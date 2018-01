Stiri pe aceeasi tema

- Venus Williams, cvintupla campioana la Wimbledon, nu va fi pusa sub acuzare ca urmare a accidentului de circulatie în care a fost implicata în apropierea casei sale din Florida, în luna iunie a acestui an, anunta Sky Sports.

- Masuri ferme, de aplicare a legii, adoptate de politisti. In urma cercetarilor, politistii au reusit identificarea si retinerea preventiva a doi tineri, cercetati pentru comiterea unor infractiuni. In data de 18.12.2017, polițiștii hunedoreni au desfașurat o razie pe raza municipiului Hunedoara,…

- A murit cea mai batrana femeie din Europa. Ana Vela avea 116 ani și era originara din Spania. In urma cu doar cateva saptamani, aceasta și-a aniversat ziua de naștere. Ana Vela traia intr-un azil, impreuna cu fiica sa in varsta de 90 de ani. Fiica ei a vorbit despre secretul care i-a permis femeii…

- Masuri extrem de importante luate de cei din Guvernul Mihai Tudose in privinta parintilor care au in ingrijire copii grav bolnavi. Parintele sau asiguratul care are legal in ingrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru ingrijirea lui pana la varsta…

- Fermierii și societațile care vor angaja cel puțin doua persoane cu varsta de pana la 40 de ani in agricultura, acvacultura sau industria alimentara vor putea beneficia de subvenții intre 500 și 1.000 lei pentru fiecare angajat, potrivit unui proiect legislativ aprobat luni, 11 decembrie, la Senat.…

- Regia Autonoma de Transport in Comun anunta beneficiarii H.C.L.M. nr. 302 29.08.2017 pensionarii cu pensii de pana la 1450 lei inclusiv, persoanele in varsta de peste 60 ani care nu realizeaza venituri si persoanele in varsta de peste 70 ani indiferent de venituri , care nu au depus cereri pentru anul…

- Un accident rutier a avut loc vineri, in jurul orei 12.15, pe raza localitații Vidra. Un biciclist, in varsta de 70 de ani, din localitate, a intrat in coliziune cu un microbuz, care circula in fața sa. Evenimentul a avut loc pe fondul consumului de bauturi alcoolice și al nepastrarii distanței…

- Michael Slager, un fost polițist alb, va trebui sa stea intre 19 și 24 de ani in inchisoare, durata exacta urmand a fi decisa de judecatorul federal David Norton, din Charleston, statul Carolina de Sud. Slager a mai fost gasit vinovat și pentru sperjur in legatura cu circumstanțele uciderii lui Walter…

- Thylane Blondeau, acum in varsta de 16 ani, a devenit la varsta de 6 ani cea mai frumoasa fata din lume. Ulterior, fata a primit numeroase oferte de la diverse reviste de moda. In prezent, Thylane Blondeau s-a schimbat si pare ca a mai pierdut din inocenta si puritatea angelica care o recomandau.

- Regele Mihai I s-a stins din viata la varsta de 96 de ani, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia). In urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica, scrie Mediafax.Principesa Margareta si Principele ...

- Cei doi muncitori surprinși de un mal de pamant in timp ce executau lucrari de construcție in municipiul Craiova au fost scoși morți. UPDATE, 13,28 – Primul barbat scos de sub malul de pamant a fost Marin Patroi, in varsta de 56 de ani. La scurt timp, și cel de-al doilea muncitor, Lucian Oala, in varsta…

- Doi minori, locatari ai internatului situat in zona Liceului Sportiv, s-au batut azinoapte, in jurul orei 00:00. In urma agresiunii, unul dintre cei doi minori, un baiat in varsta de 15 ani, din comuna Pufești, a ajuns la UPU, cu politraumatism prin agresiune, traumatism cranio-facial cu…

- Suspectii in cazul crimei din Calarasi au fost prinsi, fiind vorba de doi adolesecenși de 16 și, respectiv 18 ani. UPDATE ora 22:00 Conform surselor Libertatea, tanarul de 18 ani implinise aceasta varsta zilele trecute și dorea sa iși cumpere o mașina, iar minorul, in varsta de 16 ani, dorea sa faca…

- Copilele de doar 13 ani au dat lovitura dupa lovitura ziua, in amiaza mare. Acestea au furat tot ce au apucat, iar prejudiciul este de aproximativ sase mii de lei. Pagubitii au mers imediat la politie, iar cele doua adolescente au fost prinse la scurt timp. Prejudiciul a fost recuperat.…

- Politistii au efectuat perchezitii domiciliare la patru indivizi din Halchiu, banuiți ca sunt autorii mai multor furturi din diferite locuinte din comuna brașoveana. Cei patru, doi minori, ambii in varsta de 16 ani si doi adulti cu varsta de 35 de ani, sunt acuzati ca in perioada septembrie – noiembrie,…

