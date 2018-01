Test drive cu Opel Astra K si cea mai rapida motorizare - 1.6 Turbo 200 CP

Stiri pe aceeasi tema

- Mao Kankan, un cunoscut antreprenor chinez in domeniul internetului, a fost gasit mort joi, in propria locuinta. Mao Kankan s-a nascut pe 25 mai 1983 si a fost cofondator al fimei de jocuri electronice MaJoy si era director executiv al Beijing Mega Electronics Sports Media Co. Ltd. Sinuciderea pare…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut mai multe porecle. Una dintre acestea era Capra, supranume pe care i l-a dat chiar o persoana apropiata din familie. Gabriela Firea, care este casatorita cu Florentin Pandele , are un trecut tumultuos. Actualul primar al bucureștiului s-a ales cu…

- Echipa romaneasca Atlantic4, formata din Andrei Rosu, Vasile Osean, Ionut Olteanu si Marius Alexe, a stabilit un nou record mondial de traversare a Oceanului Atlantic pentru cea mai rapida ambarcatiune de tip Pure din categoria de 4 membri, informeaza site-ul oficial al expeditiei. "Misiune…

- Apelul a ajuns la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi in jurul orei 6.20, fiind trimis catre casa femeii un echipaj B2 cu asistent. La fata locului acestia au gasit-o confuza, cu multiple urme ale violentei. „Femeia prezenta traumatism cranio-cerebral, cranio-facial, excoriatii piramida nazala,…

- Cine este Donatella Versace si de ce a devenit un reper in industria de moda FX a lansat saptamana aceasta primul episod al noii serii The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, ce trateaza momentele din preajma mortii designerului Gianni Versace, impuscat mortal in 1997. In serial joaca…

- Industria rusa de razboi se va confrunta cu dificultați majore ca urmare a introducerii noilor sancțiuni SUA, a recunoscut ministrul rus al Industriei și Comerțului, Denis Manturov, prezent la Gaidar Forum de la Moscova. „Da, vor fi complicații, dar trebuie sa gasim o soluție de compromis, care va asigura…

- Vladimir Plahotniuc, liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM) a renunțat la clubul Drive și restaurantul Codru, care funcționau in incinta hotelului Codru și a deschis un nou restaurant in centrul capitalei: Entourage, care funcționeaza pe str. 31 august 1989, vis-a-vis de Biblioteca Naționala.

- Cea mai rapida creștere economica din Uniunea Europeana nu ii face pe romani mai bogați, relateaza agenția Bloomberg, intr-o analiza publicata duminica. Jurnaliștii descriu majorarile decise de guvernul Romaniei și masurile de relaxare fiscala drept extravagante. Cu toate acestea, remarca Bloomberg,…

- Un barbat din comuna doljeana Pielesti, care s-a urcat la volanul unui Opel Astra dupa ce a consumat bauturi alcoolice, s-a cațarat cu mașina pe sensul giratoriu din zona Ford, izbindu-se de o piatra asezata in mijlocul sensului giratoriu. Barbatul ...

- Agentia Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul Romaniei, la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila, datorita nivelului moderat al datoriei publice si a indicatorilor economici care corespund acestui calificativ, dar a avertizat ca relaxarea fiscala si majorarea rapida a salariilor, care ...

- Industria auto intra intr-o noua era. Anul 2017 a fost extrem de aglomerat pentru cei care fac teste de siguranta deoarece din 2018 au intrat reguli stricte in privinta sigurantei masinilor. Una din ele este regina la acest capitol.

- O echipa de cercetatori de la Northwestern University a creat o baterie pe baza de oxid de litiu-fier care are potentialul de a alimenta masinile si telefoanele cu mai multe ore decat bateriile precedente. Mai mult decat atat, este ieftina...

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de 216.000 de lei în urma celor 7.872 de controale efectuate la nivel national în luna decembrie 2017 în unitatile din industria agroalimentara, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- Denisa Moga, o tanara din Sebeș, a debutat in industria muzicala, la nici 17 ani, cu piesa „Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant extras din viața artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat pe 22 decembrie 2017, alaturi de Cat Music. „Cu toții trecem, la un moment dat, prin perioada…

- Politisti romani din structurile de pasapoarte ar putea fi detasati, la cererea justificata a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale tarii in strainatate, pentru eliberarea mai rapida a documentelor de calatorie, arata un proiect de Ordonanta a…

- Lansarea rachetei rusesti Soyuz avand la bord satelitul meteorologic Meteor luna trecuta a esuat pentru ca traseul de zbor a fost calculat pentru o alta platforma de lansare, a declarat miercuri...

