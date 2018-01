Stiri pe aceeasi tema

- Cei care locuiesc la bloc și au optat pentru montarea repartitoarelor de costuri constata acum ca este dificil sa renunțe la aceste aparate. Motivul? Masuratoarea proprie, pe fiecare calorifer, se face doar teoretic.

- Legislația pentru reinnoirea programului care permite agențiilor sa efectueze supravegherea țintelor straine in strainatate a trecut cu 256 de voturi pentru și 164 impotriva și acum se indreapta catre Senat. Trump a spus ca va semna proiectul de lege, care va prelungi programul timp de șase ani.…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma intr-un comunicat remis presei ca noile masuri privind debirocratizarea actului medical agreate impreuna cu reprezentantii CNAS vor fi introduse intr-un proiect de ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni. 'Noile masuri…

- Atacantul spaniol n-a mai jucat din 29 noiembrie, facand naveta intre Stoke, Las Palmas și Madrid pentru a fi langa fiul grav bolnav, internt in spital. Jese Rodriguez traiește un coșmar de cand a devenit tata. Nici nu se mai poate concentra la fotbal, suferind teribil din cauza bebelușului sau. ...

- Noua conducere a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este aleasa, joi, in sedinta de plen care incepe la ora 10:00 si la care participa si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In sedinta se va discuta si raportul pe anul 2017, transmite News.ro . UPDATE 11.34: Presedintele ICCJ, la bilantul…

- Analizeaza cu atenție aceste trei cupluri din fotografie și alege-l pe cel care nu-ți transmite emoția unei familii. Alegerea pe care o faci îți va dezvalui lucruri importante despre personalitatea ta, dar și despre modul în care percepi ideea de familie.

- Cele mai multe state membre ale Uniunii Europene doresc ca Turcia sa se alature blocului comunitar, a declarat luni intr-un interviu acordat DPA ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, insistand ca obiectivul Ankarei este sa fie membra cu drepturi depline a UE si a subliniat ca se asteapta ca…

- MESAJE de Sfantul Vasile. SMS-uri, URARI si FELICITARI pe care le poti trimite sarbatoritilor: Anul Nou care incepe azi sa iti aduca numai bucurii si impliniri. La multi ani Vasile! Un gand bun si-o sarutare / Azi la ceas de-aniversare / Sfantul Vasile sa te ocroteasca / Visele sa ti…

- Cinefilii din toata lumea pot vedea in fiecare an cateva filme care se bat in topul nominalizarilor la premiile Oscar, care sunt in cele din urma confirmate sau nu de votul membrilor Academiei americane de film.

- Fie ca Sarbatoarea Nasterii Domnului sa fie o bucurie pentru toti pamantenii. Sa o pretuim si sa ne aducem aminte de valorile noastre crestine, cu care si natia aceasta a fost binecuvantata. Va doresc Craciun Fericit si liniste in suflet, oameni buni! Senator PMP Severica Covaciu The post Senator Severica…

- Guvernul belgian a decis sa suspende cel putin pana la sfarsitul lunii ianuarie repatrierea sudanezilor aflati in situatie ilegala, dupa ce a cerut inceperea unei investigatii independente in legatura cu acte de tortura la care ar fi fost supusi unii dintre acestia la revenirea in tara, relateaza…

- Pentru a avea succes, in calitate de antreprenor, ai nevoie de o idee foarte buna cu care sa iesi in evidenta fata de restul lumii. Chiar daca ai un spirit antreprenorial, ai nevoie si de anumite cunostinte care sa te ajute sa-ti materializezi ideea de afacere. Daca vrei sa afli mai multe lucruri…

- Termenul a fost inventat pentru prima data in 2014 intr-un articol pentru a descrie obsesia de a face/posta poze si care sugera ca Asociatia Americana de Psihiatrie intentiona sa o clasifice drept o tulburare mentala. In urma furiei declansate in social media mai ales, cercetatorii de la Universitatea…

- Portile Palatului Regal nu se vor inchide in noaptea de joi spre vineri, pentru ca toti cei care doresc sa aduca un ultim omagiu Regelui Mihai sa o poata face. Anuntul a fost facut de Biroul de presa al Casei Regale.

- Aproximativ 50 de persoane care lucreaza la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta, de la Casa Judeteana de Pensii Constanta si de la Inspectoratul Teritorial de Munca din Constanta au declansat marti un protest spontan. Oamenii au oprit lucrul si au iesit in fata sediului…

- Testul copacului este bazat pe psihologia formelor și poate dezvalui despre tine ceva ce nu știai pâna acum. Mai mult, îți va reflecta dorințele ascunse și speranțele pentru noul an.

