Testări gratuite pentru detectarea hepatitei C si B. Unde puteti faceti programare! Acestia spun ca, incepand de zilele urmatoare, oricine isi va putea face analize gratuite pentru a afla daca este sau nu purtator al virusului, chiar daca nu prezinta niciun semn al bolii, aceasta fiind recunoscuta chiar pentru absenta simptomelor in faza incipienta. Testarea se poate face fie la medicul de familie, fie la Institutul de Gastroenterologe si Hepatologie a spitalului, prin programare la numarul de telefon 0232.274.228. „Se doreste o testare generala. M (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

