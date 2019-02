Test drive cu a doua generatie Peugeot 5008, un SUV cu 7 locuri si un interior elegant

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta zilei este noul Peugeot 208 care se prezinta la Geneva peste cateva zile intr-o forma complet noua. Platforma tehnica este si ea noua si reprezinta baza lui Opel Corsa care se laseaza si el anul acesta sub egida PSA. Sub capota francezii…

- Francezii de la PSA se pregatesc sa mareasca producția la uzina din Poissy, aflata in apropiere de Paris. Mai exact, grupul a anunțat ca va construi un nou model in cadrul fabricii. Potrivit datelor oficiale, PSA va construi in Franța un nou SUV de segment B de la Opel, fara sa indice numele acestuia.…

- Prezentata in noiembrie 2018, noua generație Range Rover Evoque a fost deja salutata de presa și de publicul larg. Vehiculul emblematic, pilot al marcii, a fost laudat si recompensat pe deplin, fiind ales pentru cel mai frumos interior al anului 2018 in cadrul concursului Festival Automobile International…

- Francezii de la Peugeot au primit acum cateva ore doua premii deosebit de importante in cadrul celei de-a 34-a ediții a Festival Automobile International, care a avut loc pe 29 ianuarie 2019 la Hotel des Invalides din Paris.

- Mercedes-Benz a anunțat la jumatatea lunii trecute ca va prezenta noua generație CLA in 8 ianuarie, in cadrul cadrul targului de tehnologie Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas. In momentul anunțului, nemții au publicat și o imagine teaser care scotea in evidența forma arcuita a plafonului.…

- Tot în acest an au fost puse în circulație 11 autobuze electrice Solaris. Autobuzele care intra de astazi pe rutele Companiei de Transport Public Cluj-Napoca au 12 metri lungime, corespund tuturor normelor europene în domeniu, cu podea complet coborâta, rampa pentru…

- Porsche a prezentat astazi la Los Angeles, in preziua Salonului Auto care se desfașoara anual in orașul californian, noua generație a lui Porsche 911. Cea mai iubita mașina sport din toate timpurile ajunge la a opta generație - denumita intern 992 - și demonstreaza faptul ca strategia evoluției in locul…

- Hyundai a intrat cu a 4-a generatie Santa Fe in lumea SUV-urilor de mari dimensiuni, adorate de americani si mai nou de europeni. Noul Santa Fe este acum un SUV XL (circa 4,8 metri lungime) pe care il conduci cu placere pentru ca te simti in siguranta....