- Florin Tanase, capitanul roș-albaștrilor, a vorbit despre infrangerea suferita de echipa sa pe teren propriu cu Lugano 1-2. Acesta a criticat in termeni duri arbitrajul, solicitand cele doua penalty-uri neacordate FCSB-ului. "N-am mai intrat la fel de motivați, nu știu de ce. Trebuia sa intoarcem scorul…

- Patronul acestuia, Daniel Bolba, si-a manifestat disponibilitatea de a gazdui antrenamentele pugilistilor legitimati la clubul oradean. „Doresc sa-i multumesc domnului Bolba pentru sprijinul pe care-l ofera boxerilor nostri. Antrenorul Mihai Miklos si-a instalat deja acolo ringul de…

- La cei 101 ani, filosoful MIhai Sora, a urat ”La multi ani” Romaniei si romanilor, intr-un mod original. A postat pe pagina a de pe Facebook, unde are peste 70.000 de persoane care ii urmaresc mesajele, un video realizat la Alba Iulia.

- "Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, doresc tuturor romanilor sa aiba o viața cat mai buna și sa fie foarte mulțumiți. Imi doresc ca in urmatorul an, pana implinim cei 100 de ani, sa ramanem uniți, atat noi, romanii cat și frații noștri de peste Prut și sper ca anul viitor ziua de 1 Decembrie sa ne gaseasca…

- Urmare a implementarii programului de finantare promovat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru sprijinirea producatorilor de tomate, in aceasta perioada Directia pentru Agricultura Judeteana Bihor a virat sumele de bani pentru 60 de exploatatii agricole inscrise in program. Sumele…

- Coreea de Nord a afirmat miercuri ca si-a indeplinit obiectivul, de a deveni un stat nuclear, dupa ce a testat cu succes o noua racheta intercontinentala care pune in raza sa de actiune "intreg continentul american", relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Vestea morții marii actrițe Cristina Stamate a cazut ca un trasnet peste lumea teatrului romanesc, iar Alexandru Arșinel este in stare de șoc. La doar o zi dupa ce Stela Popescu a fost inmormantata, iata ca o alta stea a șcenei teatrale a trecut in neființa. “Continuam cu evenimentele dramatice care…

- Parlamentul European, Consiliul și Comisia și-au onorat angajamentele asumate in cadrul reuniunii la nivel inalt pe teme digitale, punand capat geoblocarii nejustificate, unul dintre dosarele prioritare ale UE pentru 2017.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca pentru economia tarii este esentiala o concurenta deschisa si ca aceasta este primordiala pentru o libertate economica, cu prilejul ceremoniei de decorare a unor reprezentanti ai Consiliului Concurentei. „Pentru economia…

- Klaus Iohannis, despre o posibila suspendare din funcție: ”Nu ma tem. Nu cred ca romanii iși doresc așa ceva”, a spus șeful statului, miercuri, la Ploiești. Presedintele s-a referit și la statul paralel, despre care a spus ca este „o gluma proasta”. In urca cu o zi, liderul PNL, Ludovic Orban declara…

- Motiunea de cenzura depusa de PNL va fi dezbatuta si votata joi, incepand cu ora 11:00. Decizia Birourilor Permanente reunite ale Parlamentului ii nemultumeste pe liberali, care spun ca ziua de joi este destinata activitatii parlamentarilor in teritoriu, prin urmare este foarte posibil ca…

- Cinci antreprenori, uniti de pasiunea pentru mancarea sanatoasa, au pus bazele unui business inedit. Prin meniurile sanatoase pe care le creeaza ajuta companiile sa implementeze programe de crestere a productivitatii si loialitatii angajatilor. Povestea SanaGout a inceput in 2008, cu o investitie…

- „In luna septembrie, am derulat un studiu impreuna cu partenerii nostri de la Bicicletele Pegas. Tema sondajului a fost legata de folosirea bicicletelor in transportul catre si de la serviciu, conditiile de infrastructura prezente in acest moment si asteptarile de la angajatori, dar si intentia…

- Primaria Municipiului Blaj anunta ca au inceput inscrierile pentru Revelionul Pensionarilor – 2018, ce va fi organizat, la fel ca in anii precedenti, la Caminul Cultural din localitatea Tiur. Tarifele au ramas aceleasi de anul trecut, iar data limita pentru inscriere este 15 decembrie 2017. Organizatorii…

- România nu s-a desprins de trecutul ei si de practicile regimului comunist, a declarat, marti, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care considera ca în ultimii ani se fac presiuni asupra Parlamentului si Guvernului prin metode represive, precum fabricarea dosarelor, încarcerari…

- Cand vine vorba de o partida de amor, se poate ca femeile sa nu fie tocmai pe aceeași lungime de unda cu barbații. Insa, daca ți-ai propus sa-l innebunești, n-ar fi rau sa ții cont de cateva trucuri.

