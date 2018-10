Test drive cu Mazda CX-3: noi imbunatatiri au ajuns pe crossover in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- In urma amenzii de 5 miliarde de dolari pe care Comisia Europeana a acordat-o companiei Google in luna iulie, compania a anuntat cateva modificari legate de sistemul de operare Android. Se pare ca partenerii vor trebui de acum inainte sa plateasca licente pentru integrarea aplicatiilor Google pe smartphone-urile…

- Volvo a anunțat miercuri semnarea unui parteneriat cu Nvidia, companie cunoscuta in special pentru placile video pentru calculatoare. In ultima perioada, Nvidia a inceput sa dezvolte tehnologii cu inteligența artificiala pentru viitoarele mașini autonome, iar printre acestea se numara și calculatorul…

- Hyundai a pregatit un pachet consistent de imbunatațiri pentru gama i40. Modelul de clasa medie dezvoltat de constructorul sud-coreean va fi disponibil cu mici modificari estetice, cu o gama ceva mai generoasa de pachete de siguranța și cu motorizarea diesel de 1.6 litri. La nivel estetic, Hyundai a…

- Apple functioneaza la putere maxima in continuare, compania lansand exact la timp noua generatie iPhone XS. Vorbim despre doua smartphone-uri care pastreaza design-ul modelului iPhone X de anul trecut, aducand imbunatatiri semnificative...

- Cu Galaxy Note 9 abia lansat, este putin cam devreme sa vorbim despre succesorul Note 10, insa informatiile incep sa curga, pe masura ce partenerii Samsung livreaza primele componente pentru modelul de anul viitor.

- Constructorii europeni au recurs in ultima perioada la transformarea monovolumelor in SUV-uri, inclusiv in cazul celor de la Opel, Seat sau Citroen, iar presa internaționala a speculat ca Ford va elimina din gama europeana modelele S-Max și Galaxy. Iata insa ca, cel puțin pentru moment, cele doua monovolume…

- Motor diesel biturbo, tractiune integrala adaptiva, design modern, garda la sol ridicata, interior cu dotari consistente si spatiu urias. Padele in spatele volanului la un break de 1,8 tone si o gama de sisteme de asistenta si siguranta extrem de variata. Pretul cerut pentru...

- Este greu de evaluat cine este mai avantajat in Audi A8, soferul sau pasagerul. Pe de-o parte, limuzina germana este puternica, stabila si impresioneaza orice sofer. Pe de alta parte, gradul de comfort oferit de locurile din spate este uimitor. Un lucru este sigur, orice loc ai alege in...