Test drive cu Opel Crossland X, un crossover bine echipat

- Lansat in luna octombrie a anului trecut, BlackBerry Motion a primit laude pentru constructia bine realizata si calitatea finisajelor oferite. Dar cat de rezistent este, de fapt, noul smartphone livrat de TCL, producatorul hardware-ului BlackBerry? Ca de obicei, la aceste intrebari arzatoare au raspuns…

- 2018 este anul in care „bretonul” pe telefoanele mobile devine cea mai des intalnita moda. iPhone X a pornit trendul la sfarsitul anului 2017, display-ul sau fiind decupat in partea de sus pentru a gazdui sistemul de scanare biometrica Face ID, alaturi de camera foto frontala si de difuzorul pentru…

- Prima conferinta regionala de HR sub umbrela HR WORLD – The Future of Talent – a avut loc la Cluj Napoca eJobs și Benefit Seven (7card) au organizat in parteneriat cea de-a 2-a ediție a conferinței HR WORLD. Evenimentul a avut loc in prima sa ediție regionala, miercuri, 7 februarie la Grand Hotel Italia,…

- Lantul de restaurante de tip fast food KFC isi continua planurile de extindere si inaugureaza in Bucuresti o unitate de tip drive-thru in urma unei investitii de un milion de euro, reteaua KFC ajungand astfel la 70 de restaurante la nivel national si la 28 in Capitala. „Continuam planurile…

- KIA a prezentat in cadrul expozitiei AutoExpo din India un crossover conceptual numit SP Concept. Noutatea, in viitoare varianta de serie, va rivaliza direct si pe aceeasi piata cu Hyundai Creta.

- Studiul acestui automobil hibrid SKODA prezinta o noua evolutie a limbajului de design al marcii. Dimensiunile generoase si suprafetele tridimensionale contureaza exteriorul modelului VISION X. La interior atrag atentia ecranul color mare si efectele luminoase impresionante. Crossover-ul urban va fi…

- Fotocredit: SKODA SKODA va prezenta anul acesta la Geneva conceptul VISION X - studiu de design ce prefigureaza un viitor crossover urban ce va fi plasat in gama cehilor sub KAROQ . Mai mult, conceptul VISION X va beneficia și de un sistem de propulsie plug-in hybrid. Pana la prezentarea in premiera…

- Potrivit Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017 – 2019, publicat in cursul anului trecut, cuantumul primei de casare pentru Programul „Rabla” va ramane la 6.500 de lei și in 2018, pentru fiecare autovehicul uzat dat spre casare. In schimb, ecobonusurile…

- Echipat cu noile chip-uri Z-NAND dezvoltate de Samsung, SZ985 promite performante la nivelul solutiilor de stocare bazate pe tehnologia 3D XPoint folosita de Intel pentru gama de SSD-uri Optane. Derivata din tehnologia 3D NAND perfectionata de Samsung in ultimii ani, alternativa Z-NAND reduce latentele…

- iPhone X a fost prezentat in toamna anului trecut ca o privire spre viitorul dispozitivelor mobile de la Apple, iar in 2018 cu siguranta vom vedea roadele acestei noi directii. iOS 11.3 beta aduce utilizatorilor de iPhone 6, 6S si 7 mult asteptata setare care dezactiveaza limitarea performantei, insa…

- Cuantumul primei de casare pentru programul "Rabla" va ramane la 6.500 de lei si in 2018, pentru fiecare autovehicul uzat dat spre casare, in timp ecobonusurile acordate in cazul achizitionarii unui autovehicul electric sau hibride se vor putea cumula. Prevederile apar în Ghidul de finanţare…

- Romanii care renunta la masinile vechi primesc intre 6.500 si 9.200 de lei daca isi iau una noua prin programul Rabla, care se va desfasura si in 2018. Insa ramane de vazut cat va trebui sa asteptam pentru a putea face acest lucru, caci inca nu s-a stabilit data la care se da startul perioadei…

- vezi galeria Industria auto avanseaza rapid ne demonstreaza Opel Astra K, a cincea generatie a unui model destinat persoanelor cu un buget mediu, care acum este disponibil cu tehnologii pe care le intalneam doar pe masini premium: faruri LED Matrix, franare automata de urgenta in oras, cruise control…

- Producatorul japonez de automobile Honda a anuntat ca la 15 februarie 2018 va prezenta modelul actualizat Vezel. Crossover-ul este cunoscut pe alte piete, inclusiv si pe cea din tara noastra, sub numele de HR-V.

- Capcom a anunțat un crossover Monster Hunter: World care aduce costume tematice cu monștrii Rathalos, Zinogre și Kirin pentru Street Fighter V via Extra Battle Mode. In fiecare luna va sosi cel puțin cate un costum unic care va putea fi obținut in Extra Battle Mode cu Fight Money. …

- In epoca masinilor electrice, hibride, pe baterii solare sau tot felul de alte solutii, care de care mai avangardiste si mai nepoluante, un britanic crede ca solutia viitorului este tot in trecut. El si-a echipat masina de teren cu un motor cu abur.

