Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii galateni au obtinut medalia de aur la concursul international Pro Invent 2018 de la Cluj Napoca si inca alte doua distinctii importante. Acestia au creat parizerul din porc cu srot de catina. Are gust de carne, miros ca de parizer, dar are culoarea spre galben in loc de obisnuitul roz.…

- Aflata in cantonament pe pamant britanic, naționala de tineret a Romaniei a susținut sambata seara, pe stadionul „Molineux“, primul test. Din pacate, elevii lui Daniel Isaila au capotat in fața reprezentativei Under 21 a Angliei, cu 2-1, golurile invingatorilor fiind ...

- Un nou studiu al NASA scoate la iveala ca cele 340 de zile petrecute de Scott Kelly in spatiu au activat sute de „gene ale spatiului”, care i-au schimbat acestuia sistemul imunitar, formarea oaselor, vederea si alte procese. Desi multe dintre...

- Functia principala a ficatului este sa filtreze sangele care vine in tractul digestiv inainte de a-l trimite catre restul corpului. In plus, ficatul detoxifiaza corpul de chimicale si metabolizeaza medicamentele.

- Savantii au observat de ceva vreme un gradient aparent in microundele cosmice de fond, dar nu au putut determina autenticitatea acesteia. Cercetatorii de la USC Dornsife au gasit o modalitate de a verifica acest aspect.

- Psihologii au descoperit 7 obiceiuri zilnice care arata aspecte ascunse din felul de a fi al fiecaruia. Citeste in continuare si spune in rubrica de comentarii, daca tie ti s-au potrivit. Alimentatie organica Daca faci parte din categoria oamenilor care consuma alimente organice, fara pesticide,…

- O echipa de experți incearca sa faca imposibilul: sa ințeleaga limbajul delfinilor. In tentativa lor folosesc cele mai noi descoperiri din informatica: realitatea virtuala. Primele rezultate sunt promițatoare.

- In urma unui studiu, cercetatorii americani au ajuns la concluzia ca anestezia totala poate cauza unele probleme cu memoria, insa acestea vor fi minore. Desi schimbarile au fost observabile pentru cercetatori, „schimbarile cognitive dupa operatie sint mici - probabil asimptomatice si sub posibilitatile…

- Cercetatorii de la Universitatea Tubingen au ajuns la concluzia ca toate sunetele produse de maimutele marmoset sunt alcatuite din silabe individuale cu o lungime fixa. Cele mai mici unitati ale vocalizarii si productia lor ritmica in creierul...

- Testul de verificare dintre FC Aninoasa si colega de serie Petrolul Ploiesti a picat. Disputa care trebuia sa aiba loc sambata, pe terenul echipei dambovitene, a fost anulata pentru a nu se ajunge la degradarea gazonului cu putin timp inainte de reluarea campionatului. Cum conditiile meteo au fost nefavorabile…

- „A fost o surpriza uriasa”, a declarat Sandra Olsen, co-autor al studiului si curator al Institutului de Biodiversitate si al Muzeului de Istorie Naturala de la Universitatea din Kansas. „Inseamna ca nu mai exista cai salbatici pe Pamant și asta e trist”, si-a exprimat ea dezolarea. Studiul…

- Gastrita și ulcerul sunt ameliorate de consumul de mamaliga calda în loc de pâine, malaiul având efect de reducere a aciditații și de calmare. Iata ce spun cercetatorii endocrinologi!

- Cercetatorii au descoperit, in Mexic, un oras „pierdut“ care, in urma cu aproximativ 1.000 de ani, avea la fel de multe cladiri ca Manhattan-ul contemporan si adapostea peste 100.000 de oameni.

- Cancerul de col uterin este diagnosticat in fiecare an la aproximativ 500.000 de femei de pe toata planeta si ocupa locul al doilea in clasamentul tipurilor de cancer cel mai frecvent intalnite la femei. Este insa o afectiune care poate fi depistata si tratata inainte sa apuce sa faca ravagii.