- Trei minori in varsta de 11, 12 și 15 ani, banuiți de furt calificat, au fost identificați de polițiștii din Reșița. Cei trei au furat mai multe bunuri din Piata Agroalimentara Resita Sud, dar si dintr-o locuinta din oras. „In fapt, in noaptea de 10/11 octombrie a.c., doi minori in varsta 11, respectiv…

- Actrița Cristina Stamate a murit luni dimineața, pe un pat de spital din București, la varsta de 71 de ani. Cristina Stamate s-a nascut pe 8 februarie 1946. Actrița Cristina Stamate a fost internata de urgența, joi, la Spitalul Floreasca. „Este venita la noi, pentru ca i s-a facut rau. Este in investigații.…

- Un nou protest fata de modificarea legilor Justitiei in Parlament este programat duminica seara la Alba Iulia. Evenimentul este programat sa inceapa la ora 18.00 in parcul din fata sediului Prefecturii Alba. Printre cei care vor protesta in strada se va afla si scriitorul Mihai Sora, aflat in aceste…

- Caz cutremurator! O romanca de 29 de ani a fost ținuta captiva și a fost violata timp de zece ani de un italian in varsta de 52 de ani. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistența medicala, scriu jurnaliștii de la Corriere della Sera. Drama romancei a fost descoperita intamplator…

- Cele doua fiice ale președintelui Donald Trump, Tiffany și Ivanka Trump, au fost doua prezențe vibrante la ceremonia de grațiere a curcanului de Ziua Recunoștinței, care a avut loc la Casa Alba, pe 21 noiembrie. Ivanka Trump, in varsta de 36 de ani, a dat o adevarata lecție de stil in haina ei roșie,…

- Textul de lege privind pensionarea politistilor la 44 sau pana in 49 de ani ar putea fi abrogat Ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, ca sustine abrogarea textului de lege privind pensionarea politistilor la 44 de ani sau pana in 49 de ani, mentionand ca isi doreste ca si parlamentarii…

- Autopsia modelului rus in varsta de 14 ani, care a decedat in timpul Saptamanii de Moda din Shanghai, arata ca decesul nu a fost provocat de surmenaj. Ea și-a pierdut viața dupa ce mai multe organe au cedat, din cauza unei infecții, cel mai probabil o meningita, relateaza AFP. Decesul top-modelului…

- Fecioara Gandul de a avea copii te sperie. Nu te gandesti foarte mult la copii, pentru ca pe primul loc este cariera. Cu toate acestea, copilul poate veni cand te astepti mai putin si chiar mai devreme decat ai crede. Potrivit astrologilor, varsta de 22 de ani e mai mult decat probabila. Acest…

- La ce se refera timpul petrecut in fata ecranelor Timpul pe care un copil il petrece in fata ecranelor se refera la intervalele in care acesta se uita la televizor, foloseste computerul, DVD-urile, utilizeaza jocuri video, foloseste smartphone-ul sau o tableta. Conform specialistilor, timpul petrecut…

- Parasit de faima capatata in cadrul finalei ”Romanii au talent” din 2012, protejatul lui Catalin Maruța, Tudorel Popa, s-a reintors la viața sa obișnuita și reinvața sa traiasca fara sa dea autografe. ”Omul-bormașina” s-a impacat cu gandul ca nu mai e o vedeta și supraviețuiește ca orice om al muncii,…

- Un grav accident rutier, in urma caruia un copil in varsta de 10 ani a murit si doua persoane au fost ranite, s-a produs sambata dupa-amiaza in judetul Dolj. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, citați de News.ro , pompierii au fost anuntati sambata dupa amiaza…

- Viețile unor adulți și a unui baiețel au fost salvate prin transplant de organe prelevate de la un copil in varsta de 7 ani, aflat in moarte cerebrala, victima a unui accident rutier. Trecand peste durerea imensa pricinuita de moartea copilului lor, parinții micuțului au gasit puterea sa accepte prelevarea…

- Vești excelente in familia unuia dintre cei mai buni jucatori de tenis din lume. Este vorba despre tenismanul britanic Andy Murray, in varsta de 30 de ani, care a devenit tata de fetița pentru a doua oara. Andy și soția lui au doua fiice Murray și frumoasa sa soție, Kim Sears, in varsta de 29 de ani,…

- Aproximativ 60 de persoane din județ doresc sa devina polițiști. Aceștia și-au depus deja dosarele la sediul IPJ de pe strada Mihai Viteazul din Satu Mare. Potrivit conducerii IPJ Satu Mare, pentru concursurile de admitere din ianuarie 2018 la Școlile de Poliție Campina și Cluj-Napoca, nu este limita…

- Doi frati din Chandigarh (India) au fost condamnati la inchisoare pe viata dupa ce si-au violat nepoata de 10 ani si au lasat-o insarcinata, relateaza CNN . Victima a nascut o fetita prin cezariana in luna august.

