Test IQ prin probe de salivă. Inovație medicală In urma celui mai amplu studiu desfasurat pana acum, care a analizat baza genetica a inteligentei, cercetatorii de la Universitatea din Edinburgh si de la Universitatea Harvard au descoperit sute de gene noi care influenteaza capacitatea creierului.



Studii anterioare au sugerat ca un procent situat intre 50% si 75% din coeficientul de inteligenta este mostenit, iar restul este dobandit prin educatie si relatii sociale. Aceste estimari au fost rezultatul cercetarilor efectuate pe gemeni identici cu acelasi ADN, prin urmare s-a stabilit ca orice diferente de IQ dintre acestia trebuie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inteligenta poate fi evaluata, de acum, cu ajutorul unui simplu test ADN Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a…

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia.

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia, informeaza luni The Telegraph. In urma celui mai amplu…

- John Sulston, unul dintre cercetatorii premiati cu Nobel in 2002 pentru contributia referitoare la genomul uman, a murit la varsta de 75 de ani, potrivit BBC. Savantul era profesor la Institutul de Stiinta, Etica si Inovatie din cadrul Universitatii din Manchester.

- Oamenii legii din Brasov au fost alertati despre un incident ce a avut loc chiar in centrul orasului. Un tanar in varsta de 28 de ani a ajuns la spital, in cursul serii trecute. Totul, dupa ce a fost injunghiat de o alta persoana, din cate anunta Antena 3. Victima a fost dusa la spital, […] Tanar injunghiat…

- Scandal in centrul Capitalei. Mai multi locuitorii se plang ca, din cauza a doua localuri, amplasate in blocul in care traiesc, nu mai au liniste. Oamenii spun ca ii deranjeaza galagia, mirosul de tigara si murdaria pe care o fac clientii localurilor.

- Poliția a blocat, in urma cu puțin timp, pe strada Paris, care face legatura intre Piața 700 și centrul Timișoarei. Totul a pelcat dupa ce pe trotuar a fost observat un colet suspect. Imediat, zona a fost securizata, fiind blocata circulația mașinilor și pietonilor. La fața locului au sosit pirotehniștii…

- Ce este inteligența emoționala? Din punct de vedere psihologic, conceptul de inteligența reprezinta capacitatea de a ințelege ușor realitatea, de a sesiza ce este esențial, de a rezolva autonom și eficient situații sau probleme noi, pe baza experienței acumulate anterior. Specialistul Libertatea, Cezar…

- Centrul de Inovare și Imaginație Civica și Primaria Cluj-Napoca in parteneriat cu Ordinul Arhitectilor din Romania-Filiala Transilvania, alaturi de Registrul Urbaniștilor din Romania- Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest va invita sa participați la masa rotunda cu tema ”Muzeele clujene…

- Este tanar și i-ar placea sa lucreze, așa cum i-ar fi placut sa aiba prieteni cu care sa se joace cand era mic. Dar nu a avut parte de aceste bucurii, marunte pentru unii, esențiale pentru Codrin. Pentru ca el s-a nascut cu o boala rara, acondroplazia. O boala congenitala caracterizata prin oprirea…

- Potrivit medicilor, pacientii nu erau hipotermici, ci cautau sa se adaposteasca de frigul de afara.Trei dintre pacienti au ramas internati in spitalele care au incheiat un protocol de colaborare pentru ingrijirea cazurilor sociale, in timp ce alti trei au revenit pe strada, dupa trecerea noptii. „Cele…

- Proteste au loc din nou duminica seara, in mai multe orase din tara, dupa ce ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat inceperea procedurilor de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. La Sibiu, peste 500 de persoane, potrivit organizatorului, Doru Apostu, marsaluiesc…

- Visa lanseaza astazi un nou program cu scopul de a îmbunatati experienta de calatorie cu orice mijloc de transport, aerian, pe șine sau auto. Prin parteneriate directe cu companii aeriene, operatori de transport, producatori de automobile, companii de închirieri auto, furnizori…

- Centrul pentru Protecția Datelor Personale din cadrul Universitații „Petru Maior” Tirgu Mures demareaza o serie de cursuri de baza și de specializare in domeniul protecției datelor cu caracter personal pe teritoriul Transilvaniei, dar nu numai, in cadrul carora iși propune sa vina in sprijinul celor…

- Zeci de proprietari din zona Vilcele solicita municipalitații focșanene aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru atragerea in intravilan a terenurilor unde și-au construit case. Proiectului PUZ-ului va fi discutat la ședința din aceasta luna a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului…

- Un grup de oameni de știința tocmai ce au creat o tehnologie desprinsa parca din filmele science-fiction, pentru eradicarea cancerului. Oamenii de știința din Universitatea Arizona, in colaborare cu mai mulți cercetatori de la Centrul Național de Nanoștiința și Tehnologie al Academiei Chineze…

- Ulei de masline – Beneficii 1. Uleiul de masline scade nivelul colesterolului Cercetarile din ultimii ani au demonstrat ca un consum de grasime nu duce in mod neaparat la probleme de sanatate. O dieta din care nu lipsesc grasimile mononesaturate, precum cele din uleiul de masline, pot scadea…