- Partidele care incearca sa formeze o coaliție guvernamentala in urma alegerilor parlamentare din Germania, desfașurate in 24 septembrie, și-au exprimat angajamentul fața de NATO și legaturile trans-atlantice, insa doresc și relații bune cu Rusia, conform unui proiect de document consultat vineri…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi ca propunerile de modificare a legilor Justiției venite din partea Camerei Deputaților urmaresc "o eludare a votului pe care l-a dat Consiliul Superior al Magistraturii, corpul magistraților și societatea civila". "Avem…

- „Suntem mandri sa introducem pe piața din Romania un produs atat de important pentru sanatatea pacienților. Pentru Mylan, care de 10 ani se dedica combaterii HIV/SIDA prin dezvoltarea de tratamente de calitate, era firesc sa ne implicam in a pune la dispoziție instrumente de screening, care sa creasca…

- Brandul ”Balul Operei” a fost preluat de omul de afaceri Daniel Metz și cedat Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. ”Am preluat aceste drepturi pentru a încredința comunitații locale, Operei din Cluj, acest eveniment cu renume.…

- Comuna DANICEI, sat BADENI, TEL 0250838333, intentioneaza sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR VALCEA, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor CANALIZARE SI EPURARE APE MENAJERE, COMUNA DANICEI, JUDETUL VALCEA, amplasata in localitatea Danicei,…

- „Ar-Medica, expoziție ajunsa la cea de-a XXIV-a ediție, este unul dintre targurile cu tradiție ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Arad. A devenit una dintre cele mai de succes expoziții ale noastre. Doresc sa felicit echipa CCIA pentru dezvoltarea conceptului expoziției an de an”, declara…

- Coreea de Nord va efectua noi teste balistice si nucleare, au avertizat, joi, serviciile de informatii sud-coreene, care au precizat ca au identificat activitati intense in apropierea bazelor de unde Phenianul a mai efectuat astfel de teste, relateaza agentia Yonhap. Potrivit sursei citate,…

- Compania E.ON lanseaza pe piata din Romania furnizorul de energie E.ON Flash, dezvoltat pentru a oferi produse si servicii 100% online, pe platforma eonflash.ro, consu-matorilor care doresc sa isi schimbe furnizorul de gaze naturale si electricitate, in contextul liberalizarii pietei de profil.…

- Sfaturi foarte importante pentru cei care isi doresc mai multi copii. Specialistii ne spun care este diferenta de varsta ideala intre frati.Un nou studiu scoate la iveala diferenta de varsta ideala intre frati. Fie ca este vorba de probleme comportamentale ale copiilor sau de sanatatea mamei,…

- ''Este un moment trist pentru Spania, insa cred in țara mea și in locuitorii ei și tot ce pot sa-mi doresc astazi este sa reușim sa ieșim din aceasta situație'', a declarat tenismanul Rafael Nadal intr-o conferința de presa inaintea turneului de la Paris, referitor la complicata situație din țara…

- Marți, deputatul Ionela Dobrica a susținut o declaratie politica in plenul Camerei Deputaților prilejuita de faptul ca saptamana trecuta, pe 18 octombrie, a fost Ziua Europeana impotriva Traficului de Fiinte Umane, iar pe teritoriul Romaniei, intre 16 si 22 octombrie [...] citește mai mult Post-ul Declarație…

- Va prezentam in continuarea o lista cu cele mai inspirate, originale, amuzante SMS-uri si mesaje de Sfantul Dumitru care pot fi trimise tuturor sarbatoritilor din aceasta zi. La multi ani si voiosie, Domnul alaturi sa-ti fie, bucurii sa-ti daruiasca si nimic sa nu-ti lipseasca! La multi…

- Esti genul de individ care nu se sperie de riscuri sau, dimpotriva, unul precaut? Dai dovada adesea de ingeniozitate si de entuziasm pentru situatiile inedite sau te caracterizeaza mai degraba formalismul, rigiditatea? Testul urmator iti va arata care este gradul de flexibilitate si de adaptabilitate…

- Romanii din strainatate care doresc sa se intoarca in Romania si sa puna bazele unei afaceri non-agricole pot sa primeasca o finantare de circa 33.000 de euro in cadrul proiectului “Antreprenor Acasa” cofinantat din fonduri europene. Proiectul se va desfasura pe o perioada de trei ani si se adreseaza…

- Doua sportive legitimate la CS Unirea Alba Iulia, medaliate cu argint la Campionatul Național de Judo U15, U13, U11 Doua sportive legitimate la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia au fost medaliate, cu argint, la Campionatul Național de Judo U15, U13, U11, ce a avut loc in perioada 14-15 octombrie…

- Marcel Toader a fost la un institut privat pentru a supune lenjeria intima a Mariei Constantin la un test ADN, scrie spynews.ro. Afaceristul dorește sa afle daca exista urme ale unui cromozom masculin strain. Citeste si Marcel Toader iubeste din nou. Tot o cantareata de muzica populara i-a…