- Berbece, la vârsta de doar 18 ani, este una dintre piesele de baza de la naționala de tineret. Fiica lui Dumitru Berbece, unul dintre cei mai mari jucatori ai României pe postul de extrema dreapta, a debutat în Liga Naționala la doar 16 ani, în meciul dintre SCM Craiova…

- Patru barbați au fost arestati, luni, in legatura cu uciderea celor doi ciobani din Bacau – Costel Cornel Calinciuc, in varsta de 38 de ani, si Constantin Doru Olaru, in varsta de 28 de ani – in Italia. Cei doi romani au fost gasiti... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Marea interpreta de muzica populara are o fata frumoasa, care i-a moștenit și talentul. Irinuca, care se pregatește sa se casatoreasca cu un tanar originar din Targu-Jiu, este o blonda extrem de draguța, eleganta și discreta. Irina Loghin, care abia așteapta sa-și marite fata , este casatorita cu fostul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca nu se va schimba varsta de pensionare, in pofida cerintelor venite de la Bruxelles. Ea a sustinut, de asemenea, ca legea pensiilor este gata de la 1 octombrie, asa cum a promis, dar acum se calculeaza impactul si…

- Motivele omorului nu se cunosc exact, scrie observatorulph.ro. Cert este ca fapta s-a consumat sambata seara in jurul orei 22.00, iar poliția a fost anunțata abia luni, 23 octombrie cu privire la producerea ei. Citeste si NOAPTE DE GROAZA in Constanta. Un barbat si-a omorat in bataie tovarasul…

- Trei minori și mama acestora s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe defecte, in noaptea de 21 octombrie, in localitatea Balașești, raionul Sangerei. Femeia in varsta de 36 de ani și cei trei minori, in varsta de 16, 13 și 6 ani, au fost internați in spitalul raionului Singerei. La moment…

- Descendenta a doua vechi familii de domnitori, fiica lui a murit la varsta de 65 de ani, la New York. Vestea disparitiei Printesei Marina Sturdza a fost data de jurnalista TVR Marilena Rotaru. Prințesa Marina Stirdza a murit la varsta de 75 de ani, la New York, oraș in care locuia. Nascuta pe 1 apriilie…

- Durere cumplita la „Voce”! O vedeta a mega-competitiei muzicale a fost impuscata de fostul sot. Vedeta „Vocea Cambogiei” San Sreylai, in varsta de 23 de ani, a fost impuscata intr-un salon de infrumusetare din piata Boeung Keng Kang, din apropierea capitalei Phnom Penh. Politistii cred ca ucigasul finalistei…

- Legendara actrita franceza Danielle Darrieux a murit marti la varsta de 100 de ani in casa sa din nord-vestul Frantei, a declarat pentru AFP un apropiat. Starea sa "s-a deteriorat recent dupa o...

- Va fi al cincilea in ordinea succesiunii la tronul britanic. Ducele si ducesa de Cambridge au anuntat luna trecuta ca asteapta un copil. Luni, Kate Middleton si-a facut cea de-a doua aparitie publica de la anuntul privind sarcina. [citeste si] Ducele si ducesa de Cambridge…

- Femeile de peste 40 de ani cu patrațele pe abdomen. Kinga Sebestyen le-a schimbat viața! Cele 16 doamne au acum varsta intre 40 și 59 de ani și se pot lauda cu un trup de adolescente, extrem de tonifiat, cu patrațele pe abdomen și fara pic de grasime și celulita. Un rezultat extraordinar, ținand cont…

- Mai mulți tineri, care nu au ajuns la varsta majoratului, s-au ales cu dosare penale pentru lovire, dupa ce au batut un adolescent in varsta de 17 ani. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orelor 3.00, in curtea unui club din centrul Fagarașului. Potrivit datelor oferite…

- Institutul Francez din Iasi, alaturi de partenerii sai, va invita sambata, 28 octombrie 2017, la cea de-a 13a ediție a concursului de fotografie FOTOMARATON ! Pe durata a patru ore, participantii la maraton vor investiga toate fatetele orasului, pentru a surprinde imagini revelatoare pentru temele acestei…

- Prin incheierea penala nr. 47/DL din data de 10.10.2017, pronuntata in dosarul nr. 3389/100/2017 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de…

- Un refugiat in varsta de 38 de ani din Sri Lanka a fost impuscat mortal de politistii elvetieni, sambata, dupa ce a atacat cu cutitele alti doi refugiati, informeaza swissinfo.ch. Advertisement Politistii au fost chemati la centrul pentru refugiati din localitatea Brissago pentru a interveni dupa izbucnirea…

- Tinerii, în vârsta de 16 ani, se zbat între viața și moarte pe patul de spital din Buzau, dupa ce, joi seara, un prieten de-al lor, de aceeași vârsta, i-a luat la plimbare într-un automobil furat de la matușa sa.