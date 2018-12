Stiri pe aceeasi tema

- „Veste galbene“ au iesit in strada pentru a cincea sambata consecutiv pe Champs-Elysees, la Paris, incadrate de un dispozitiv de securitate de amploare. „Actul V“ are loc in pofida apelurilor la calm si anunturilor presedintelui Emmanuel Macron in favoarea puterii de cumparare, relateaza AFP.

- Guvernul francez a ales cinci teme, printre care tranzitia ecologica, fiscalitatea, dar si imigratia pentru viitoarea dezbatere locala anuntata de presedintele Emmanuel Macron menita sa raspunda crizei create de protestele ''vestelor galbene'', transmite joi AFP. Guvernul ''initiaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni seara noi masuri pentru a incerca sa domoleasca furia vestelor galbene, despre care a spus ca este justificata din multe puncte de vedere si a facut mea culpa pentru cateva afirmatii polemice, relateaza AFP citat de Agerpres.roCresterea cu 100 de euro…

- Protestele asa-numitelor 'veste galbene' au determinat amanarea unor meciuri de la Campionatul European de handbal din Franta. Partidele care ar fi trebuit sa se joace astazi in grupa principala I, la Nantes, au fost amanate pentru maine.

- In jurul orei locale 10.25, fortele de ordine au lansate numeroase grenade lacrimogene in directia manifestantilor pentru a-i face sa se retraga, pe o strada perpendiculara pe Champs-Elysees, in apropiere de Arcul de Triumf. Unii protestatari au raspuns prin proiectile si petarde. Circa 1.500 de persoane…

- Mai multe obiective turistice din Paris se vor inchide sambata, dupa ce autoritațile au anunțat ca urmeaza un nou val de proteste violente ale „vestelor galbene”. Cel puțin 89.000 de polițiști vor fi detașați pe strazi, iar vehicule blindate vor asigura paza in capitala Franței, a anunțat premierul,…

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…