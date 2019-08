Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Medicina Legala a transmis in cursul zilei de vineri catre DIICOT – Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos si dentar. Fragmentele osoase si dentare identificate in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata, a anunțat Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. IML confirma ca rezultatul testelor pe oasele gasite in locuința lui Dinca este pozitiv și aparțiv fetei.

- Rezultatele expertizei antropologice finalizate vineri arata ca oasele ridicate de la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal aparțin unei fete cu varsta intre 15 și 17 ani, au declarat pentru MEDIAFAX surse din INML.Surse din Institutul Național de Medicina Legala "Mina Minovici" au declarat…

- Oasele gasite in ”caza groazei” din Caracal sunt umane și, potrivit Antena 3, care citeaza surse din Institutul Național de Medicina Legala (INML), acestea ar aparține unui om de talie mica, subțire, posibil sa aparțina unui copil. Urmeaza sa se vada daca ADN coincide cu cel al Alexandrei. Felix Banila…

- Oasele gasite la locuința lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost duse la Institutul Național de Medicina Legala „Mina Minovici" (IML) inca de saptamana trecuta. Specialiștii au transmis prima ipoteza in privința acestora.

- Mai multe probe gasite in curtea lui Gheorghe Dinca au fost duse la Institutul Național de Medicina Legala "Mina Minovici" inca de saptamana trecuta. Acum specialiștii au conturat și prima ipoteza in cazul crimelor din Caracal.