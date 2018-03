TEST. Iei decizii rapid sau le gândești îndelung? TEST. Iei decizii rapid sau le gandești indelung? Raspunde la intrebari și afla daca ești genul care cantarește indelung sau iei decizii pripite… și nu faci bine. 1. Vrei sa-ți cumperi un calculator nou. Cum procedezi? a. Te sfatuiești cu prietenii. romb b. Intri in cel mai apropiat magazin de electronice, ii spui vanzatorului ce vrei și in 10 minute pleci de acolo cu noul tau computer. cerc c. Te pregatești temeinic, consulți reviste de specialitate și rascolești internetul. patrat 2. Ți-ai cumparat o pereche de pantofi, iar dupa cateva zile, ai gasit-o la un alt magazin, la jumatate de preț…… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calatoriile, arta, tehnologia, inelul de logodna sunt doar cateva dintre cheltuielile care, de cele mai multe ori, depașesc bugetul. Unde și cum le gasești, la un alt preț? Refolosește Cu alte cuvinte, nu fugi de licitațiile online , magazinele second-hand și produsele resigilate. Folosit nu inseamna,…

- ITM Arad deruleaza o noua campanie prin care se verifica modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitați cu caracter ocazional desfașurate de zilieri, cu modificarile și completarile ulterioare. In acest sens, s-au declanșat acțiuni de control la beneficiarii…

- Așa cum ne preocupam de ordinea și curațenia din casa noastra, așa și o afacere trebuie menținuta in perfecta ordine. Mai mult, dupa o perioada mai mare de timp, ar trebui verificat daca nu cumva un strat prea mare de “praf” s-a așezat acolo unde ar trebui sa fie acum „curat luna”. Și daca tot a venit…

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat, luni, legat de votul din Congresul PSD privind Conventia Nationala pentru presedintia Consiliului European, ca PSD va sustine un roman, indiferent de unde este, raspunzand la o intrebare daca l-ar sustine pe Klaus Iohannis.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca 'este inadmisibil sa stam mai mult de un an de zile…

- Horoscop 8 martie 2018. Leii trebuie sa fie onești cu cei dragi și sa țina cont de ei cand iau decizii. Prin cooperare, lucrurile vor merge mult mai bine Horoscop 8 martie 2018 – Berbec Ai de ales intre a exprima tot ce iți trece prin cap și a face o selecție inteligenta și ințeleapta a cuvintelor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la bilantul Parchetului General, ca articolul din Constitutie privind procurorii este clar, acestia sunt sub autoritatea ministerului Justitiei, nu in subordine. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat. „Pentru corecta informare a opiniei…

- Imediat dupa Oscar, celebritațile s-au indreptat spre petrecerile gazduite de alte VIP-uri ori spre diverse locuri unde se putea servi masa la ore inaintate. Lea Michele și Nikki Reed, de exemplu, au ales sa mearga la Craig`s, un restaurant de fițe din Los Angeles. Ținutele purtate pentru o astfel de…

- Pretul mediu solicitat in luna februarie pentru apartamentele din Romania a crescut atat pentru cele noi, cat si pentru cele vechi, spre deosebire de ianuarie, cand avansul a fost sustinut, in marile orase, doar de segmentul locuintelor noi, iar cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Capitala,…

- Bolnavii cu Hepatita C care au stadiile de fibroza F2, F3 și F4 vor putea obține mai repede acces la terapia fara interferon. Simplificarea și clarificarea protocolului de prescriere a tratamentelor fara interferon acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, in baza contractelor cost-volum-rezultat…

- Secretarul general al lui Dinamo, Bogdan Balanescu, a raspuns categoric dupa scrisoarea lui Marcel Popescu prin care cere ca partida dintre Universitatea și Dinamo sa se joace duminica. Motivul invocat e simplu: LPF a amanat etapa din cauza vremii, insa oltenii vor ca meciul de Cupa sa se joace la acea…

- Cu ocazia implinirii a 12 ani de la infiintare, Clubul Sportiv Sissa Constanta a organizat un turneu inchis de sah rapid pentru juniori mici. Fiecare micut sahist a avut la dispozitie un timp de gandire de 10 min. + 2 sec. bonus/mutare. Clasamentul final a aratat astfel: 1. Tudor Hagi (CS Sissa; 5,5…

- Procurorul sef al DNA transmite ca va raspunde acuzatiilor Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kövesi, transmite, printr-un comunicat de presa, ca va urma procedura legala si se va prezenta, oricând este nevoie, sa raspunda punct cu punct tuturor acuzatiilor…

- Primaria municipiului a anuntat ca va monta circa 150 de refugii pietonale in statii. Interesant este ca, tot cu acest prilej, o serie de trasee de transport in comun vor fi modificate, asa ca unele statii vor fi desfiintate, in vreme ce in unele zone vor aparea unele noi.