- ADATA® Technology Co., Ltd., unul din liderii mondiali în producția de memorii, prezinta carcasa ED600 pentru hard drive-uri externe care ofera utilizatorilor comoditatea data de stocarea externa portabila, cuplata cu viteza și performanța SSD-urilor. ED600 este compatibila atât…

- Maternitatea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui a primit 6 patuturi speciale pentru nou-nascuti si 264 cearsafuri. Darurile au venit de la Crucea Rosie Romana si doua companii importante, care au echipat 41 de maternitati de stat din tara cu peste 80 de patuturi noi si 7.600 de lenjerii de pat. …

- Una dintre cele performante nave de spionaj rusesti a fost vazuta navigand in apele internationale la doar 100 de mile sud-est de orasul american Wilmington, Carolina de Nord, la doar cateva zile dupa ce plecase din Port of Spain, capitala statului Trinidad-Tobago. Oficialii militari din Statele…

- Un mecanic auto german, care voia sa se asigure ca masina pe care a reparat-o este pregatita pentru drum, a facut un test drive pana in Polonia si inapoi, informeaza DPA. Gestul sau nu a fost apreciat de instanta de judecata care l-a condamnat la plata unei amenzi substantiale, desi mecanicul…

- Actrita Carey Mulligan a criticat industria filmului pentru lipsa rolurilor ofertante pentru femei, spunand ca ''s-a saturat'' sa joace rolul sotiei sau al prietenei, informeaza joi Press Association. Actrita nominalizata la Oscar, in varsta de 32 de ani, care joaca in noul serial de televiziune ''Collateral'',…

- vezi galeria Cand toti producatorii europeni de masini reduc cilindreea motorizarilor cat pot de mult, cum este de exemplu Porsche care are acum un propulsor de 2 litri benzina pe coupe-urile sale sau BMW cu un motor de 2 litri benzina pe SUV-ul X5, japonezii de la Mazda nu renunta la propulsorul…

- Vladimir Plahotniuc, liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM) a renunțat la clubul Drive și restaurantul Codru, care funcționau in incinta hotelului Codru și a deschis un nou restaurant in centrul capitalei: Entourage, care funcționeaza pe str. 31 august 1989, vis-a-vis de Biblioteca Naționala.

- Oficialii Ferrari spun ca viitorul crossover produs de marca din Maranello o sa arate și o sa ruleze asemeni unui Ferrari. Modelul poarta numele de cod FX16 și ar putea avea și o versiune cu sistem hibrid de propulsie.

- REZULTATE COMERCIALE GROUPE RENAULT LA NIVEL MONDIAL IN 2017 • 3,76 milioane de vehicule vandute, adica o creștere de 8,5 %, pe o piața care progreseaza cu 2,3 %. • An record pentru Renault, prima marca auto franceza la nivel mondial, și pentru Dacia. Renault este a doua cea mai bine vanduta marca in…

- HTC a lansat alaturi de modelul U11+ si un mid-range premium numit U11 Life, echipat cu hardware mid-range premium, un design usor „invechit” si un software atractiv pentru o anumita categorie de utilizatori. Telefonul face parte din programul Android One de la Google, ceea ce inseamna ca este echipat…

- Euro NCAP a anunțat premiile „Cel mai bun din clasa sa in 2017” și Opel Crossland X, crossoverul din segmentul B, a fost declarat caștigator la categoria sa. In cadrul clasamentelor de siguranța publicate in noiembrie anul trecut, Euro NCAP a acordat Crossland X punctajul maxim de cinci stele la cele…

- Fotocredit: Euro NCAP Euro NCAP a publicat lista celor mai sigure mașini testate de-a lungul anului 2017, "premiantele" anului trecut fiind noile Volvo XC60 , VW Arteon , VW T-Roc , VW Polo , Opel Crossland X , Subaru Impreza și Subaru XV . Astfel, noul Volvo XC60 a fost considerat cel mai sigur…

- Renumit pentru pickup-urile sale și tehnologia de înalta performanța, brandul Technics extinde gama din clasa de referința a componentelor audio prin modelul de pick-up SP10-R și sistemul pick-up SL-1000R. Proiectate și fabricate pentru a obține o performanța audio de înalta…

- In cadrul expozitiei Consumer Electronics Show (CES) 2018, renumita companie NVIDIA a prezentat oficial o platforma inalt tehnologizata, numita DRIVE Xavier si creata special pentru automobilele robotizate care vor folosi tehnologii de pilotare automata.

- Compania Hyundai a organizat astazi, 9 ianuarie, in cadrul expozitiei de consumabile CES 2018 din orasul Las Vegas, premiera unui nou electromobil care ruleaza pe baza de hidrogen. Masina a fost numita NEXO si va inlocui in gama modelul Hyundai ix35/Tucson Fuel Cell.

