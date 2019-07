Țestoasă cu două capete, descoperită în Malaezia Exemplarul a fost descoperit pe insula Mabul, in largul partii malaeziene a insulei Borneo, printre cei 90 pui de testoasa care s-au nascut recent intr-un cuib.



Era o creatura "absolut fascinanta", povesteste biologul marin David McCann, angajat al SJ SEAS, o organizatie de conservare a mediului afiliata centrului de scufundari Scuba Junkie, care se ocupa de cuib.



"Capul drept pare sa controleze membrul anterior drept, iar capul stang, membrul anterior stang. Cu toate acestea (ambele capete) sunt capabile sa-si coordoneze miscarile pentru a merge si inota ", a precizat el… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