- Diabetul zaharat, afectiune din cauza careia organismul nu poate procesa zaharul din alimente, reprezinta un pericol din ce in ce mai mare din cauza schimbarii stilului de viata. Medicii spun ca in ultima vreme se constata o scadere semnificativa a varstei celor cu diabet, fiind inregistrate din ce…

- Folosirea incorecta a mouse-ului poate avea efecte dezastruoase asupra muschilor si oaselor miinii. Este nevoie de respectarea unor reguli de postura in timpul utilizarii acestor dispozitive atasate computerului. Cei de la Universitatea din Pittsburgh eu realizat un adevarat ghid de utilizare corecta…

- Deși s-a grabit sa spuna, in conferința de presa susținuta la DNA, ca nu a primit solicitarea ministrului afacerilor interne privind revocarea celor doi polițiști de la DNA Ploiești implicați in scandalul inregistrarilor, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, intarzie sa raspunda cererii de revocare. Nu la…

- Difera rutina de ingrijire a tenului și a pielii corpului a barbaților de cea a femeilor? Fals. Exista diferențe fizice evidente și glande sudoripare și sebacee mai mari. Toate acestea sunt datorate diferențelor hormonale din sexe; totuși niciuna dintre aceste diferențe nu are efect asupra necesitaților…

- Capitala țarii este un oraș cosmopolit, cu o multitudine de oportunitați și tot atatea probleme. Una dintre cele mai stresante este traficul, timpul petrecut in mijloacele de transport zilnic.

- O explozie a avut loc, joi dimineata, la un restaurant situat la parterul unui bloc de pe Bulevardul Sincai din Capitala, fiind urmata de un incendiu. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, nicio persoana nu a fost ranita intrucat apartamentele de la etajele superioare nu sunt locuite.

- Desi a dat de inteles ca vede cu ochi buni faptul ca Inspectia Judiciara a decis sa se sesizeze din oficiu, pe fondul dezvaluirilor facute, seara trecuta, la TV, in privinta DNA-ului, liderul social-democrat crede ca nu e “suficient” un astfel de pas.Si ca e necesara o investigatie urgenta a celor clamate.…

- Vicepresedintele Partidului Miscarea Populara Gorj, Leonida Belgher, a lansat public o informatie care circula de ceva vreme pe cai neoficiale. Belgher spune ca in Targu Jiu conductele de apa sunt sparte intentionat, prin cresterea presiu...

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Viticola Sarica Niculitel SA din data de 8 ianuarie 2018. Astfel, avand in vedere procesul verbal nr. 1 din 8 ianuarie 2018 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Viticola Sarica Niculitel SA,…

- Oana Zavoranu continua razboiul cu divele si bloggeritele si a iesit, din nou, la atac. Aceasta continua sa le criticice dur pe toate vedetele care se machiaza in exces si posteaza des fotografii cu produse pe care le primesc gratuit.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, sambata, 3 februarie, ca nu a existat niciun fel de criza a oualor, ci au fost „interpretari diferite și interese diferite”. „Jocul pieței a permis aceste scumpiri, dar acest mod de a caștiga rapid a fost doar efemer”, a adaugat Daea, declarandu-se mulțumit…

- „Vreau sa subliniez clar ca voi conduce un guvern politic, un guvern care este propus și susținut de majoritatea parlamentara. Aceasta țara trebuie condusa de catre cei aleși, nu de catre cei numiți. Prin urmare, guvernul va raspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv in fața celor aleși,…

- Se tot vorbeste, in ultima vreme, despre eventuala implicare a lui Florin Manea la UTA. Impresarul al carui tata a evoluat pentru Rapid. Bucuresteanul a fost la Arad, a discutat cu factorii de decizie si a plecat. La prima vedere, totul pare de basm, cu un proiect pe cel putin cinci ani, la finalul…

- TEST. Cat de echilibrat mananci? Raspunde la opt intrebari și afla daca alimentația ta este corecta și sanatoasa sau ar trebui sa faci unele schimbari. 1. Iți este cunoscuta expresia “piramida alimentelor”? Ce inseamna? a. Absolut deloc. • b. Cred ca se refera la faptul ca in alimentația zilnica ar…

- Fiecare circuit de curent al masinii este asigurat cu sigurante fuzibile. Exista cateva lucruri pe care proprietarii de masini trebuie sa le faca pentru a inlocui sigurantele arse cu altele noi fara sa produca avarii autoturismului si sa isi puna in pericol sanatatea.

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei Nord-Atlantice in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute, de asemenea,…

- Conceptul de „combinare a alimentelor”, numit și dieta Hay, a fost inventat in anii ’20 de catre medicul nutriționist William Hay pentru tratarea propriilor probleme de sanatate. Potrivit lui Hay, ar trebui sa mancam dupa regulile chimiei, ideea de baza pornind de la faptul ca proteinele, carbohidrații…

- Autoritatile din Venetia au anuntat ca vor lua masuri dupa ce patru turisti japonezi au primit o nota de plata de 1.100 de euro la un restaurant, unde au comandat patru portii de friptura, un platou cu peste si pahare cu apa, scrie The Guardian, citat de News.ro.

