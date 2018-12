Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand trebuie sa alegi centrala termica pentru casa ta, esti pus in fata faptului de a lua o decizie foarte importanta. In zilele cele mai friguroase ale anului, confortul intregii familii depinde de sistemul de incalzire al locuintei. Precum... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Adoptarea Regulamentului General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR) nu a determinat o reducere considerabila a numarului de e-mailuri de tip Spam pe care multi internauti continua sa le primeasca, potrivit unui studiu realizat recent in Marea Britanie, a anuntat sambata…

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au realizat, in noaptea de marți spre miercuri, ceea ce pare, pana la ora redactarii acestui material, cea mai mare captura de țigari de contrabanda din acest an. Potrivit comunicatului primit de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de ...

- Felul in care decorezi ferestrele are un impact major asupra atmosferei din incapere și iți poate influența subtil dispoziția, așa ca alegerea unor perdele adecvate este o etapa importanta in procesul de amenajare a unei camere.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Iași Feroviar, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit 85.400 de tigarete (4.270 pachete), ascunse intr-un loc special amenajat in sasiul unuia dintre vagoanele trenului accelerat 401, care urma sa intre in Romania din Republica…

- Imaginea personala a devenit in lumea moderna un aspect pe care se pune din ce in ce mai mult accentul, fapt pentru care produsele de infrumusetare au devenit astazi indispensabile atat pentru femei, cat si pentru barbati. Din pricina stilului de viata modern insa, destul de rar mai avem suficient timp…

- Antoine Griezmann se afla pe lista celor 30 de fotbalisti nominalizati pentru Balonul de Aur acordat de France Football, dupa sezonul perfect reusit in tricourile lui Atletico si nationalei Frantei.

- Peste 30.000 de țigarete nedeclarate au fost depistate la postul vamal Aeroportul International Chișinau. Produsele din tutun au fost descoperite in cadrul scanarii bagajelor de cala, dar si cu ajutorul cainelui specializat al Vamii. In total, au fost depistate 31.