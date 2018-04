Stiri pe aceeasi tema

- Controlul produselor alimentare contaminate la vama Examenele de laborator, realizate de Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Satu – Mare au pus in evidenta prezenta virusului pestei porcine africane, intr-o…

- Salamul facea parte dintr-un lot de produse alimentare confiscate in 26 martie de catre autoritatile vamale de la Halmeu si, potrivit procedurilor, produsele confiscate au ajuns la inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor din cadrul Postului de Inspectie la Frontiera Halmeu, care…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost depistat, miercuri, în județul Satu Mare. Astfel, s-a stabilit o zona de protectie în jurul focarului din Bercu Rosu, cu o raza de 3 km, incluzând localitatile Bercu Nou, Micula Noua, Micula,

- Accident cu trei autobuze in Satu Mare. Patru persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs pe o strada din Satu Mare, in care au fost implicate trei autobuze. Polițiștii susțin ca incidentul s-a produs din cauza nerespectarii distanței in mers. Șoferii celor trei autobuze implicate…

- Dupa depistarea unui nou focar de pesta porcina africana in localitatea satmareana Bercu Nou, prefectul Darius Filip a convocat CLCB, care a adoptat un planul de masuri pentru controlul bolii. "Conform Planului de masuri, incepand cu 14.03.2018 se stabileste o zona de protectie in jurul focarului…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Satu Mare a instituit miercuri masuri speciale de protectie pe raza mai multor localitati dupa depistarea unui nou caz de pesta porcina africana, informeaza un...

- In dimineața zilei de 10 martie, in jurul orei 07.00, polițiștii de frontiera au oprit pentru control pe comunicația Halmeu – Satu Mare, un autoturism marca Opel, condus de Ioan G., in varsta de 47 ani. In urma controlului efectuat, polițiștii de frontiera au descoperit, ascunse pe corpul barbatului,…

- Cutremurul a avut doar 2 grade, insa ceea ce atrage atenția este locul in care acesta s-a produs: județul Prahova. Puțini știu ca Romania are mai multe zone seismice, in afara de zona Vrancea. Cutremure neobișnuite au mai avut loc și in alte parți ale țarii. De pilda, in zona Carei din județul…

- Anul trecut, in județ, au fost declarate doua focare de pesta porcina africana, a declarat directorul DSVSA Satu Mare, Nicolae Dumuța, in cadrul ședinței de astazi, 2 martie a Colegiului Prefectural. Ședința a fost prezidata de prefectul Darius Filip. In sinteza, la nivelul judetului Satu Mare in anul…

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 grade a avut loc, luni dimineata, in sud-vestul Mexicului, fiind resimtit si in capitala tarii, Ciudad de Mexico, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita reaminteste tuturor crescatorilor de porci din judetul Ialomita ca, pe teritoriul Romaniei, in prezent, sunt declarate oficial doua focare de pesta porcina africana, depistate an doua gospodarii particulare din localitatea Micula,…

- Un seism de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6 grade pe scara Richter a avut loc luni dimineata in largul Insulelor Mariane de Nord, un teritoriu neincorporat al Statelor Unite, aflat in Oceanul Pacific, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Pesta porcina africana a pus din nou in garda Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor. In urma cu o luna de zile, mai precis in data de 11 ianuarie 2018, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala (IDSA) a confirmat un focar de pesta porcina africana, la porci domestici,…

- Pesta porcina africana este o boala cauzata de un virus foarte rezistent in mediu si alimente, afectand toti porcii domestici si salbatici, dar boala nu se transmite de la animale la om, prin urmare nu afecteaza direct omul, desi omul reprezinta un vector important in diseminarea acestei boli exotice…

- Șoferul care a produs accidentul de sâmbata, 27 ianuarie, din ”curba morții, de pe Dealul Feleacului, era baut. Șoferul de 40 de ani a fost reținut în 30 ianuarie de catre polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene. Accidentul…

- Pe aceasta cale dorim sa informam cetatenii judetului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pesta porcina africana din Romania. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un nou focar de pesta porcina africana, tot in judetul…

- La solicitarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin, Institutia Prefectului Caras-Severin a organizat, luni-dimineata, de la ora 10.00, o sedinta in cadrul careia s-au prezentat si aprobat masurile ce trebuie luate pentru prevenirea aparitiei și extinderii…

- Medicii veterinari din judetul Gorj au fost instruiti pentru ca focare de pesta porcina sa nu apara si in judetul nostru. „Am informat medicii veterinari despre acest nou caz de pesta porcina africana din tara noastra, de la Satu Mare. Da...

