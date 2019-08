Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii vor folosi aparatura speciala pentru scanarea solului pentru a face cercetari in casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Sunt cautate probe pe care suspectul le-ar fi putut ingropa in pamant sau in gropile betonate. Cercetarile au fost reluate marți in gospodaria lui Gheorghe Dinca. Aceasta…

- Informații noi din ancheta de la Caracal au fost prezentate in spațiul public de unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, revoltat de faptul ca procurorii DIICOT care au preluat instrumentarea dosarului care privește faptele lui Gheorghe Dinca, iși vor lua week-end liber. „Week-endul acesta…

- Cercetarile la domiciliul lui Gheorghe Dinca, presupusul ucigas al Luizei Melencu si al Alexandrei Macesanu, continua.De zece zile, criminalistii, politistii si procurorii colecteaza probe din gospodaria lui Dinca, cel care a recunoscut ca a omorat fetele disparute.

- Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut doua crime, a ajuns sambata dimineața la locuința sa din Caracal. Procurorii DIICOT continua cercetarile in baza unui mandat de percheziție valabil 10 zile.

- Expertizei antropologica a ramațișelor de oase gasite in curtea lui Gheorghe Dinca este gata. Rezultatul indica fara dubiu ca acestea provin de la o fata mica de statura cu varsta cuprinsa intre 12 și 17 ani. Specialiștii de la INML lucreaza inca la expertiza genetica. Aceasta este cruciala pentru aflarea…

- Procurorii DIICOT reiau vineri cercetarile in locuinta lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente din Caracal, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor citate, cercetarile la fata locului se vor face in prezenta lui Dinca, acesta urmand sa…

- Parchetul de pe linga Tribunalul Olt a confirmat pentru Libertatea ca ”Gheorghe Dinca a fost audiat in dosarul aflat in cercetare dupa moartea din 2015 a Alexandrei Goghez”. Audierile de la DIICOT ale lui Gheorghe Dinca au luat ieri o pauza, pentru ca suspectul a fost dus la Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Mai dura decat povestile filmelor de groaza, realitatea te infioara cateodata.Un fost mecanic din Caracal, Gheorghe Dinca zis “Popicu” a ucis cu sange rece o tanara de doar 15 ani Ramașițe umane arse au fost gasite in locuința acestuia din Caracal, percheziționata vineri la șase dimineața, dupa dispariția…