- O echipa de cercetatori a publicat un studiu in care arata cum ar putea fi distrusa civilizatia pe Pamant de o specie extraterestra ostila, fara ca macar aceasta sa ne viziteze. Cei doi autori spun ca aceasta ne-ar putea trimite un mesaj care include malware bazat pe inteligenta artificiala. Un malware…

- O echipa de cercetatori de la universitatile din Edinburgh, Leeds si Lancaster a utilizat o noua metoda pentru a calcula incidenta fulgerelor cauzate de norii de furtuna. Ei au descoperit ca pana la finalul acestui secol este posibila o scadere cu 15% a numarului mediu de fulgere la nivel mondial.…

- Oamenii de știinta de la Universitatea din Helsinki, Finlanda, au descoperit secretul diferenței de inalțime intre barbat și femeie, care se ascunde in cromozomul X. Anterior, cercetatorii se intrebau de ce femeile sint mai scunde decit barbații, dar nici nu-și putea imagina ca cheia este cromozomul…

- Peste jumatate de milion pentru proiectul unui parc. "Au fost finalizate și studiul peisagistic și studiul topografic" Consiliul Local va dezbate marți premiile propuse pentru primul concurs de soluții al anului. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de marți a intrat și un punct care…

- Ea a explicat ca aceasta agentie ar urma sa fie sub patronajul MS si va aduna toate datele care in prezent se afla la diversi colaboratori ai ministerului. ''Agentia de date inseamna sa aduni toate datele care astazi se afla la diversi colaboratori. (...) Aceasta agentie ar fi sub patronajul…

- Dupa cum stiti, procurorii DIICOT si polițiștii de la Crima Organizata Timișoara au saltat mai mulți proxeneți care au racolat fete din Centrul de Plasament de la Zagujeni pentru practicarea prostituției in orașul de pe Bega. Potrivit anchetatorilor, anul trecut, cel puțin opt minore au cazut…

- Inteligenta artificiala i-ar fi ajutat pe cercetatorii de la Universitatea din Alberta sa progreseze in eforturile lor de a descifra textul antic al manuscrisului lui Voynich, informeaza Independent.co.uk. Conform acestora, textele din manuscris ar fi in ebraica.

- In cazul soarecilor femele nu au fost depistate legaturi intre radiatiile telefoanelor mobile si aparitia vreunui tip de tumora, relateaza presa internationala. Potrivit datelor din studiul dat publicitatii vineri, expunerea la nivelurile de radiatii a fost egala sau mai mare fata de nivelul…

- Alexandru Radu Orbuletu, in varsta de 26 de ani, din Craiova, este acuzat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj de tentativa de omor. Barbatul a lovit cu sabia in cap dupa o sicanare in trafic un sofer.

- Oamenii strazii din Chisinau ar putea fi incadrati in campul muncii. Primarul Silvia Radu a anuntat ca persoanele care vin la Centrul de Treiere ar putea fi angajate la Intreprinderea "Spatii Verzi" si la Directia Locativ-Comunala.

- Incidentul s-a petrecut in zona Unirii. Totul a inceput dupa ce o femeie a parcat neregulamentar in statia de autobuz si a fost amendata de politia locala. Femeia si-a sunat sotul, care a ajuns imediat la fata locului si a inceput sa-i agreseze pe politisti. Oamenii legii au incercat sa-l…

- Intr-un nou studiu, cercetatorii de la Universitatea Harvard au descoperit ca in creierul persoanelor creative exista mai multe conexiuni neurale in trei regiuni decat in cazul persoanelor normale. Mai mult decat atat, creierele mai creative...

- Oamenii de stiinta au descoperit de ce consumul de alcool creste riscul aparitiei a cancerului: o substanta rezultata din in organism din procesarea alcoolului duce la deteriorarea ADN-ului din celule. Studiul a fost realizat de cercetatorii de la Laboratorul de Biologie Moleculara de la Cambridge si…

- Presedintele Donald Trump prezinta o stare de sanatate "excelenta" si este apt din punct de vedere mental sa-si indeplineasca atributiile, a declarat amiralul Dr.Ronny Jackson, medicul oficial al liderului de la Casa Alba. "Stare generala de sanatate a presedintelui este excelenta", a declarat…

- Temperaturile joase ii fac pe oamenii strazii sa ia cu asalt Centrul de gazduire din Capitala. Pentru a-i adaposti pe toti, autoritațile au suplimentat numarul de locuri. Acum instituția poate caza pana la 120 de oameni, desi are o capacitate de 70 de locuri.

- Imagini socante vin de la Iasi dupa ce doi caini de lupta ataca dur trei oameni • Animalele au scapat dintr-o curte si au muscat la intamplare, fara ca nimeni sa poata face ceva • Oamenii din zona au spus ca sunt terorizati de mai mult timp de familia care detine cainii si au depus [...]