- Incepind cu data de 24.01.2018 au fost ridicate restricțiile de pesta porcina africana din zona de protecție, localitatea Palanca și in zona de supraveghere, localitatea Tudora. In gospodariile din Palanca și Tudora, infectate anterior de PPA, restricțiile sanitar -veterinare privind repopularea raman…

- Cele patru târguri de animale autorizate de pe raza judetului Bistrita-Nasaud vor fi închise, pâna la noi dispozitii, ca urmare a cazului de pesta porcina africana depistat în judetul Satu Mare, dar si a cazurilor semnalate în Republica Moldova si Ucraina, a declarat marti,…

- Ca urmare a confirmarii aparitiei unui al doilea focar de pesta porcina africana in judetul Satu-Mare, membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) s-au intalnit astazi pentru a stabili masurile ce vor fi aplicate in judetul Iasi pentru a preveni aparitia bolii in gospodariile populatiei. https://www.bzi.ro/un-nou-focar-de-pesta-porcina-africana-autoritatile-iesene-s-au-intrunit-de-urgenta-637603

- Medicii veterinari din Timis sunt instruiti sa verifice in perioada urmatoare toate locurile din judet unde sunt crescuti porci. Ei se confrunta cu reaparitia unei boli care duce in procent de 100% la decesul animalelor. Mai mult, pesta porcina africana este extrem de contagioasa. Virusul bolii poate…

- Autoritațile sanitar-veterinare din Brasov au anuntat ca interzic organizarea de targuri pentru vanzarea sau cumpararea de animale, in special porci, pe teritoriul judetului Brasov, dupa ce, in 11 ianuarie a fost confirmat un focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din localitatea Micula,…

- Apariția focarului de pesta porcina africana in județul Satu Mare, la șapte kilometri distanța de granița cu Ucraina, a pus pe jar și autoritațile salajene. Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj a luat deja primele masuri de siguranța in județ, acestea fiind anunțate…

- Pesta porcina africana a reaparut pe raza judetului Satu Mare. Pesta porcina africana este o boala virala, cu evolutie rapida si mortalitate de 100%. Aceasta boala afecteaza speciile domestice si salbatice de porcine, avand o perioada de incubatie de 3-15 zile in mod obisnuit sau de 3-4 zile…

- In urma alertei de pesta porcina din județul Satu-Mare, declanșata saptamana trecuta intr-o gospodarie din localitatea Micula, Primaria municipiului Zalau a remis presei un comunicat prin care avertizeaza proprietarii de porci din cu privire la obligativitatea anunțarii autoritaților atunci cand constata…

- În data de 11 ianuarie 2018 Institutul de Diagnostic i Sntate Animal (IDSA) a confirmat un focar de pest porcin african la porci domestici întro gopodrie din comuna Micula judeul Satu &ndash Mare.Imediat ce DSVSA Satu &ndash Mare a fost notificat despre apariia de cazuri de îmbolnvire...

- Un caz de pesta porcina africana a fost confirmat in localitatea satmareana Micula, un numar de 13 animale fiind sacrificate, a informat, vineri, intr-un comunicat, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Animalelor (ANSVSA).

- Autoritatile au confirmat, vineri, existenta unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din comuna Micula, judetul Satu-Mare, anuntand mai multe masuri pentru prevenirea extinderii bolii, intre care sacrificarea celor 13 porci din gospodaria afectata. Presedintele Autoritatii Sanitar…

- Un focar de pesta porcina africana a fost confirmat de ANSVSA intr-o gospodarie din comuna Micula, județul Satu Mare. Imediat dupa apariția cazurilor de imbolnavire, autoritațile sanitar-veterinare au impus restricții și au prelevat probe, care au fost trimise la analiza. Dupa confirmarea diagnosticului,…

- Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala (IDSA) din Romania a confirmat un focar de pesta porcina africana, la porci domestici, intr-o gopodarie din comuna Micula, județul Satu Mare, scrie tvr.ro.

- Joi, 11 ianuarie, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala (IDSA) a confirmat un focar de pesta porcina africana, intr-o gopodarie din comuna Micula. DSVSA Satu Mare a fost notificata despre apariția de cazuri de imbolnavire a unor porci dintr-o gospodarie din comuna Micula, suspicionandu-se prezența…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA. Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat marti…

- Testele au inclus doar noua pacienti, insa oamenii de stiinta considera ca daca rezultatele experimentului vor putea fi reproduse si in cazul unor studii mai ample, atunci acel "reovirus", ce exista in stare naturala, ar putea fi transformat intr-o imunoterapie eficienta pentru pacientii diagnosticati…

- Un traficant care tot facea drumuri intre Romania și Ucraina a cazut pana la urma in plasa polițiștilor de frontiera satmareni care au descoperit in mașina lui mii de țigarete de contrabanda. Atat marfa cat și autoturismul folosit la transport au fost confiscate. Nici nu s-au stins bine ecourile sarbatorilor,…