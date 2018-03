Stiri pe aceeasi tema

- Este prima femeie din China inclusa in topul celor mai bine platite modele si singura asiatica ce a defilat pentru Victoria's Secret. Cu toate acestea, Liu Wen nu si-a dorit niciodata sa devina model.

- Descoperirea a avut loc in timpul lucrarilor de constructie a Orasului Olimpic la Zhangjiakou, unde vor avea loc cateva probe de schi. Jocurile se vor desfasura in trei locatii diferite, astfel incat vor fi ridicate constructii atat pentru a gazdui sportivii cat si antrenorii. Potrivit…

- Trei bombe de aruncator, calibrul 82 mm, provenite cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial, au fost descoperite marti in curtea unei femei din localitatea Sarmas, de muncitorii care lucrau la realizarea...

- „Vrei ca vara asta sa prinzi cel mai fierbinte bilet, dar fara sa stai la coada?”. NASA ii invita pe oamenii din intreaga lume sa aplice online pentru a fi „inregistrati” pe un microcip ce va fi montat la bordul ...

- Jocurile de tip puzzle sunt foarte antrenante pentru minte, de aceea gasirea unor diferențe, dar și rezolvarea unor intrebari logice iți dezvolta capacitatea de asimilare a informațiilor. Fa testul de mai jos pentru a afla ce fel de personalitate ai.

- Codrin Ștefanescu o susține pe Gabriela Firea, dupa ce primarul Capitalei a avut un discurs furibund la adresa conducerii PSD, chiar inainte de Comitetul Executiv al partidului."Daca vrem sa avem grija de oameni, trebuie sa avem grija și de colegii de partid, pentru ca nu putem sa chemam 4000…

- Portarul Ciprian Tatarusanu a catalogat drept scandalos faptul ca nu s-a tinut un moment de reculegere pe Stade Velodrome, inaintea meciului OM - FC Nantes, in memoria fostului capitan al echipei Fiorentina Davide Astori, decedat in noaptea de sambata spre duminica."Este cea mai urata zi din…

- Un simplu test de urina ar putea dezvalui varsta reala a corpului, rezultatul indicand ''anii'' biologici si nu pe cei cronologici, informatie ce poate contribui la evaluarea riscului de afectiuni asociate varstei si chiar de deces, relateaza UPI citand un studiu realizat in China. Testul…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre lupta din play-off și spune ca exclude varianta ca celelalte echipe sa comploteze impotriva formației sale. "Aranjamente nu vor fi in play-off. Cum nu vor mai fi echipe care sa aiba dușmanii impotriva FCSB-ului. Poate doar Rotaru sa mai aiba resentimente…

- Ionuț Chirila a comentat decizia luata de Dinamo de a-l numi antrenor pe Florin Bratu. Acesta este surprins de alegerea facuta de șefii clubului dinamovist. "Nu! Sub nicio forma! Nu ma asteptam. Nu-mi vine sa cred ca poti sa fii atat de masochist cu business-ul pe care-l ai si sa intri intr-un deficit…

- Descoperire socanta la un centru de colectare a fierului vechi din Arad. Reprezentantii ISU au fost chemati sa ridice o bomba de 50 de kilograme și un proiectil exploziv – calibrul 152 mm. Munitia...

- Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) organizeaza miercuri, de la ora 19.00, la sediul din strada Nicolae Cretulescu, Bucuresti, o discutie pornind de la volumul "Filmul tranzitiei. Contributii la interpretarea cinemaului romanesc nouazecist".

- Ziua de ieri de la PyeongChang a fost marcata de știrea ca un sportiv rus a fost depistat pozitiv la Meldonium. Oficialii ruși au confirmat, dar nu au vrut sa dea niciun nume, spunand ca o vor face dupa ce vor veni și rezultatele probei B. Insa mai multe instituții media au avansat ideea ca este vorba…

- Dinamo si FCSB se vor duela de la ora 20.45 pe Arena Nationala, partida fiind la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si live blog pe www.prosport.ro. Marele derby e extrem de important atat pentru ros-albi, cat si pentru elevii lui Nicolae Dica. Primi vor un loc in play-off, iar oaspetii doresc sa…

- Sore a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars si a vorbit deschis despre viata ei: de ce nu s-a maritat pana acum, cand va merge in fata altarului, dar si despre cel de-al doilea copil!

