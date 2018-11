Testări gratuite pentru depistarea cancerului de sân la Nușfalău și Crișeni – 17 și 18 noiembrie Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), in parteneriat cu Asociația Pacienților Cronici din Romania, organizeaza a V-a ediție a campaniei „Nu am facut destul”, care are ca scop testarea gratuita pentru depistarea cancerului la san in randul femeilor din mediul rural. Anul acesta, campania de testari gratuite se desfașoara in cinci județe din Ardeal, astfel ca in lunile octombrie și noiembrie vor fi testate mai mult de 1000 de femei din Alba, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud și Sibiu. Campania a inceput in județul Alba, unde au fost testate 165 de persoane la Ighiu și Bistra. In Bistrița-Nasaud… Citeste articolul mai departe pe transilvania-tv.ro…

Sursa articol si foto: transilvania-tv.ro

