat indemnizație? Nu știați asta?”. Desemnat drept cel mai valoros gimnast roman al anului trecut, Marian Dragulescu (37 de ani), multiplu campion mondial si european, se declara total nemultumit de atitudinea pe care actuala conducere a Federatiei Romane…

- "Nu e normal ca la alegeri sa voteze unii care calca pe minge la fotbal in sala. Sau femeile fara sutien care se cred fotbaliste. Sau unii de te miri unde, care nu au fost surprinsi niciodata in viata lor in ofsaid. Sau schiopii de pe la judet", a spus Cornel Dinu, la Telekomsport. Aceasta…

- La licitatie nu s-a prezentat nimeni interesat sa cumpere la acest pret, a anuntat lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea, care a precizat ca nimeni nu a trimis nici o oferta scrisa, desi in anuntul licitatiei se mentionase ca se pot face avansa sume si sub pretul de pornire al licitatiei.…

- A spus tot timpul ca isi doreste foarte mult sa devina mama, insa pana acum nu s-a intamplat "minunea" in viata ei. Raluca Macovei a pus pe toata lumea pe ganduri in aceasta seara cand a postat doua fotografii cu "copiii" ei, dar si un test de sarcina.

- Primaria Gugești va construi o gradinița cu program normal și afterschool. Construcția va fi realizata de societatea Pamiro Construct, care a caștigat licitația organizata pe SEAP, pentru suma de aproape 1,1 milioane de lei. Proiectul consta in construirea unei gradinițe cu 2 corpuri de cladire.…

- Steaua – CSM București, derby-ul in Liga Zimbrilor la handbal (luni, ora 18.00, sala Rapid). ”Tigrii” cauta revanșa cu Steaua. Handbaliștii de la CSM București sunt gata de confruntarea cu liderul Ligii Zimbrilor. Vezi galeria foto + 2 + 2 Revanșa este cuvantul de ordine in vestiarul ”tigrilor” inaintea…

- Vantul puternic creeaza mari probleme in Muntii Fagaras. 20 de turisti au ramas blocati la peste 2.000 de metri la Balea Lac dupa ce functionarea telecabinei a fost oprita din cauza vantului care sufla prea puternic si nu se mai poate urca sau cobori in siguranta. "La Balea nu sunt probleme, chiar daca…

- Un filmulet amuzant postat de actrita Jennifer Garnar a ajuns rapid viral pe internet. In videoclip, vedeta de la Hollywood mananca un ardei ce pare sa fie foarte iute, judecand dupa reactia actritei. Filmuletul a strans rapid peste un milion si jumatate de vizualizari pe Instagram.

- Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) indeamna Consiliul Europei sa examineze problema limitarii semnificative a funcționarii limbii ruse in Moldova și sa evalueze aceasta practica negativa din ultimii ani. Astfel, președintele fracțiunii parlamentare a PCRM, Inna Șupac, vorbind la sesiunea…

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…

- Astra a facut spectacol in doar o repriza in partida cu Zakakiou, ocupanta locului 7 din Cipru. Giurgiuvenii au marcat de 5 ori in doar 45 de minute. Din cauza condițiilor meteorologice nefaste partida s-a incheiat dupa doar 45 de minute. O furtuna puternica intrerupt partida. Testul poate fi considerat…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, intrebat daca este normal ca in viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat in momentul in care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru. "Nu cred ca suntem…

- Din februarie 2016 de cand au la dispozitie platforma ODR prin care pot depune reclamatii si solicita solutionarea problemelor legate de comertul online, peste 1200 de romani au incercat sa isi solutioneze diferendele cu magazinele online de la care au achizitionat produse sau servicii, iar in total,…

- Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la Bucuresti vor continua și in aceasta perioada, in ciuda faptului ca care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, a anunțat luni reprezentanta diplomatica. Solicitantii de viza care au o programare…

- Temperaturile scazute pot fi destul de neplacute pentru frigurosi sau pentru cei care trebuie sa petreaca mult timp afara. Pentru a-ti pune rapid sangele in miscare si a scapa de senzatia ca urmeaza sa te transformi intr-un om de zapada exista cateva remedii simple, care te vor incalzi rapid.