- Monica Niculescu, locul 92 WTA, a beneficiat de abandonul sportivei Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 18 WTA si cap de serie numarul 14. Oricum, Niculescu era pe punctual de a castiga meciul, dupa ce a revenit spectaculos. A pierdut primul set, dar nu a cedat. S-a calificat in oprimile Qatar…

- Tanarul norvegian Johannes Klaebo a devenit marti, la 21 de ani, cel mai tanar campion olimpic din istoria schiului fond, dupa ce a castigat titlul in proba de sprint clasic la Jocurile de la PyeongChang. Klaebo, inregistrat cu timpul de 3min05sec75/100, i-a devansat in cursa finala pe…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vine cu o propunere incredibila pentru Patriarhul Daniel. Anul trecut, actualul ministru susținea impozitarea bisericii și le cerea reprezentanților acesteia sa ajunga in secolul XXI. „Biserica trebuie sa inteleaga si sa aleaga. Traim in secolul XXI. Este…

- Nicolae Gaiduc va fi portdrapelul Moldovei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna din PyeongChang, programata pentru vineri, 9 februarie, ora 13.00 (ora Moldovei), transmite IPN. „Sint onorat ca am aceasta ocazie de a fi portdrapelul Republicii Moldova la Jocurile din PyeongChang.…

- Ilie Dumitrescu o avertizeaza pe FCSB cu privire la fazele fixe ale celor de la CFR, care sunt foarte buni la acest capitol. In schimb, FCSB a aratat la meciul caștigat cu Gaz Metan, 2-1, ca are probleme exact la acest gen de faze. "Exista mari probleme in jocul Stelei la fazele fixe. Petrescu e bolnav,…

- Aflata sub o presiune internaționala fara precedent, dupa testul nuclear și numeroasele experimente balistice militare pe care le-a efectuat anul trecut, Coreea de Nord incearca sa profite de Jocurile...

- Ciclistul britanic Chris Froome (Sky Team), sub amenintarea unei posibile suspendari pentru testul pozitiv din Turul Spaniei 2017, si-a anuntat participarea la cursa Ruta del Sol (14-18 februarie), relateaza L'Equipe. Uniunea Ciclista Internationala nu a incheiat procedura disciplinara…

- Ea, o tanara din Timișoara, de 27 de ani, blonda și frumoasa pana peste poate. El, unul dintre cei mai cunoscuți milionari din New York, omul caruia statul american i-a concesionat Statuia Libertații și care, cu ajutorul tinerei timișorence, a reușit sa se imbogațeasca și mai mult. Diferența de varsta,…

- Handbaliștii timișoreni revin la partidele din Liga Zimbrilor dupa ce au iernat pe poziția secunda. SCM Politehnica are parte maine de un meci greu pe teren propriu, ambițioasa Dobrogea Sud Constanța e prima adversara din 2018. Tehnicianul Pero Milosevic așteapta ca elevii sai sa dea totul in teren,…

- Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura Guvernului Viorica Dancila. UDMR este singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Audierile au inceput la ora 8.00. Aviz pozitiv in comisie pentru Victor Negrescu, ministrul propus…

- Purtatorul de cuvant al președintelui filipinez, Rodrigo Duterte, a venit cu lamuriri dupa ce acesta ar fi spus ca este dispus sa ofere 42 de virgine pentru a atrage turiști care sa viziteze Filipine, spunand ca Duterte a glumit.

- Un ofiter MApN in rezerva arunca bomba! Acesta a lansat o ipoteza incredibila, referitoare la postarile din ultima perioada a agentului de politie Marian Godina - devenit cunoscut pentru postarile sale pertinente, dar și haioase cu privire la anumite probleme din sistem și din campul muncii de polițist-…

- Jocurile olimpice au o lunga si bogata traditie, iar oameni din intreaga lume urmaresc fascinati competitiile ce au loc o data la patru ani. Acum un secol insa, mai exact din 1912 pana in 1948, intre competitii se afla si cea de arte in cadrul carora scriitori, sculptori, pictori sau muzicieni erau…

- Liga 1 a devenit o sperietoare pentru jucatorii straini din cauza neseriozitații conducatorilor, care nu-și platesc fotbaliștii la timp. Dumitru Costin, secretarul general al Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori (AFAN), a vorbit despre cele mai corecte echipe din Liga 1. "In Romania sunt doua…