- Daca vrei sa te simți ca un adevarat detectiv, rezolva acest test. Uita-te atent la imaginea de mai sus și incearca sa-ți dai seama daca totul este așa cum ar trebui. Este destul de greu sa gasești toate cele 25 de greșeli, deci fii sigura ca nu te deranjeaza nimeni și te poți concentra cum trebuie.…

- Cancerul e provocat de alimente! Si pentru prima data, exista si lista produselor care ne pot imbolnavi. Evitati pizza congelata, supele instant, painea si dulciurile ambalate! Avertismentul si dovada vin de la Sorbona. O suta de mii de oameni au fost testati mai bine de cinci ani, iar rezultatele sunt…

- Cercetatorii trag un semnal de alarma in ceea ce priveste nivelul oceanelor. Specialistii sunt de parere ca acesta ar putea crește 65 de centimetri pana la sfarșitul secolului, o cifra de doua ori mai mare fața de previziunile anterioare.

- Telefonul lui suna pe melodia din filmul „Nașul” pentru ca, spune el, in tinerețe și-a propus sa „ii puna in cap” pe mafioții pe care ii vedea in celebra trilogie americana. Dupa jumatate de secol in care a avut de-a face cu infractori, psihologul criminalist Tudorel Butoi spune ca soluția ca aceștia…

- Testul este facut pentru a depista opt tipuri comune de cancer, vinovate de moartea a mai mult de 60% dintre pacientii cu cancer din SUA. Cinci dintre cele opt forme de cancer nu au in prezent nicio metoda de screening. „Folosirea unei combinatii de biomarkeri selectati pentru detectia timpurie…

- Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat un proiect de lege ce are ca scop principal combaterea ambroziei și prevenirea raspandirii acestei plante, considerata cea mai alergenica buruiana. Ambrozia inflorește intre sfarșitul lui iulie și sfarșitul lui septembrie.…

- Cercetatorii de la Cambridge au realizat un studiu pe soareci care aduce noi dovezi ca mancarea pe care o punem in farfurie poate spori sau reduce cresterea tumorilor in anumite tipuri de cancere.

- O inregistrare video cu testul unei bombe capabile sa penetreze un strat gros de beton s-a viralizat pe internet. Arma face parte din categoria „bunker buster”. Acestea sunt bombe capabile sa penetreze buncare, inainte de a exploda in interior. In testul pe care vi-l prezentam a fost pus un avion…

- Descoperirile realizate in cadrul unui nou studiu ofera o posibila solutie pentru una dintre provocarile zborurilor indelungate in spatiu. Cercetatorii din cadrul Universitatii Penn au dezvoltat un mod de a transforma deseurile intr-o sursa...

- Ce medicamente omoara mai mulți oameni decat drogurile? Sigur nu ai idee! Descopera in randurile de mai jos raspunsul corect la aceasta intrebare, dar și alte lucruri stranii din medicina, nutriție, arta sau istorie… Nivelul stresului scade simțitor cand cineva drag te ia in brațe sau te ține de mana.…

- De luni, 5 februarie 2018, debuteaza la Carei a IV-a editie a Taberei Judetene de matematica, la Liceul Tehnologic Simion Barnutiu. Prima zi va fi una de acomodare, cu activitati mai lejere dintre care mentionam o vizita la Clubul elevilor Carei, sectia Tenis de masa. Urmatoarele zile sunt dedicate…

- Cancerul de prostata este al treilea cel mai periculos tip de cancer. Cercetatorii britanici il considera chiar mai periculos decat cel la san. Concluziile la care au ajuns medicii sunt ingrijoratoare.

- Oamenii de stiinta au anunțat ca vor face public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian.

- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Consiliul Concurentei pune TUNURILE pe BANCI: Investigatie de AMPLOARE…

- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian conform News.ro . Pentru zeci de ani, oamenii de stiinta de pe intreaga planeta au incercat sa creeze teste…

- Metoda functioneaza pentru multe tipuri diferite de cancer, inclusiv pentru cele care apar spontan. Cercetatorii considera ca aplicarea locala a unor cantitati minuscule de agenti ar putea deveni o terapie rapida si ieftina pentru cancer fara efectele secundare produse de stimularea imunitatii…

- Cercetatorii americani de la University of Southern California si RAND Corporation au aflat, in urma unui studiu, ca obezitatea are mai multe trasaturi cu bolile infectioase decat ne-am imaginat pana acum.

- Guvernul Dancila da astazi testul final! Deputatii si senatorii vor decide daca dau vot de încredere noului Executiv. Totul, dupa ce ministrii propusi vor trece prin "focul" audierilor din comisiile de specialitate.