- Acer anunța astazi lansarea noului laptop de gaming Acer Nitro 5, destinat jucatorilor de ocazie care cauta performanțe excelente alaturi de un design atragator și modern. Echipat cu Windows 10, noul laptop de 15 inci este orientat catre utilizatorii obișnuiți care se bucura de entuziasmul jocurilor…

- Apelul disperat al unei femei din Craiova care a alertat autoritatile cu privire la disparitia de la domiciliu a tatalui sau, diagnosticat cu afectiuni neuro-psihiatrice, i-a determinat pe oamenii legii sa apeleze, pentru reusita misiunii, la ajutorul cainilor dresati si al unui elicopter din dotarea…

- ADATA anunta lansarea flash drive-ului i-Memory AI720, certificat Apple MFi si echipat cu functia “save as you record”, care-ti permite sa filmezi 4K fara sa ocupi memoria telefonului mobil. Prevazut atat cu conector USB 3.1, dar si Lightning, dispozitivul cu o grosime de 7.5mm poate functiona ca memorie…

- Gica Popescu s-a ”echipat” special pentru Craciun. A purtat haine tradiționale. ”Craciun fericit! ? Va doresc sa va bucurati de aceste momente frumoase impreuna cu persoanele importante din viata voastra! ?. I wish u a Merry Christmas! May you feel the joy of your loved ones in this special day! ?”,…

- Tenda ne-a surprins in ultima vreme cu oferta sa de routere performante si accesibile, insa acelea sunt dedicate unor utilizatori mai pretentiosi, care au nevoie de viteze de transfer mari si conexiuni de pe mai multe dispozitive la internet. Noul AC5 este insa la polul opus, fiind echipat cu o serie…

- vezi galeria Mercedes-Benz de ceva timp tot incearca cate un motor al grupului Renault pe masinile sale, de data aceasta a ales primul sau pick-up, de dimensiuni medii, Clasa X. 0 0 0 0 0 0

- Inteligența artificiala face diferența in materie de evoluție, aducand rezultate pe care un procesor mai nou, o camera foto mai buna sau un sistem audio performant nu le pot egala. Echipat cu AI, Huawei Mate 10 Pro, este cu adevarat o mașinarie inteligenta! Huawei a creat smartphone-ul care revoluționeaza…

- Noul Duster de la Dacia se lanseaza in acest weekend, la dealerul Dedeman Automobile din Bacau și Onești, unde sunt puse la dispoziție patru exemplare, pentru drive-test. Evenimentul a fost integrat in 3 zile de „porți deschise”, timp in care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Producatorul de automobil premium, Lexus, va organiza premiera mondiala a unui concept numit LF-1 Limitless in cadrul Salonului Auto International de la Detroit. Automobilul este numit „un crossover de top care va stabili un nou nivel de lux".

- Noul model se numeste Kia Picanto X-Line si reprezinta de fapt un Picanto de generatie noua care are un nou look exterior mult mai bine gandit pentru marile orase. De asemenea cei de la KIA au declarata ca modelul Kia Picanto X-Line va avea o garda la sol marita…

- Prezenta companiei Toyota la Salonul Auto de la Los Angeles s-a facut auzita prin conceptul neobisnuit numit Future Toyota Adventure Concept sau prescurtat FT-AC. Deocamdata nu exista planuri pentru a-l construi in serie, insa putem mentiona ca are niste dotari destul de interesante.

- Premiera marcii Lynk & Co a avut loc toamna trecuta, primul sau model fiind un crossover numit 01 si care este construit pe baza platformei CMA, dezvoltata de Geely impreuna cu Volvo si folosita de noul XC40.

- Pe lista se afla Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW seria 5 si Citroen C3 Aircross, dar si Kia Stinger, Seat Ibiza sau Volvo XC40.In prima runda de votare un juriu format din 60 de membri, din 23 de țari, a avut de selectat șapte finaliști din 37 de participanți. Aceștia vor participa la…

- Videoclipul zilei de astazi vine din Suedia, acolo unde un localnic a facut o masina foarte ciudata. Un oarecare Victor Jonsson a montat pe un vechi Volvo PV544 produs in anul 1960 un motor diesel de la un pod de asalt mobil.

- In timp ce Rusia si-a anuntat recent dorinta de a transforma primul „luptator” stealth intr-un avion de generatia a sasea, Su-57 este inca in curs de testare si nu a fost inca produs in masa. Totusi, Moscova propune modelul Su-57 ca un „luptator” mai capabil decat F-22 Raptor, in ciuda faptului…

- Google lanseaza primul update important al interfetei aplicatiei Maps din ultimii ani, un update care filtreaza cantitatea mare de informatii afisate in functie de modul de utilizare. In primavara acestui an, Google a lansat modurile de utilizare a aplicatiei Google Maps: Explore pentru cautarea…

