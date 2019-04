Stiri pe aceeasi tema

- Citroen C5 Aircross a fost prezentat publicului din Europa cu ocazia Salonului Auto de la Paris din toamna anului trecut. Noul SUV dezvoltat de constructorul francez are la baza platforma EMP2, aceeași arhitectura pe care se bazeaza și Peugeot 3008, 5008 și Grandland X. Acum, noul Citroen C5 Aircross…

- Nici un model VW in primii zece Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a anuntat topul celor mai inmatriculate masini noi in Romania, in primele trei luni ale acestui an: 1. Dacia Logan 6.819 unitati inmatriculate 2. Dacia Duster 2.395 3. Dacia Sandero 2.033 4. Renault…

- Daca totul va merge bine, în România producția auto ar putea fi cu peste 170.000 de mașini mai mare peste doi ani fața de cât este în prezent. Dacia extinde capacitatea de producție cu 50.000 de unitați, iar la Ford intra în aceasta toamna și al doilea model, astfel ca…

- ​România este al optulea producator auto european, cu peste 470.000 unitați produse, iar întreaga industrie auto, incluzând și sutele de furnizori, a avut o cifra de afaceri de 28 miliarde euro. În România au fost aduse un milion de mașini SH în ultimii doi ani, 79%…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca va retrimite proiectul de buget pe 2019 in Parlament pentru a fi corectat. Aceasta decizie vine dupa ce Curtea Constitutionala a respins sesizarea presedintelui privind bugetul, dar a declarat legea plafoanelor bugetare drept neconstitutionala. „Decizia…

- A fost desemnata Mașina Anului 2019. Mașina electrica Jaguar I-Pace a fost foarte bine primita la Salonul auto de la Geneva. In preferințele celor 60 de jurnaliști auto din 23 de țari a mai fost modelul sport Renault Alpine A110. Anul acesta, in premiera, primele doua mașini clasate au avut numar…

- Cota de piața a mașinilor diesel a atins cel mai mic nivel din 2001 încoace, în timp ce segmentul SUV, dar și mașinile electrice au avut cel mai bun an din istorie, arata datele companiei de cercetare JATO care includ 30 de țari europene. În topul pe modele, Dacia Sandero a fost la…