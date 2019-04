Test drive cu SUV-ul Citroen C5 Aircross: francezii lanseaza un rival spatios in segment

Stiri pe aceeasi tema

- SUV-urile inregistreaza un frumos și continuu succes datorita poziției de condus inalte, dominante, vizibilitații mai bune, spațiului generos și eventual tracțiunii integrale. Dar cum fac acestea fața unor situații periculoase? Am pus 10 SUV-uri de clasa mica fața in fața la probele clasice de stabilitate…

- Euro NCAP a anunțat miercuri rezultatele pentru o noua sesiune de teste de siguranța, iar de data aceasta organizația a evaluat doar doua modele. Primul pe lista a fost Citroen C5 Aircross, care in testul standard a obținut 4 stele. In cazul protecției pentru adulți, SUV-ul francez a obținut un calificativ…

- In cadrul conferinței anuale in care Skoda a prezentat rezultatele financiare pentru anul trecut, dar și planurile de viitor, oficialii producatorului din Mlada Boleslav au confirmat dezvoltarea unei noi generații Octavia. Modelul va fi lansat in toamna acestui an, cel mai probabil la Salonul Auto de…

- Citroen este unul dintre constructorii care a ales sa investeasca in continuare in dezvoltarea mașinilor destinate raliurilor. Francezii gestioneaza o echipa in cadrul Campionatului Mondial de Raliuri (WRC) și, in același timp, produc vehicule pentru piloții privați care activeaza in diverse campionate…

- Mazda3 a ajuns la cea de-a patra generatie si a mai urcat o treapta spre modelele premium. Noul model, complet reproiectat, are un interior cu materiale mai placute decat cele folosite la generatia anterioara, un raspus mai bun al servodirectiei, o...

- A fost desemnata Mașina Anului 2019. Mașina electrica Jaguar I-Pace a fost foarte bine primita la Salonul auto de la Geneva. In preferințele celor 60 de jurnaliști auto din 23 de țari a mai fost modelul sport Renault Alpine A110. Anul acesta, in premiera, primele doua mașini clasate au avut numar…

- Jaguar I-Pace, primul SUV complet electric al producatorului britanic, a fost desemnat masina anului la salonul auto de la Geneva. Jaguar I-Pace a concurat pentru acest titlul alaturi de alte sase modele: Renault Alpine A110, Kia Ceed, Ford Focus, Citroen C5 Aircross, Peugeot 508 si Mercedes-Benz Clasa…

- Francezii continua sa ofere masini atragatoare la preturi bune. A doua generatie a SUV-ului, cu 7 locuri, Peugeot 5008 vine cu un interior elegant, o gama variata de dotari si foarte mult spatiu, la un pret de pornire de 22.000 euro cu TVA. Cele doua...