- Multi pacienti mor in prezent din cauza cancerului diagnosticat tarziu. Un test dezvoltat recent in SUA poate detecta, insa, opt dintre cele mai comune tipuri de cancer. O multitudine de vieti ar putea fi salvate cu ajutorul unui test de sange care poate ajuta la detectarea a opt tipuri de cancer inainte…

- Deși injuraturile aduc, deseori, reacții negative atunci cand sunt rostite in public, un studiu efectuat recent scoate la suprafața beneficiile acestora. Iata ce se intampla in corpul și in mintea noastra atunci cand injuram!

- Un studiu asupra bolnavilor de epilepsie care au fost operati a oferit o oportunitate de a urmari cu un detaliu fara precedent miscarea unui gand in creierul uman, de la inceputul sau pana la raspuns.

- Racheta Balistica, denumita Agni 5, a fost lansata joi dimineata, de pe insula Abdul Kalam, situata in estul Indiei.Ministerul Apararii din India a precizat ca racheta a aburat aproximativ 19 minute si a parcurs distanta de 3.000 de mile (4.828 de kilomteri), iar obiectivele misiunii au…

- Unele pasari ale paradisului au pene care sunt atat de inchise incat concureaza cu materialul creat de om care urmareste sa creeze cel mai intunecat material posibil. Cercetatorii de la Universitatea Harvard au masurat cat de negre sunt...

- In urma cu 13 ani, Dan Bordeianu a aflat ca sora sa a fost diagnosticata cu cancer, intr-o faza avansata. Invitati in cadrul emisiunii prezentate de Adela Popescu la Pro TV, Oana Sorescu si fratele ei au vorbit despre miracolul la care au fost martori. Sora lui Dan Bordeianu sustine ca a reusit…

- Desenarea orei pe ceas, sa stii sa numesti o camila sau o trasatura comuna intre un tren si o bicicleta: acestea au fost probele la care a fost supus presedintele american Donald Trump pentru a detecta daca sufera de tulburari cognitive, scrie AFP.

- Doar cateva miligrame de ricina pot fi fatale. Substanța otravitoare poate duce la cedarea organelor, implicit deces. Cercetatorii nu au gasit pana acum antidot impotriva acestei substanțe, dar un german in varsta de 20 de ani ar putea sa ii ajute in acest sens, caci este imun la ricina. Ricina a fost…

- Povestea fetitei moarte suscita interes, dar si controverse de zeci de ani. Cine o vede, ramane foarte impresionat si nu ii vine sa creada ce vede. Ea a murit la varsta de 2 ani, din cauza unei pneumonii, in data de 6 decembrie 1920. Numele fetitei este Rosalia Lombardo si a fost nascuta in…

- Cercetatorii finlandezi pun la punct un spray nazal care te scapa de dependența de jocurile de noroc. Studiul finlandez susține ca un singur puf si nevoia de a juca dispare, relateaza AFP. Sprayul contine naloxon, un medicament împotriva…

- Cercetatorii de la Universitatea San Diego din California (SUA) au gasit o noua modalitate de a descoperi cancerul la plamani. Potrivit acestora, unghiile de la picioare spun multe despre efectelor fumatului asupra plamanilor. Mai exact, cu cat nivelul de nicotina din unghii (mai ales din unghia degetului…

- La Timișoara se fac experimente cu celulele natural killer, care pot recunoaste si distruge specific anumite tumori. Cercetatorii de la OncoGen au reușit sa tipareasca 3D tumorile maligne, in cadrul proiectului dedicat imunoterapiilor in cancer (CAR NK). Aceste tumori au fost implantate șoarecilor…

- Cercetatorii de la Universitatea Bristol din Anglia au ajuns la concluzia ca persoanele cu exces de greutate sunt inclinate sa se considere mai fericite, in ciuda probabilitatii ridicate de a se imbolnavi de cancer, diabet sau afectiuni ale sistemului cardiovascular, scrie The Independent. Astfel, in…

- Din noua generatie de absolventi ai scolilor de politie din tara, catre IPJ Olt au fost repartizati 14 agenti de politie. S-au afisat, intre timp, si rezultatele in urma testarii psihologice a candidatilor pentru Admiterea 2018.