- O echipa de cercetatori de la Johns Hopkins University a descoperit un test de sange care poate ajuta pe oricine sa descopere din timp daca exista celule canceroase in corp. Este vorba de un test universal de sange cu ajutorul caruia cea mai cumplita boala, cancerul, sa fie diagnosticata. O echipa de…

- Simona Halep a avut parte de un meci istoric in aceasta noapte la Australian Open. A salvat trei mingi de meci si s-a calificat in optimile primului mare turneu de Mare Slem al anului dupa o victorie fabuloasa, 15-13 in setul decisiv. Cristian Tudor Popescu a traiat la cote maxime acest meci, iar…

- Nu sunt probleme cu sanatatea mintala a lui Donald Trump. Presedintele american a solicitat un test cognitiv, „Montreal cognitive assessment” (Moca), ca parte a primei examinari medicale la care a fost supus dupa instalarea la Casa Alba. Donald Trump a obtinut punctajul…

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Liderii din teritoriu se intorc IMPOTRIVA sefului PSD: 'Oamenii lui Liviu Dragnea nu au nicio sansa sa formeze un alt Guvern...' - SURSE…

- Barbatul a sarit cu parașuta de la balconul unui apartament. Cascadoria foarte riscanta a fost filmata in intregime. Pe filmare se poate observa cum rusul sare de la balconul unui apartament cu parașuta și aterizeaza spectaculos in siguranța in zapada. Filmarea a fost publicata pe YouTube…

- Misterul microfonului din casa lui Carmen Dan a fost elucidat! EVZ dezvaluie legaturile oculte de la varful puterii si razboiul dintre mai-marii zilei. Informatiile prezentate lamuresc intr-un mod neasteptat dedesubturile acestui scandal politic, ce se anunta a fi mai tare decat episodul pedofilului…

- Pentru anul curent de studii 2017-2018, regiunea transnistreana renunța la proba suplimentara a examenului unic de absolvire a școlilor, liceelor și colegiilor (ЕГЭ). Astfel, absolvenții vor susține teste la doar doua discipline obligatorii: limba materna (rusa, româna sau ucraineana)…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va include pe lista afectiunilor mintale și tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video („Gaming disorder”) a anuntat un purtator de cuvant al acestei organizatii din cadrul ONU. Riscurile de dependenta asociate acestei afectiuni vor fi incluse…

- In cadrul sedintei CSM, unde a participat si presedintele Klaus Iohannis, Cristina Tarcea a vorbit despre nerealizarile Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017. "Eu am sa fiu nostalgica la ora asta si am sa imi aduc aminte de sedinta de constituire a noului Consiliu Superior…

- Simona Halep, liderul WTA, a acces, astazi, in sferturile de finala ale turneului de categorie International de la Shenzhen (China). Grație acestei victorii, romanca are asigurat locul 1 mondial inca trei saptamani.

- Intalnirea cu presedintele american Donald Trump a constituit punctul central al celui de al treilea an din mandatul presedintelui Klaus Iohannis, dar pe langa aceasta, in plan intern, Klaus Iohannis a dus un razboi politic total cu cei din coaliția de guvernare, cu jocuri de culise și mișcari de…

- Alege una dintre ușile din poza de mai sus și citește ce inseamna alegerea facuta. UȘA NUMARUL 1 Tanjești dupa o viața simpla, lipsita de griji. Ești tacut, iți place singuratatea. Preferi sa stai cu prietenii și familia, nu ai mereu chef sa cunoști oameni noi. Vei avea parte de un viitor fericit, deoarece…

- Manchester United a remizat cu Burnley 2-2, de Boxing Day. Dupa meci, Jose Mourinho, managerul lui United, da vina pe investițiile mai mari facute de rivala la titlu pentru diferența uriașa din clasament: "Pe ei nu-i obliga istoria sa caștige titlul, precum pe noi, club cu o mare tradiție". Mourinho…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), a vorbit intr-o conferinta de specialitate despre proiectele legislative care afecteaza IMM-urile romanesti. 'Am realizat Testul IMM intr-un sondaj privind o serie de proiecte…

- Claudio Ranieri a fost eliminat in minutul 50 al partidei caștigate de Nantes in fața lui Angers, scor 1-0: "Sancțiunea a fost corecta, pentru ca l-am atins pe arbitru. Imi pare rau, imi cer scuze. E prima oara cand ating un arbitru, e a doua mea eliminare in peste o mie de meciuri". Cu don Claudio…