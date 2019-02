Test drive cu Opel Grandland X, cel mai spatios SUV al marcii

Stiri pe aceeasi tema

- Francezii continua sa ofere masini atragatoare la preturi bune. A doua generatie a SUV-ului, cu 7 locuri, Peugeot 5008 vine cu un interior elegant, o gama variata de dotari si foarte mult spatiu, la un pret de pornire de 22.000 euro cu TVA. Cele doua...

- Platforma de streaming video Netflix a oferit miercuri primele informații cu privire la documentarul despre Formula 1 pe care il pregatește in acest an. Documentarul a primit numele oficial Formula 1: Drive to Survive, iar primul sezon va avea 10 episoade care vor fi disponibile pe platforma incepand…

- Fotocredit: Citroen Citroen perpetueaza 100 de ani de inovare și spirit indrazneț in serviciul libertații de mișcare prin prezentarea, la Salonul Auto de la Geneva 2019, a Conceptului Ami One, un obiect nonconformist 100% electric care situeaza tehnologia digitala in centrul unei noi experiențe de…

- La inceputul lui 2018, SEAT a anunțat ca pregatește lansarea sub-brandului de performanța Cupra și ne-a oferit atunci un logo pentru viitorul brand. Cunoscuta in lumea auto ca versiune sportiva a modelelor Seat, Cupra a facut pasul inainte și a devenit sub-marca a companiei spaniole, dupa modelul AMG…

- McDonald"s a pierdut dreptul asupra marcii „Big Mac" in Uniunea Europeana, intr-un proces castigat de reteaua irlandeza de fast-food Supermac"s, potrivit unei decizii a autoritatilor de reglementare europene. Decizia instantei revoca inregistrarea marcii de catre McDonald"s, afirmand ca cel mai mare…

- Rolls-Royce a avut anul trecut cele mai mari vânzari din istoria sa de 115 ani. Constructorul de lux a vândut 4.107 unitați în 2018 și estimeaza un nou record pentru anul în curs.

- Lantul de restaurante McDonald’s, cel mai mare jucator de pe piata locala de restaurante cu servire rapida, intra pe piata din Braila printr-o unitate de tip drive-through situata in cadrul Parcului de Retail Penny, dezvoltat de grupul REWE prin remodelarea unei foste unitati XXL. Noul restaurant McDonald’s…

- Masinile hibrid plug-in sunt cea mai buna investitie in Romania pentru ca nu platesti impozit, chiar daca ai un motor de 2,4 litri sub capota, cum este SUV-ul Mitsubishi Outlander spre exemplu, iar RCA-ul costa 450 lei pentru 6 luni ca persoana juridica.