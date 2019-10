Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, vor fi analizate in cadrul conferintei prioritatile mediului de afaceri si actiunile de simplificare in domeniul fondurilor europene in perioada 2021-2027, precum si pozitia CNIPMMR privind modificarea Legii Dialogului Social.Conferinta va fi sustinuta de Florin Jianu, presedintele…

- Senatorul Titus Corlatean, membru al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), a participat marti, 27 august 2019 in Belarus, la Minsk, la conferinta cu tema: Opinia publica si pedeapsa capitala in Belarus. Evenimentul este organizat in cadrul proiectului…

- * Complexul Sportiv ''Iolanda Balas Soter'' va fi modernizat in baza unui protocol semnat, miercuri, intre Primaria Sectorului 1 si Federatia Romana de Atletism, a anuntat, intr-o conferinta de presa, primarul Dan Tudorache, ce a mentionat ca Primaria Sector 1 intentioneaza sa cheltuiasca…

- Armin van Buuren, ”Regele” festivalului Untold, nu a putut spune cat va dura show -ul lui din noaptea de vineri spre sambata. ”Cel mai lung show al meu a fost de 12 ore și 21 de minute. Setul meu de acum are 8 ore. Nu stiu cat va dura, totul va depinde de public, ma simt […] Source

- Incepe cea de-a treia editie a East European Music Conference and Showcase Festival, locul de intalnire al specialistilor din industria muzicala romaneasca si internationala 1. Comunicat de presa cu diacritice 2. Comunicat de presa fara diacritice 3. Poster_EEMC 2019 4. Vizualuri trupe_Concerte EEMC…

- S au scurs cei patru ani de mandat pentru conducerile organizatiilor PSD din judetul Constanta. In aceasta perioada au loc conferintele de alegeri la nivelul comunelor si oraselor iar cel mai asteptat moment este evident, Conferinta judeteana care va avea loc la finalul lunii august, inceput de septembrie.Presedintele…

- Ecaterina Andronescu a incurcat, duminica, numele judetului in care se afla, pe care l-a numit Alexandria, in loc de Teleorman. Ministrul Educatiei a vorbit la conferinta extraordinara de alegeri a PSD Teleorman despre situatia invatamantului din acest judet, pe care l-a numit insa Alexandria. „Intorcandu-ne…

- Doi umoristi rusi, cunoscuti pentru farsele lor prin telefon, i-au intins o capcana premierului Macedoniei de Nord, Zoran Zaev care, in cursul unor conversatii cu presupusi politicieni straini, pare sa accepte sa plateasca mita si acuza Moscova ca finanteaza spioni in Balcani, transmite AFP. Marti,…