- Sistemul imunitar raspunde dietei fast-food in acelasi mod in care raspunde unei infectii bacteriene, conform unui studiu realizat pe soareci, al cercetatorilor de la Universitatea Bonn (Germania).

- BILETE FCSB LAZIO. Partida FCSB - LAZIO se va disputa pe 15 februarie, incepand cu ora 22:05, pe Arena Nationala. Pentru moment au pus scoase la comercializare doar bilete pentru inelul 1, urmand ca dupa epuizarea acestora sa fie deschise si restul inelelor din stadion. FCSB - LAZIO se joaca…

- Viorica Vasilica Dancila, fosta profesoara in Videle ajunsa in Parlamentul European si una dintre cele mai apropiate persoane de Dragnea, a fost efectiv desfiintata pe Internet. Chiar daca urmaresti ce se intampla in politica sau esti doar interesat de...

- Gheorghe Simon, ministru al Economiei si deputat PSD Maramures, declara ca se va "supune neconditionat" oricarei decizii care va fi luata de catre CExN, sustinând ca liderii centrali ai partidului si factorii decizionali ai Guvernului trebuie sa dea dovada de unitate. Într-un…

- Continua razboiul declarațiilor dintre Mihai Tudose și Carmen Dan. La scurt timp dupa conferința de presa a Ministrului de Interne, premierul Mihai Tudose a venit cu o replica la acuzațiile acesteia. Premierul precizeaza ca decizia chestorului Ionița era deja luata la inceputul ședinței de...

- Cunoscutul videoblogger Ilie Bivol a venit cu o reacție dupa ce campania sa de colectare de bani a starnit un val de discuții pe spațiul online. Asta dupa ce Ilie a fost acuzat ca și-ar fi inscenat incendiul, ca a fost doar fum, sau alte discuții, inclusiv despre fetița bolnava de cancer.

- Printul Charles isi va deschide un restaurant in Ballater, Aberdeenshire, acesta fiind al doilea bistrou pe care mostenitorul Coroanei britanice il va detine in orasul scotian, informeaza nme.com.

- Leu Horoscopul 2018 pentru Leu arata ca anul acesta va actiona ca un val racoritor care va sterge presiunile din anul precedent. Va veti simti mult mai relaxat, deoarece confuzia nesfarsita si tensiunile se estompeaza in cele din urma. Dar trebuie sa va onorati aceste schimbari pozitive…

- Caldura te face sa transpiri si, in consecinta sa elimini surplusul de lichid din organism. Retentia de apa este una dintre cauzele cresterii in greutate. Astfel, foloseste comprese calde daca vrei sa influentezi felul in care arata anumite parti ale corpului tau. Printre cele mai…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat ca butonul nuclear se afla pe biroul sau in permanenta, astfel ca SUA nu vor "putea sa inceapa un razboi", informeaza BBC. Intr-un discurs televizat, el a spus ca intreg teritoriul american se afla in raza de actiune a armelor nucleare nord-coreene: "Este…

- Harlem Gnohere, cel mai bun jucator strain din Liga 1 in 2017, a oferit un interviu in exclusivitate pentru GSP.ro in care a vorbit despre cei mai grei fundași pe care i-a intalnit in cariera. - E vreun adversar care ți s-a parut foarte puternic in Liga 1?- Cand am ajuns in Romania, Varela mi-a pus…

- Un grup armat neidentificat l-a asasinat pe un primar din statul Guerrero, din sudul Mexicului, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de AFP și Agerpres. Primarul orasului Petatlan, Arturo Gomez, a fost impuscat joi seara in timp ce cina intr-un restaurant, a indicat Roberto Alvarez,…

- Prim-ministrul Pavel Filip a convocat in dimineața zilei de astazi, la Guvern, o ședința speciala pe tema crizei deșeurilor menajere de la Balți, dupa ce a primit sesizari de la mai multi locuitori, instituții, inclusiv o adresare din partea Primariei Balti. Situația de criza a aparut ca urmare a perturbarii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice in Romania si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor privind functionarea Justitiei."Am…

- In preajma sarbatorilor, vanzarile explodeaza. Asta și datorita trucurilor la care apeleaza magazinele ca sa cumperi mai mult. Lumina, culoare, muzica și miros, toate sunt potrivite ca sa atraga oamenii. Exista brutarii in care se da cu parfum de paine, daca nu coc produsele acolo. Argintaria stralucește.…

- Brandul Farul Constanța s-a vandut cu 230.000 de euro. Licitanța organizata marți a fost caștigata de Eugen Palcu pentru 904.450 de lei plus TVA, echivalentul a circa 230.000 de euro. Eugen Palcu este perceput ca un personaj controversat, despre care s-a speculat ca ar fi un apropiat al patronului sub…