- Judas Priest canta pe 22 iulie 2018 la Romexpo, in cadrul turneului „Firepower”. Judas Priest revin la Bucuresti pe 22 iulie la Romexpo in aer liber, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o productie fantastica, total noua, publicului din Romania! Un melanj de rock, ecrane led, pe o scena…

- Spitalul de Recuperare și Primaria Orașului Borșa scot la concurs, posturi pentru angajare. VEZI LISTA… Spitalul de Recuperare Borșa : Asistent medical, registrator, infirmiera și ingrijitoare (9 posturi) Muncitor calificat (4 posturi) Primaria Orașului Borșa : Șef birou Pentru informații, cei interesați…

- Industria financiara suedeza creste intr-un ritm suficient de rapid pentru a se asigura ca miile de bancheri ce sunt inlocuiti de roboti vor fi in continuare necesari, a apreciat Autoritatea de...

- Romania poate avea economia cu cel mai rapid ritm de crestere din Uniunea Europeana, dar de asemenea nu are rival la cel mai putin flatant indicator: deprivarea sociala, se arata intr-o analiza...

- Industria bunurilor de larg consum a inregistrat o crestere de aproape 6% in valoare, in primele 9 luni ale anului. Comertul modern a atins o cota de piata cumulata de peste 58%, cu doua puncte mai mult decat in perioada similara a anului trecut, se arata intr-un studiu.

- Adrian Despot, cel mai nou membru al juriului „Vocea Romaniei“, a facut dezvaluiri despre semifinala show-ului de la Pro TV. Artistul a marturisit ca Mano, cel mai votat concurent din echipa sa, a suferit o viroza respiratorie severa cu doar doua zile inainte de gala live. De asemenea, Despot spune…

- Tesla a ajuns un brand extrem de important pentru mașini electrice. Acum se lucreaza la urmatorul nivel: cipuri capabile sa foloseasca inteligența artificiala. Inteligența artificiala este unul dintre domeniile populare în rândul marilor companii de tehnologie în…

- In cursul lunii noiembrie, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfasurat 8.884 de controale in unitatile din industria agroalimentara: fabricarea produselor de morarit, a painii, a produselor de patiserie, a bauturilor racoritoare,…

- Industria aeronautica a inregistrat o crestere usoara a veniturilor anul trecut. La nivel global este previzionata o crestere in medie cu 5% pe an pana in 2035, in conditiile in care traficul aerian este previzionat sa depaseasca aceasta, arata datele broker-ului Swiss Capital, in prospectul de oferta…

- Programul flexibil, zilele libere suplimentare si posibilitatea de a lucra de acasa, sunt doar unele dintre beneficiile primite de catre angajatii industriei serviciilor de afaceri din Romania, arata studiul „Perspective asupra sistemelor de compensatie si beneficii in Industria serviciilor de afaceri”,…

- Președintele Consiliul European, Donald Tusk, a cerut statelor membre adoptarea rapida a modificarilor la legislația in domeniu, astfel incat regulile privind piața interna a energiei din UE sa acopere și problema conductelor offshore de gaze naturale precum Nord Stream 2. “Aș vrea sa va indemn sa acționați…

- Dintre cei 18.403 de copii cu ambii parinți plecați la munca in strainatate, 17.142 se aflau in ingrijirea rudelor de pana la gradul IV, fara masuri de protecție, restul fiind plasați la un asistent maternal, centre de plasament, sau alte familii / persoane. Conform sursei citate, un numar…

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s, in care se arata totusi ca profilul de creditare este sustinut de factori precum perspectivele favorabile…

- Rusia si Sudanul au anuntat ca au semnat un acord de cooperare in industria nucleara pentru uz civil, in cadrul vizitei intreprinse la Moscova de presedintele sudanez Omar al-Bashir, primit vineri de premierul rus Dmitri Medvedev, informeaza AFP. Acordul a fost semnat de compania publica rusa Rosatom…

- Unele state europene se opun planurilor UE de crestere a impozitelor pentru companiile multinationale din industria tehnologiei, potrivit unui proiect obtinut de Reuters, care ar putea provoca nemultumire publica dupa dezvaluirile din ultima perioada legate de schemele de evitare a platii impozitelor.