- Primaria Chișinau informeaza locuitorii municipiului ca pot semnala probleme grave și urgente privind situația drumurilor. Astfel, cetațenii pot suna la numarul de telefon GSM 060133367, unde va raspunde domnul Caraman Oleg, coordonatorul celulei de criza, dar și la Dispeceratul I.M ”Exdrupo” – (022)…

- Potrivit proiectului de Ordonanta dat de Ministerul Transporturilor, rovinieta pentru vehiculele de transport de marfa cu masa cuprinsa intre 3,5 si 7,5 tone va creste de la 320 euro, la 600 euro pe an. Prin urmare, nu strica sa stiti unde va puteți verifica rovinieta.

- Cum inca de la primele ore ale acestei zile in Bucuresti a nins, situatie care a produs unele inconveniente la nivel de circulatie rutiera, in sensul ca au aparut aglomeratii in trafic, cei care se intrebau daca precipitatiile specifice iernii au cauzat dificultati la nivel de circulatie aeriana au…

- Ca membru vechi al partidului si in calitate de deputat PSD consider ca este corect fata de alegatori si necesar pentru colegii de partid, sa imi exprim parerea asupra situatiei de tensiune nou create in cadrul PSD de catre premierul Mihai Tudose. Domnule prim-ministru cred ca ati gresit! Nu la televizor…

- Adriana Bahmuteanuse confrunta cu dureri lombare inca de acum patru ani, insa ea a incercat sa țina totul secret. De ceva vreme insa, situația s-a agravat și, daca bruneta nu va lua masuri urgențe, va fi nevoita sa apeleze la cuțit. Adriana Bahmuteanu si-a dat demisia. Ce a determinat-o pe…

- Care dintre cele doua fete este mai fericita? Dupa ce ai ales raspunsul care ti se pare corect, te invitam sa ii citesti interpretarea. A - Emisfera stanga a creierului tau este mai dezvoltata decat cea dreapta. Iti este usor sa inveti matematica, limbi straine si sa rezolvi probleme de logica.…

- Personalitatea fiecaruia dintre noi poate fi dezvaluita prin anumite trasaturi fizice, dar si prin cifrele marcante ale vietii noastre. Oricat de greu ar parea de crezut, ultima cifra a anului in care te-ai nascut poate dezvalui multe despre tine si despre personalitatea ta. Testul acesta este mai simplu…

- Apple a confirmat oficial ceea ce nu era dificil de dedus: toate dispozitivele sale cu iOS si toate sistemele din seria Mac sunt afectate de Meltdown si Spectre, cele doua gauri de securitate ale procesoarelor grafice, transmite News.ro . La mai bine de 24 de ore dupa ce problemele de securitate Meltdown…

- Șeful secție chirurgie plastica și reconstructiva de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Grigorescu Dan, a publicat cazul unui medic rezident, pe care sistemul l-a ”scuipat” pentru ca nu are nevoie de el. ”Radu a fost medic rezident de…

- Vicepreședintele PNL, Cristian Bușoi, a precizat, joi, ca protestul medicilor de familie este justificat, iar Guvernul ar trebui sa adopte un pachet de masuri care sa reglementeze rapid problemele sesizate de medici. Bușoi a subliniat ca este nevoie de eliminarea birocrației, respectiv de creșterea…

- Biograful cancelarului Angela Merkel,Stefan Kornelius, considera ca anul care a trecut "a aratat ca stilul sau de guvernare are si el o data de expirare si ca este posibil sa se apropie de final", potrivit Folha Online, citat de Rador. "Ea inainteaza cu pasi mici si cu compromisuri. Acest tip de politica…

- Horoscopul saptamanii 1-7 ianuarie 2018 Capricorn Incepi anul cu promisiuni pe care ti le faci tie insuti. Vrei sa schimbi ceva si sa te schimbi, insa, cu greu iti vine sa discuti despre acest lucru. Gasesti o portita de scapare dintr-o situatie ciudata pentru tine si amani o discutie. Varsator…

- Marian Dima Federatia Romana de Fotbal a stabilit, in ultima sa sedinta de Comitet Executiv, regulile dupa care se vor sustine meciurile de baraj pentru promovarea in Liga a III-a. Prahova – judet care nu ratat niciodata promovarea, in ultimul deceniu – va fi reprezentata la acest baraj, foarte probabil,…