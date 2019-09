TESTAMENTUL ZIARISTULUI RADU MORARU, “NASUL” !

Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor, desemnat de Consiliul Reprezentanților Unionali (CRU) , candidatul UDMR la prezidențiale, și-a lansat candidatura, vineri, la Targu Mureș. Kelemen Hunor a spus ca va fi o campanie a respectului și a viitorului. Sloganul de campanie a candidatului UDMR este “Respekt pentru toți”. „Intotdeauna…

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu ar urma sa-si anunte, astazi, la ora 16.00, pe treptele Ateneului Roman, intentia de a candida ca independent la Presedintia Romaniei, insa surse politice au declarat pentru G4Media ca ar urma sa fie sustinut de viitoarea Alianta politica formata dintre Pro Romania…

- Un anunț și mai multe zvonuri pun pe jar scena politica și așa incinsa a acestui an electoral 2019. Actorul Mircea Diaconu, fost europarlamentar independent și fost senator PNL este la un pas sa iși anunțe o candidatura la Președinția Romaniei. Surse din zona Pro Romania susțin ca partidul…

- Azi, 20 august 2019, membri ai alianței USR-PLUS Satu Mare s-au strans, la ora 18, in Centrul Nou al municipiului pentru a porni – pe biciclete! – campania locala de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidențiale din acest an. Liderii USR-PLUS Satu Mare, Radu Panait…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a anuntat luni ca a luat decizia de a se inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. "Am luat decizia de a ma inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania…

- Despre Calin Popescu-Tariceanu, filiala condusa de Ciprian Blejan susține ca este „cel care poate infrange mașinaria electorala grupata in spatele actualului președinte și care poate aduce in fruntea țarii un lider”. „Alegerile prezidențiale bat la ușa, vremea experimentelor și a cautarilor a trecut,…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie si a precizat ca ia in calcul aceasta varianta indiferent de rezultatul motiunii de cenzura anuntate de Opozitie. "Cred ca voi candida, deocamdata sunt preocupata…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie si a precizat ca ia in calcul aceasta varianta indiferent de rezultatul motiunii de cenzura anuntate de Opozitie. ‘Cred ca voi candida, deocamdata sunt preocupata…