- Istoricul Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, a vorbit la sesiunea organizata de Academia Romana cu ocazia Zilei Culturii Nationale despre sistemul de educatie din Romania zilelor noastre, care produce mii de analfabeti functional, despre rolul culturii in cotidian…

- O alta carte cu titlul ”Fire and Fury” a ajuns bestseller in Statele Unite dupa ce un numar foarte mare de persoane a confundat-o cu volumul lui Michael Wolff, scrie ABC News. Randall Hansen, directorul școlii Munk din cadrul Universitații din Toronto, a publicat in urma cu 10 ani o carte intitulata…

- Nascut la Ocnișoara, o localitate situata la 8 kilometri de Blaj, Victor Mateș intra in galeria oamenilor de seama din „Mica Roma“, fiind cel care a reușit sa transforme aurul lichid, mierea, intr-o carte de vizita pentru Blaj și Romania. De formație profesor de fizica, acesta a dezvoltat, in paralel…

- "Știți ca avem o relație de sinceritate. Așa sper ca o percepeți. Asta sunt și nu am cum sa fiu altfel. Sunt un pic mai tuflita. N-am schimbat decat trei cuvinte cu Lidia Fecioru la machiaj. Cand intra acolo, toata lumea este atenta la ce spune pentru ca vine cu un plus de energie. Nu apucasem sa…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, joi dupa-amiaza, pe stada Bistriței, din Dej.Un autoturism marca BMW, condus de un tânar din Dej a intenționat sa iasa din parcarea unei firme de curierat de pe strada Bistriței, pentru a întoarce spre Dej,…

- "Oamenii au nevoie de sinceritate, de prietenie", a spus parintele Necula. "Cel mai mare pacat pe care l-au facut cei care ne-au condus a fost sa ne fure zambetul", a mai spus parintele in cadrul emisiunii moderate de Ionuț Cristache. De asemenea, parintele Necula a spus ca ar trebui sa ne…

- Mansarda edificiului a inceput sa arda, astfel ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a trimis tot Detasamentul Fripis la interventie. La fata locului au ajuns autospeciale de stingere a incendiului si o autoscara. Oamenii care au sunat la 112 au anuntat ca la geam se vad flacari, apoi…

- Iata o colectie de sfaturi despre sanatate la care s-a ajuns dupa mai multe cercetari de specialitate. Urmeaza-le si tu in 2018! Sfaturi despre sanatate #1: Recita poezii Cercetatorii elvetieni au demonstrat ca persoanele care recita poezii cate o jumatate de ora in fiecare zi isi reduc…

- Coordonatorul Lectoratului spaniol al Facultații de litere și Științe ale Comunicarii din cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava, lector dr. Catalina Pinzariu, impreuna cu asistent dr. Alina Prelipcean și un grup de noua studente la limba spaniola, a fost, ieri, cu cadouri ...

- Frigul de afara i-a facut pe oamenii strazii sa ia cu asalt Centrul de gazduire din Capitala. Intrucit, noaptea trecuta, temperatura aerului a coborit sub zero grade, instituția a fost suprasolicitata. Desi se intimpla sa nu ajunga locuri, administratia nu refuza pe nimeni. Oamenii sint multumiti ca…

- Frigul de afara i-a facut pe oamenii strazii sa ia cu asalt Centrul de gazduire din Capitala. Intrucat, noaptea trecuta, temperatura aerului a coborat sub zero grade, instituția a fost suprasolicitata.Desi se intampla sa nu ajunga locuri, administratia nu refuza pe nimeni.

- Oamenii de știința de la Universitatea Columbia (New York, SUA) au descoperit ca grasimile saturate, care fac parte din componența uleiului de palmier și din grasimile animale distrug membranele celulare si duc la moartea celulelor. Despre acest lucru se spune intr-un studiu, publicat in revista Proceedings…

- O echipa de oameni de știința aflata in cautarea unor indicii cu privire la longevitate și-a concentrat cercetarile in zona a noua sate indepartate din regiunea Cilento din sudul Italiei unde sute de locuitori au peste 90 de ani.Studiul s-a concentrat pe 29 dintre aceștia, participanții…

- In discursul tinut cu ocazia acordarii titlului de Doctor Honoris Causa al Universitatii „Al. I. Cuza” din Iasi, filosoful Andrei Plesu a vorbit despre rupturile la nivelul spatiului european.

- Un tanar, de 28 de ani, din Motru, a fost retinut de politistii gorjeni pentru comiterea infractiunii de violenta in familie. Barbatul este acuzat ca si-ar fi agresat sotia, in varsta de 20 de ani. Oamenii legii au fost sesizati chiar de catre tanara agresata care le-a povestit acestora ca, in timp…

- O fetița cu autism sever și frațiorul ei cu probleme de vedere au trecut, alaturi de parinții lor, Chira și Coman Țuțui, prin una din cele mai crunte experiențe pe care le poate trai cineva: incendiul. Pur și simplu, in dimineața zilei de 4 aprilie, aceștia au ramas doar cu hainele de pe ei, dupa ce…