- Romaqua Group, liderul pietei de apa minerala naturala, este marele caștigator al acestei categorii, cu un portofoliu de branduri impresionant, intre care amintim: Borsec, Stanceni, Giusto, Albacher sau Aquatique.

- Cele mai importante companii farmaceutice din lume tind sa foloseasca inteligenta artificiala pentru a descoperi mai usor noi medicamente, iar in acest context, Pfizer lucreaza in parteneriat cu mai multe companii pentru a valorifica progresul tehnologic in sanatate. Mirela Iordan, country manager…

- Explozia s-a produs la etajul patru al unui bloc de locuinte din sudul municipiului Constanta, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). [citeste si] Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Constanta, Anca Chirita, deflagratia a fost urmata de incendiu si in momentul…

- Cel mai important sector din activitatea economica a Romaniei este industria. Aproape un sfert din PIB este realizat de companiile din acest sector. Capital ii va prezenta și premia pe cei mai importanți jucatori din industria materialelor de construcții in cadrul Galei Premiilor Industriei Romanești.

- Consiliul Județean Dambovița organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție vacante, dupa cum Post-ul Consiliul Județean Dambovița organizeaza concurs pentru opt posturi de consilier (grad superior, asistent și debutant) apare prima data in…

- Consortiul NEXT-E si UE semneaza un acord de finantare pentru 252 de statii de incarcare rapida si ultra-rapida pentru autovehicule electrice in Europa Centrala si de Est. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Omul de afaceri american Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, a facut o donatie de 50 de milioane de dolari pentru a sprijini si a accelera eliminarea treptata a dependentei de carbune cu care se...

- Dan Minulescu, CEO al grupului Macromex, activ in distributia si productia de alimente, spune ca in prima jumatate a anului veniturile grupului s-au majorat cu 15% fata de perioada similara a anului trecut.

- De la data de 1 Noiembrie, anii I, II și III de Licența de la Facultatea de Litere și-au anunțat Post-ul O parte din studenții Universitații Valahia vor sa intre in greva. Cer soluționarea rapida a problemei caldurii in salile de curs apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Anul acesta ne daruim ziua de naștere” anunța echipa de la Hospice „Lumina”, un centru medical destinat ingrijirii paliative a copiilor cu boli limitatoare de viața. Impreuna, Mihaela Dumitrache, director executiv al Asociației „Lumina”, Ramona Fercu, asistent medical, și Madalina Pletea, asistent…

- Prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj, firmele din judet pun la dispozitia persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 399 de joburi, cele mai multe fiind in industria confectiilor si productie si prestari servicii. Patru societati din industria confectiilor…

- Noua masina urmeaza sa apara pe piata anul viitor si pastreaza solutia sasiu separat ca si predecesorii sai. Sub capota gasim motorul clasic V6 Pentrastar de 300 CP si un nou motor cu 4 cilindri Fiat care are doi litri si o putere maxima de 200 CP. Gama Wrangler…

- „Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea SA, doreste sa informeze actionarii ca Fondul a vandut astazi participatiile sale in filialele Societatii Energetice Electrica SA. Valoarea totala…

- 'AmCham Romania isi exprima ingrijorarea cu privire impactul masurilor de politica fiscala anuntate recent, atat din punct de vedere al costurilor generate la nivelul contribuabililor, cat si din punct de vedere al sustenabilitatii bugetare. In plus, aceste masuri multiple intervin la scurt timp dupa…

- Industria frumusetii valoreaza miliarde de euro, iar informatiile de pe internet, din reclamele de la televizor si de la persoane fara pregatire medicala sunt atat de variate, incat e greu sa ne orientam corect in ceea ce priveste ingrijirea pielii. Medicul dermatolog Viviana Iordache vine la Adevarul…

- Peste 85% dintre agențiile de turism vor fi afectate de aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri, ceea ce le va pune in situația sa renunțe la investiții și la dezvoltarea afacerii, potrivit unui comunicat al asociației patronale a agențiilor de turism din Romania (ANAT). "Aplicarea…

- Impozitul de 1% va pune in dificultate marea majoritate a agențiilor de turism, anunța ANAT care precizeaza ca acestea vor fi obligate in acesta situație sa renunțe la investiții dar și la dezvoltarea afacerii. Aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri de pana la 1 milion de euro afecteaza peste…

- La a 45-a editie a Salonului Auto de la Tokyo, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) va prezenta conceptul e-Evolution, un SUV complet electric care incorporeaza noua strategie de brand a MMC exprimata prin sintagma „Drive your Ambition”.